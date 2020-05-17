Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 мая 2020 года: в Бресте 600 человек с пневмонией, а немецкие ученые прогнозируют вторую и третью волну коронавируса

Сейчас в мире COVID-19 диагностировали у более 4,5 миллионов человек. По последним официальным официальным данным Минздрава, в Беларуси было зарегистрировано 28 681 случай COVID-2019. После курса лечения выздоровели 9498 пациентов. За весь период умерло 160 человек, у которых подтвердился коронавирус.

В больнице Бреста лежат 600 человек с пневмонией, у 90 из них — коронавирус

Главный врач Брестской центральной городской больницы Олег Величко рассказал, что на лечении у них находятся 600 пациентов с пневмонией, у 90 из них она вызвана коронавирусной инфекцией. По его словам, в больнице под лечение пневмоний оборудовано 680 койко-мест.

«В среднем к нам поступает от 30 до 50 пациентов в день», - уточнил главврач.

Величко отметил, что в больнице есть необходимое оборудование и профессиональные кадры. Были проблемы с нехваткой кислородных концентраторов, но их оперативно докупили.

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса осенью, а зимой третью

Ученые из немецкого института Роберта Коха выпустили исследование в котором прогнозируют вторую волну пандемии — осенью. А затем и третью - зимой. Насколько можно доверять этому прогнозу? Об этом высказался российский ученый, кандидат медицинских наук Николай Крючков, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению.

- Говорить о том, будут ли у пандемии коронавируса вторая и третья волна, можно будет тогда, когда мы справимся с первой, - поясняет эксперт. - Институт Коха – это немецкий институт – и выступления ученых этого института касаются, в первую очередь, Германии. Про Германию можно сказать, что эпидемия COVID-19 в этой стране взята под контроль, там ежедневный прирост числа новых инфицированных SARS-CoV-2 составляет меньше 1%, и медицинские учреждения справляются с этой нагрузкой. Если принять гипотезу, что в течение лета, как и для многих других респираторных вирусов, будет ослабление инфекционности нового коронавируса, то, когда осенью средняя температура воздуха снова понизится, а достаточного коллективного иммунитета еще не появится, может «накрыть» вторая волна.

Про третью волну сказать что-либо сейчас нельзя. Вероятно, в Германии ученые могут говорить об ожидании третьей волны, поскольку понимают, что со второй смогут быстро справиться, в течение месяца – полутора. Пока эти предположения основаны на некоторых серьезных допущениях.

«Пока маму возили по больницам, у нее случилось кислородное голодание мозга»: минчанин о том, как коронавирусом заболела вся его семья

Бизнесмен Сергей Капанец рассказал "Комсомолке", как пандемия зацепила его семью. Сергей считает, что многих проблем можно было бы избежать, если бы из поликлиники сразу пришли взять тесты на коронавирус, а не лечили родителей 8 дней от ОРВИ. Его мама до сих пор не вышла из комы.

- У меня 10 дней была высокая температура, ломило тело, у жены - 2 дня, а ребенок очень легко. После первого отрицательного теста мне позвонила участковый терапевт. Сказала прийти в поликлинику для сдачи анализов. После рентгена оказалось, что у меня пневмония. Так что сейчас все еще дома, пью антибиотики. У папы уже два отрицательных теста, то есть от коронавируса он вылечился. Но стал жаловаться на ноги... Пытался определить его в Аксаковщину, там сказали - нет, берем только тех, у кого тест на коронавирус все еще показывает положительный результат. Мы с сестрой отвезли его в платную клинику - и там увидели тромб, с ним надо срочно что-то делать, потому что может оторваться в любой момент. Вот такой ад.

Военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах

В минувшую пятницу, 15 мая, сводный отряд 8 бригады РХБ защиты под руководством капитана Дмитрия Башаримова провел дезинфекцию территории и внутренних помещений Стародорожской центральной районной больницы.

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