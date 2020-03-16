Родители жалуются, что в школах нет антисептиков, а в БГУ из-за коронавируса отменяют лекции

По данным на 16 марта, в Беларуси коронавирус подтвержден у 36 человек. Литва, Украина, Польша и Россия закрыли границы, Беларусь остается открытой. Министерство здравоохранения посоветовало отказаться от массовых мероприятий и порекомендовало отменить все, где участвуют иностранцы, но многие концерты и спектакли все равно проходят. В Минобразования говорят «об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования».

- Рекомендовано ограничить посещение посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности ограничить передвижение в самих учреждениях. Посещение 6-го школьного дня по желанию для посещения индивидуально кружков и факультативов, - комментирует пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу.

Несколько дней назад появилась петиция, в которой белорусы требуют усилить меры по профилактике распространения коронавируса. Один из аспектов - перевести все учреждения образования на дистанционное обучение. За 4 дня под предложением подписалось больше 16 тысяч человек.

- Рекомендуем скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные, - предложило спустя несколько дней Минобразования. - Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами сан.-эпид. надзора.

Хоть официального карантина в учебных заведениях нет, но некоторые вузы еще до совета Минобразования поменяли расписание. Например, в Белгосмедуниверситете и БГУ решили перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок.

- Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и об отмене занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей, - объясняют в пресс-службе БГУ. - В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых управляемая самостоятельная работа, консультации, лабораторные и др. По всем вопросам организации учебного процесса обращаться в деканаты факультетов.

На 16 марта в Беларуси подтверждены 36 случаев коронавирусаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Дело в том, что лекционные занятия обычно проходят в больших аудиториях, где собирается несколько групп. Лабораторные же и семинарские занятия проходят чаще всего для каждой группы отдельно.

В БГУ усилили профилактику среди сотрудников и студентов.

- Ограничили посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца для гостей, в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук, стали чаще делать влажные уборки учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств, - уточняют в пресс-службе БГУ.

А вот в школах, жалуются некоторые родители, антисептики не появились. Не всегда удается найти и мыло. А ведь на бытовую химию, среди прочего, как правило скидываются в начале учебного года родители в каждом классе или детсадовской группе.

- Уборка помещений и наличие антисептиков - под контролем руководства учебных заведений, - говорят в пресс-службе Минобразования.

Некоторые родители хотят оставить детей дома, пока угроза коронавируса не сойдет на нет. Родители ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения о пандемии, а свои действия называют социальным карантином.

- Рекомендация со стороны министерства может быть одна: если у детей есть конкретные симптомы простудного заболевания, плохое самочувствие, повышенная температура, то, конечно, посещать учебное заведение ребенку не надо, - говорит пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - Тут решение одно: вызывать врача и идти на справку. Но других показаний, чтобы дети сидели дома, а не шли в школу или в детский сад, нет. Они же будут пропускать занятия, нарушится учебный процесс. В особых, исключительных случаях, конечно, можно написать заявление и оставить ребенка дома по семейным обстоятельствам. Но на определенный срок, который подскажут в администрации школ. По большому счету схожие вопросы с посещаемостью уроков возникают ежегодно в связи с сезонной заболеваемостью. И, наверное, общий совет для родителей: не надо паниковать.