«Только тех, кто согласится на карантин»: Варшава пускает в страну людей с картой поляка

С воскресенья, 15 марта, Польша закрыла все свои границы: как внутренние - со странами Евросоюза, так и внешние - с Беларусью и Украиной. Иностранцам путь в страну заказан минимум до 25 марта.

«Всех въезжающих будут отправлять на 14-дневный карантин»

Ограничение не касается транспортировки грузов автомобильным транспортом и железной дорогой. Оно ставит перед собой задачу свести к минимуму перемещение пассажиров.

Однако въехать в Польшу все-таки можно даже во время этого ограничения. Главная комендатура пограничной стражи Польши объясняет, кого впустят в страну. Граждан Польши, дипломатов, иностранцев - супругов или детей граждан Польши, владельцев карты поляка, вида на жительство или права на постоянное пребывание в Польше и тех, кто имеет разрешение на работу.

Всех въезжающих (за исключением водителей грузового транспорта и тех, кто живет в приграничье и работает в соседней стране) будут отправлять на 14-дневный карантин. И это обязательное требование.

– Санитарному контролю будет подвержен каждый человек, пересекающий польскую границу. Как и ранее, медицинские службы и пограничники будут измерять температуру. Все приезжающие будут зарегистрированы. Согласно с распоряжением министра здравоохранения, они также будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин, - сообщает польская погранслужба.

Каждого въезжающего в Польшу сейчас осматривают и регистрируют. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Как рассказали «Комсомолке» в польской пограничной страже, за несоблюдение карантина полагается штраф до 5000 злотых - это больше 1200 долларов.

Лазутчиков, например, белорусов с картой поляка, которые просто так захотят съездить в Польшу по своим делам, будут отправлять «з повротэм». Через границу пропустят только тех, кто четко подтвердит цель поездки и согласится на карантин. Две недели в изоляции можно провести и дома. В анкете на въезде в страну человек должен указать адрес, по которому обязуется находиться в течение ближайших 14 дней.

Пересечь границу с Польшей сейчас можно только в пунктах пропуска Кузница-Белостоцкая - Брузги, Бобровники - Берестовица, Кукурыки - Козловичи, Тересполь - Брест.

БУДЬ В КУРСЕ!

Белорусские пограничники: не скрывайте, если у вас есть подозрение на контакт с заболевшим

Наша страна тем временем делает ставку на санитарный контроль в пунктах пропуска. У нас измеряют температуру и надеются на сознательность приезжих.

- В каждом пункте пропуска есть санитарно-карантинные пункты. При пересечении государственной границы любой гражданин, возвращающийся на родину, если он себя плохо чувствует или сомневается, заболел ли он, может сразу обратиться в санитарно-карантинный пункт. Там у него возьмут материал для исследования на предмет заболевания коронавирусом, он заполнит анкету. Его пропустят на территорию Республики Беларусь и возьмут под медицинское наблюдение до того момента, пока не будет известен результат теста, - комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси.

Анализ на коронавирус могут взять тут же, в пункте пропуска. Фото: vb.by

В пункте пропуска въезжающих в нашу страну опрашивают - уточняют, откуда человек возвращается, где он путешествовал. Кроме этого, на границе заполняют «анкету прибывшего», в которой человек отвечает на эти же вопросы, указывает, общался ли с заболевшими, чувствовал ли недомогание в последнее время, и вписывает свои контактные данные. Если выяснится, что приезжий был в странах, которые из-за эпидемии коронавируса объявлены теперь неблагополучными (Китай, Италия, Иран, Южная Корея), пограничники тут же отправят его к врачам.

- И если в пункте пропуска мы во время пограничного контроля выявляем человека с явными признаками острой респираторной инфекции - красные слезящиеся глаза, температура, то есть когда по человеку невооруженным глазом видно, что он заболел, - мы его также сразу передаем в санитарно-карантинный пункт, - добавляет Антон Бычковский.

Если жалоб нет и признаков болезни тоже, то пограничный контроль проходит как обычно. Пограничники работают в масках и перчатках.

Белорусские пограничники сейчас работают в масках и перчатках. Фото: Дмитрий ШИФЕРШТЕЙН, vb.by

- Хочется попросить, чтобы люди, которые пересекают государственную границу, сразу же в пункте пропуска обращались за помощью или консультацией, информацией. Особенно, если действительно имели контакт с заболевшим или имеют подозрения. Направят, помогут, при необходимости вызовут дополнительный медицинский персонал - не надо скрывать эти факты! - заключает пресс-офицер Госпогранкомитета.

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