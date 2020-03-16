2020-03-16T13:42:43+03:00
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6-летняя минчанка Ксения Шаплыко прошла в «Голос. Дети»

Девочка выбрала команду Басты, к которому и стремилась, даже ходила в Минске на концерт [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Ксения в майке Metallica исполнила песню «Районы-кварталы» группы «Звери». Фото: кадр видео / 1.tv.ruКсения в майке Metallica исполнила песню «Районы-кварталы» группы «Звери». Фото: кадр видео / 1.tv.ru
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Наша задорная девчушка развернула к себе кресла наставников-мужчин в 7-м сезоне детского «Голоса». На слепом прослушивании Ксения в майке Metallica исполнила песню «Районы-кварталы» группы «Звери».

Болеть за девочку приехал папа и два преподавателя - Тамара Захаревич и Инна Радаева.

- Ксюша, мы здесь чуть не умерли от ужаса, когда папа орал, - пошутил ведущий Дмитрий Нагиев.

Оказалось, мама не поехала на съемки потому, что 13 января (как раз в это время и записывали слепые прослушивания) у Ксюши родилась сестричка. У девочки обычная, не звездная семья: папа - строитель, а мама - бухгалтер. А сама Ксения мечтает стать ветеринаром, чтобы делать животным операции.

- Ксения уже второй год пыталась попасть в «Голос. Дети», - рассказала ее наставник Инна Радаева. - Год назад пела песню Принцессы из мультфильма. Это совершенно не ее стиль, спела тогда не очень, да и маленькая была совсем - в общем, никто к Ксюше не повернулся. Тем не менее она понравилась редакторам, и ее взяли на прослушивания в 7-й сезон. Стремилась в команду конкретно к Басте и летом даже с папой ходила к нему на концерт. А после ждала Басту у служебного входа, чтобы попросить его вернуться в жюри «Голоса».

Ксения Шаплыко выбрала команду Басты, к которому и стремилась. Фото: кадр видео / 1.tv.ru

Ксения Шаплыко выбрала команду Басты, к которому и стремилась. Фото: кадр видео / 1.tv.ru

- Почему все же «Звери»?

- Потому что рок-музыка нравится ее папе, девочка растет в этой среде.

- Если из-за коронавируса закроют границы, как вы приедете?

- Мы уже думали об этом с утра. Но все этапы до прямых эфиров уже записаны. А там, будем надеяться, вся эта истерия закончится. В Москве, во всяком случае, все спокойно.

- Сколько наших участников в «Голосе» в этом сезоне?

- Четыре девочки. Но, как они выступили, я не буду рассказывать.

Ксения Шаплыко. Районы-кварталы - Слепые прослушивания - Голос.Дети . Источник: The Voice Kids Russia/Голос Дети

ОНТ

«Голос. Дети»

пт /21.10

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