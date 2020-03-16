2020-03-16T18:47:07+03:00
Минск
КП Беларусь

«Установили в салоне дозаторы и салфетки»: как общественный транспорт защищают от коронавируса, пока мы спим

Узнали, как и чем моют вагоны метро, маршрутки, автобусы и троллейбусы
Таисия ЧЕРНУХО
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Ранее специалисты подчеркивали, что в Беларуси пока нет необходимости объявлять карантинРанее специалисты подчеркивали, что в Беларуси пока нет необходимости объявлять карантинФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Мы посоветовали всем перевозчикам закупить дополнительно дезинфицирующие средства и антисептики и ежедневно производить уборку транспорта в конце работы, - рассказал «Радио Минск» директор госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. - Ежедневно каждое транспортное средство прибывает в свой парк, в обязательном порядке обрабатываются сиденья, поручни, стекла и все, что подлежит контакту с человеком. Что касается частных перевозчиков, которые обычно экономят последний рубль, то они неожиданно активно взялись за это дело, многие даже установили в салоне дозаторы и салфетки.

Валерий Шкуратов отметил, что транспорт в конце рабочего дня мыли и раньше, но теперь эта уборка стала еще более тщательной. А вот станции метро убирают так же, как и раньше. Говорят, прежнего графика уборки вполне достаточно, чтобы предотвратить распространение вируса и сейчас.

- У нас планово проводится обработка составов в одном из двух депо. В электродепо «Московская» обрабатываются составы Московской линии метро, а в метро «Могилевская» - вагоны автозаводской линии, - объясняет пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. - Ежедневно, в основном ночью, моющими и дезинфицирующими средствами обрабатываются поручни, оконные проемы, пол каждого состава. На станциях тоже систематически обрабатывают поручни, дверные ручки, площади на кассе, с которыми может соприкасаться человек. Уборка производится в том же режиме и теми же средствами, которые были предусмотрены и ранее, их достаточно даже в рамках последних событий.

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