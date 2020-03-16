«Спасибо за смелость!»: на концерте Сосо Павлиашвили зрителей просили пользоваться антисептиком, но певец с ними обнимался

Коронавирус не смог помешать части белорусов веселиться и посещать массовые мероприятия. Это наглядно подтвердил юбилейный концерт Сосо Павлиашвили, который собрал зрителей в концертном зале «Минск». Организаторы тоже не оплошали: при входе на видных местах стояли столы с антисептиком, а дисциплинированные в массе своей зрители активно себя обеззараживали, обильно обрабатывая руки сильно пахнущей жидкостью.

Меры безопасности при проведении массовых мероприятий - превыше всегоФото: Виктор ПАЖИТОК

Сосо Павлиашивли не заставил себя долго ждать - мероприятие началось с традиционной задержкой в 10 минут. Певец, облаченный в безупречные брюки и белый бархатный пиджак, стремительно вышел из-за кулис.

- Вот и наступил этот вечер, как долго я ждал этой встречи, - с места в карьер начал певец с песни «Я тебя люблю». - Еще день назад был уверен и безумно огорчен - мне сообщили, что концерта в Минске не будет, его отменят из-за коронавируса. Но я здесь и вы здесь! Низкий поклон организаторам за то, что взяли на себя эту смелость. После этого спича Павлиашвили до земли поклонился белорусской публике и запел одну из самых известных грузинских песен - «Арго».

Сосо несколько раз спускался в зал, чтобы искупаться в любви поклонниковФото: Виктор ПАЖИТОК

Уже сразу после нее преданные поклонницы стали одаривать исполнителя букетами цветов и подарками в ярких пакетах. На сцене в одной линии с Сосо стояли еще два микрофона - певец приехал в Минск со своей супругой Ириной и сыном Леваном. Этот семейный бэнд поддерживал исполнителя во время исполнения почти всех песен.

Певец называет свою супругу исключительно ИрочкойФото: Виктор ПАЖИТОК

- Я заболел вирусом, - неожиданно объявил со сцены Павлиашвили. - Вирусом, который называется любовь к вам. И, надеюсь, это взаимно! Желаю вам, чтобы никаких других вирусов не было в нашей жизни, - сказал певец и под аплодисменты спустился в зал. Кажется, про коронавирус в атмосфере взаимного обожания забыли все.

Почти все песни Сосо Павлиашвили посвящал в этот вечер или всем женщинам Беларуси в целом, или одной женщине в частности - своей супруге Ирине. Она не просто поддерживала исполнителя бэк-вокалом, но и спела несколько песен в дуэте с супругом.

После совместного исполнения проникновенного трека «Без тебя» зрители понесли цветы уже не только Сосо, но и Ирине, которую певец весь вечер называл исключительно Ирочка.

- Ты все слова песни забыл и перепутал, Сосо! - смеясь, сказала она певцу.

- Я не могу привыкнуть к твоей красоте, Ирочка, хоть мы уже столько лет вместе! Я же грузин! - парировал певец.

Вместе с сыном Леваном певец исполнил одну из самых пронзительных песен - "Помолимся за родителей""Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Хочу вспомнить о тех божественных, без которых не было бы нас и наших детей. Это наши родители. Я всегда говорил, говорю и буду говорить: нет ушедших родителей, они живут в нас, в наших поступках, в наших глазах. Я хочу, чтобы мы все пропели сейчас три самые главных слова в этой жизни - «Помолимся за родителей». И поможет мне в этом сын Леван, - объявил Павлиашвили одну из самых, наверное, проникновенных своих песен. Во время ее исполнения искренних слез не скрывали ни зрители, ни исполнители.

Но вечер с грузинским исполнителем, конечно, не мог завершиться на минорной ноте. Под занавес концерта Сосо исполнил свой старый хит:

- Эту песню я написал 30 лет назад, я тогда был молодой и красивый. Теперь - просто красивый, а называется эта песня «Ждет тебя грузин». Публика в заде танцевала до упаду, а особенно активные поклонницы даже поднимались на сцену, чтобы обнять и Сосо, и его Ирочку, и Левана, которым тоже досталось немало зрительской любви.