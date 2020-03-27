2020-03-27T21:47:47+03:00
Общество
КП Беларусь

ViJoys (ВиДжойс): видеопоздравления переходят на новый уровень

Оригинальные поздравления по доступным ценам
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Новый сервис ViJoys (ВиДжойс), видеопоздравления с любыми праздниками для детей и взрослых.Новый сервис ViJoys (ВиДжойс), видеопоздравления с любыми праздниками для детей и взрослых.
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Приближается очередной праздник - и вы снова задумываетесь над подарками и приложениями к ним. Как же хочется чего-нибудь потрясающего, но при этом доступного! «Несовместимые понятия», - скажете вы. И ошибетесь, ведь существует ViJoys (ВиДжойс). Сервис видеопоздравлений, которые радуют, восхищают, поражают до глубины души - и при этом впишутся в бюджет любого, от школьника до пенсионера. ViJoys - видеопоздравления, главными персонажами в которых станете вы или те, кого вы лично назначите на эту роль. Волшебная сказка для ребенка, шпионский экшен для взрослого, романтика, приколы, видеорозыгрыши с друзьями, родными или коллегами в главной роли сделают любой праздник или дружескую встречу незабываемыми.

ViJoys: видеопоздравления с днем рождения, Новым годом или Днем взятия Бастилии - выбор за вами!

Все подобные сервисы до этого момента не утруждали себя разнообразием поводов: Новый год, ну да разве что еще 8 Марта, а с днем рождения поздравить не получится - слишком уж «штучный» товар. Теперь все изменится - грядут новые стандарты.

Разработчики нового сайта подошли к делу основательно и не мелочась: идеи видеопоздравления найдутся на любой вкус. Здесь вас ждет коллекция уникальных высококачественных произведений - видеороликов с возможностью персонализации. Все они созданы профессиональной продакшен-командой. И будьте уверены, именное видеопоздравление получится по-настоящему качественным, ведь создатели используют лучшую аппаратуру, уникальные костюмы, современные графические программы. И все это великолепие достанется заказчику за очень скромную сумму - ставка сделана на массовость.

ViJoys (ВиДжойс) - видеопоздравления для всех со всем.

ViJoys (ВиДжойс) - видеопоздравления для всех со всем.

Создание видеопоздравления онлайн - простой и быстрый процесс, если вы находитесь на сайте ViJoys (ВиДжойс). Видеопоздравления еще никогда не были таким легким и доступным способом порадовать друзей и близких. Чтобы сделать поздравительное видео, вам понадобится лишь загрузить фото будущего героя ролика и выбрать несколько фраз. Все остальное программа сделает сама: выбранное видео пройдет персонализацию, после чего будет доступно для скачивания в «личном кабинете». Кроме того, им можно будет делиться онлайн с помощью приватных ссылок. Вам останется придумать, как максимально эффектно его презентовать, и наслаждаться шквалом эмоций вперемешку с одами своей креативности.

Сделайте именное поздравление, которое будут смотреть, пересматривать и показывать

Оригинальные видеопоздравления с праздником - не единственное, что вы можете найти на сайте ViJoys (ВиДжойс). Видеопоздравления можно дарить и безо всякого повода - просто для хорошего настроения. Для этой цели хорошо подойдут открытки из знаменитых фильмов и видеорозыгрыши. В любом случае вы получите эксклюзивный товар, идеально подходящий для ваших целей:

- поздравить родственника, друга, коллегу с любым праздником;

- повеселиться и по-доброму пошутить в дружеской компании;

- признаться в романтических чувствах;

- разыграть друга;

- убедить ребенка, что чудеса существуют.

И все это красиво, качественно, креативно и с душой.

ViJoys (ВиДжойс): видеопоздравления, именное поздравление и видеорозыгрыши.

ViJoys (ВиДжойс): видеопоздравления, именное поздравление и видеорозыгрыши.

Чего же вы ждете? Заходите на сайт ViJoys, чтобы оценить предложение своими глазами и попробовать сделать ролик бесплатно. Уверены, вам понравится и непременно захочется еще! Ведь искренних эмоций, радости и веселья никогда не бывает в достатке, а ViJoys (ВиДжойс) создан для того, чтобы всего этого стало больше.

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