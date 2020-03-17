«С-Видео»: сеть магазинов ATLANT - знания, технологии, охват

Для того, чтобы отечественная бытовая техника стала доступна абсолютно всем жителям Беларуси, фирменные магазины открываются по всей республике, а доставка осуществляется в любую точку страны.

Миссия «С-Видео» - сделать жизнь белорусов лучше. При работе с белорусскими товарами все вырученные деньги, налоги и технологии остаются в пределах нашей страны. Наращивание объемов производства способствует увеличению количества рабочих мест, повышает экономический потенциал и развивает инфраструктуру регионов.

Торговый зал магазина ATLANT. Фото: «С-Видео».

С фирменными магазинами ATLANT покупать холодильники, морозильники и стиральные машины выгодно и по другим причинам:

- Честная цена. Это фирменная сеть, которая продает технику напрямую с завода ATLANT. Кроме этого, потребитель не переплачивает за импортный бренд, логистику, таможенные пошлины.

- Доставка в любую точку Беларуси до дверей квартиры. Задача производителя - войти в дом каждого белоруса, пожилой пары в маленькой деревушке, молодой семьи в небольшом городе, жителя районного центра, делая домашний комфорт доступным.

Фото: Instagram @atlant_belarus

- Официальная гарантия от производителя. Качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание - при необходимости специалисты сами выезжают на дом для проведения ремонтных работ.

- Так как техника производится в Беларуси, комплектующие всегда в наличии.

- Возможность покупки как в фирменном салоне, так и online в фирменном интернет-магазине atlantshop.by.

- Возможность наличного и безналичного расчета.

- И бонус - беспроцентная рассрочка без первоначального взноса и переплат.

Вывод: в фирменной сети ATLANT вы покупаете качественную бытовую технику по доступной цене!

24 фирменных магазина

Несмотря на то что онлайн-торговля развивается быстрыми темпами, среди приоритетных задач не только развитие фирменного интернет-магазина atlantshop.by, но также увеличение числа фирменных салонов-магазинов по всей стране, чтобы независимо от места проживания любой белорус мог прийти в магазин, получить профессиональную консультацию специалиста и лично изучить технику. На март 2020 года розничная сеть «C-Видео» насчитывает 24 фирменных магазина в Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Жодино, Кобрине, Минске, Могилеве, Молодечно, Новогрудке, Осиповичах, Орше, Пинске, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слониме. И список этот постоянно растет, ведь абсолютно каждый белорус, с любым уровнем дохода может сделать свою жизнь проще и комфортнее благодаря надежной бытовой технике ATLANT.

Размещение фирменных магазинов ATLANT. Фото: «С-Видео».

О надежности

«По уровню технологий ATLANT не отстает от мировых производителей бытовой техники. Что-то более интересно решено у нас, что-то - у них», - говорит генеральный директор ATLANT. И слова его подтверждаются фактами:

- Продукция завода аттестована в престижных европейских лабораториях;

- Большинство моделей имеет уровень энергопотребления A+ и A++;

- Широкая линейка холодильников и морозильников оснащена системой NO FROST;

- Система менеджмента качества разработки, производства и обслуживания техники соответствует международным стандартам.

ATLANT многократно становился победителем конкурсов «Выбор года», «Бренд года» и других премий. Поэтому для Оптово-логистического центра «С-Видео» быть поставщиком качественной техники, надежным партнером - это осознанный выбор и особая миссия, чтобы делать домашний комфорт белорусов доступным!

Диплом надежного партнера ATLANT. Фото: «С-Видео».

Бытовую технику ATLANT выбирают большинство белорусов, потому что качество продукции проверено уже несколькими поколениями. Поэтому сеть магазинов ATLANT всегда мыслит и действует на стороне покупателя, стараясь сделать бытовую жизнь белорусов лучше с меньшими затратами.

ЧП "Оптово-логистический центр "С-видео", УНП 290610287.