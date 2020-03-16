Россия закрывает границу с Беларусью. Узнали, что происходит с билетами на поезда

Он сообщил об этом на оперативном совещании по поводу распространения коронавируса/ На какой срок будет закрыта граница - пока не сообщается.

Между тем пока поезда из Беларуси в Россию и обратно не отменяли.

- На данный момент официальной информации о закрытии границы у нас нет. Может, сообщение об отмене поездов появится позже, - сказали в контакт-центре БелЖД. - Пока момент поезда курсируют согласно графику движения поездов.

В контакт-центре подчеркнули, что ситуация может измениться и попросили уточнять актуальность информации перед поездкой.

Мы подошли на железнодорожный вокзал. Там днем 16 марта поезда в Россию были еще не отменены. Но очень многие сдавали билетов в эту страны - в одной кассе даже в какой-то момент из-за этого кончились деньги. Пассажирам выдавали документ об отмене поездки обещали вернуть деньги по этому документу.

Сдать билеты можно только в кассе. Тем, кто оплачивал билеты по карте деньги вернут тоже на карту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

БелЖД отменяет поезда в Латвию (читать далее)

Поезда отменяются и временно не будут курсировать с 16 марта

Белорусам дали трое суток для транзита через Литву

Въехать в Литву транзитом можно с 16 по 18 марта (читать далее)

Поезда из Беларуси временно не будут ходить в Украину

Деньги за билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в кассах (читать далее)