Сколько из-за переносов концертов потеряют Лявон Вольский и «Песняры»? Узнали у артистов и их агентов

На днях Минздрав порекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий с международным участием. «Комсомолка» выясняла уже, что точно отменяется из ближайших гастрольных событий. Однако и белорусские знаменитости отказываются от концертов и встреч с поклонниками.

17 марта должен был состояться акустический концерт Лявона Вольского. Но за пару дней до события его перенесли до времени, «калі небяспека сыдзе».

«Мы, музыкі і арганізатары, нясем адказнасць за тых людзей, якія прыходзяць на нашыя канцэрты і лічым сябе абавязанымі паклапаціцца пра сваіх наведнікаў», - написано на официальной странице Вольского в Фейсбуке.

Вольский перенес свою традиционную акустику.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Канешне, арганізатар нясе страты, - комментирует отмену Владимир Плавинский, концертный директор Лявона Вольского и ряда других белорусских артистов. – Грошы, укладзеныя ў інтэрнэт-рэкламу, афішы не вяртаюцца. Дакладныя лічбы называць не буду – лік ідзе на сотні долараў толькі на гэтыя выдаткі. Так што прыемнага мала. Таму магу зразумець калег, якія не адмяняюць вялікія канцэрты, на якія патрацілі болей. Да таго ж, наш канцэрт не адменены па прычыне форс-мажору ці па пастанове нейкага дзяржоргана. Гэта наша рашэнне, і фармальна мы павінны вярнуць поўны кошт квітка. Каб дзяржава падышла на ўзроўні нейкай пастановы, якая адрэгулявала б зараз перанос мерапрыемстваў, тады і арганізатар «улятаў» бы меней, а з білетнымі аператарамі было дамовіцца куды прасцей. Але не адмяняць канцэрт зараз нельга. Кожная акустыка Лявона гэта 300-500 чалавек (билеты стоили 30-40 рублей – Ред.) у залежнасці ад пляцоўкі. А па выніку продажу квіткоў на гэты канцэрт мы збіраліся прыбаць большую частку сталоў на пляцоўцы і запусціць сотні слухачоў туды. Карацей, рызыка ёсць. І кожны зараз мусіць рабіць крокі, каб запаволіць распаўсюд віруса. Нават калі трывога марная. А заключная акустыка абавязкова адбудзецца, квіткі, хто не здасць, будуць дзейсныя, самыя верныя слухачы, якія не здадуць білеты, атрымаюць падаруначкі. Пакуль паспрабуем зладзіць анлайн-канцэрт.

Прокомментировал «Комсомолке» ситуацию с отменой концертов в Литве и Латвии и директор – художественный руководитель Белгосансамбля «Песняры» Роман Козырев. Он говорит, что люди там воспринимают сложившуюся ситуацию философски, с пониманием, не ущемляя интересы артистов. Тем более на эти концерты собирается немало наших соотечественников. Причем их эпидемия коронавируса даже сплотила: белорусы Литвы в Висагинасе рассказывали артистам, что они стараются спрятаться по одиночке, а держаться в рамках своей национальной организации.

Госансамбль "Песняры" часто выступает не только в Беларуси, но и России, Украине, странах Балтии. Фото: Анастасия Филипенко (предоставлено ансамблем)

- Но основные допрасходы ложатся на прокатчиков, - говорит Роман. - У ансамбля финансовых потерь нет, потому что у нас четыре концерта не отменились, а перенеслись. На них проданы практически все билеты, потому мы заключили дополнительное соглашение об этом с организаторами. Узнали мы о такой перспективе только в день выступления, когда приехали в Висагинас. Но к прокатчикам вопросов нет: они все свои обязательства выполнили. И домой мы ехали за их счет. В договоре прописано: принимающая сторона берет на себя и дорогу, и проживание ансамбля.

Роман Козырев добавляет, что паники в Литве, где успели побывать «Песняры», нет. Но есть сожаление о несостоявшихся выступлениях. Ведь люди собирались на них из разных стран. "Так что просим наших поклонников в странах Балтии не волноваться: мы обязательно приедем после отмены запретов на массовые мероприятия и увидимся с нашими соотечественниками и не только", - говорит Роман.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Белорусские песняры» готовятся к московскому концерту 28 марта. Но сейчас артисты столкнулись с вопросом, удастся ли им пересечь белорусско-российскую границу накануне этой даты. Ведь правительства соседней страны уже приняло решение закрыть границу с Беларусью.

"Белорусские песняры" пока готовятся к концерту в Москве, несмотря на решение России перекрыть границу с Беларусью. Фото: Архив ансамбля

Но концерт, как сказали организаторы московского выступления «Белорусским песнярам», не отменяется. Тем более вместимость зала церковных соборов при Храме Христа Спасителя, где собирается выступить ансамбль, - примерно 2 тысячи мест. А в России запрещены массовые мероприятия для 5 тысяч человек и более. Кстати, билеты на концерт 28 марта стоят от 25 до 115 белорусских рублей в пересчете с российской валюты.

- Пока в службе бронирования железнодорожных билетов нам предложили места на выбранную дату. Причем на многие поезда их осталось не очень много, - говорит заслуженный артист Беларуси, артист ансамбля Владислав Мисевич. – На вопрос о том, сможем ли мы выехать по забронированным билетам ближе к 28 марта, нам пока ничего не ответили. Так что будем следить за ситуацией.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Вечером понедельника 16 марта стало известно, что в Москве приняты более строгие требования к массовым мероприятиям. Под них попадает и проведение концерта "Белорусских песняров" 29 марта, сообщил ансамбль в своих соцсетях.

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