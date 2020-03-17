2020-03-17T11:57:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Отправят ли школьников раньше на каникулы из-за коронавируса?

Каникулы по расписанию должны начаться 30 марта, но их могут перенести на неделю
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Возможно, школьников отправят на каникулы 23 мартаВозможно, школьников отправят на каникулы 23 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

О том, что весенние каникулы начнутся не 30 марта, а на неделю раньше, рассказала читательница.

- В школе, где учится сын, учителя сообщили, что со следующего понедельника, 23 марта, дети уходят на каникулы, - сообщила в редакцию минчанка Наталья. Сообщения в родительских чатах школ Беларуси тоже говорят об этом. Причем пишут, что каникулы продлятся по 3 апреля включительно. Но поскольку 3-го - пятница, то в школу детям надо выйти только 6 апреля.

- Такое предложение поступило, вопрос решается. Точно сможем ответить после обеда, - прокомментировали 17 марта информацию в Минобразования.

По информации на 16 марта, в Беларуси 36 случаев коронавируса. Официальный карантин в стране не введен, но некоторые вузы перешли на другое расписание. Вместо лекций, где собирается много студентов в одной аудитории, Минобразования советует проводить семинарские занятия. А родители школьников хотят оставить детей дома, пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется.

- Рекомендация со стороны министерства может быть одна: если у детей есть конкретные симптомы простудного заболевания, плохое самочувствие, повышенная температура, то, конечно, посещать учебное заведение ребенку не надо, - комментировала такую возможность пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - Тут решение одно: вызывать врача и идти на справку. Но других показаний, чтобы дети сидели дома, а не шли в школу или в детский сад, нет. Они же будут пропускать занятия, нарушится учебный процесс. В особых, исключительных случаях, конечно, можно написать заявление и оставить ребенка дома по семейным обстоятельствам. Но на определенный срок, который подскажут в администрации школ. По большому счету схожие вопросы с посещаемостью уроков возникают ежегодно в связи с сезонной заболеваемостью. И, наверное, общий совет для родителей: не надо паниковать.

Тем временем в родительских чатах некоторых школ их руководители пишут: если решили оставить детей дома, пишите заявление на имя директора. Там надо указать, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка берете на себя. Правда, в некоторых школах уточняют: даже после пары дней, проведенных дома, у родителей попросят справку от врача, что учащийся здоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители жалуются, что в школах нет антисептиков, а в БГУ из-за коронавируса отменяют лекции

Официального карантина в стране нет, но в вузах вместо лекций проводят лабораторные занятия, чтобы не собираться в больших аудиториях (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Жизнь изменилась, когда бросил пить, сел на велосипед и похудел на 40 кг»: актер из фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» о ЗОЖ
Расспросили купаловца Ивана Труса его о резких поворотах в личной и театральной судьбе и о том, как он смог кардинально измениться и открыл в себе второе дыхание
Новости 24
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин
В Барановичском районе мужчина украл фотоловушку лесхоза
Зеленский принял жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине: полностью останавливается общественный транспорт и метро
«С 16 марта на неопределенный срок»: из-за короновируса визовые центры останавливают прием документов на шенген
1,5 метра между столиками в кафе и никаких кальянов: в минском общепите новые требования из-за коронавируса
В Кореличском районе брат убил брата во время ссоры
Когда в Беларусь вернется тепло?
Консульство поможет белорусам выехать из польского карантина
Житель Браслава угнал автомобиль и два раза попал в аварию
Лукашенко: Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет
Лукашенко про закрытие российской границы: Россия вся полыхает от коронавируса
Министерство образования рекомендует отказаться от массовых мероприятий
18-летний парень убил родного деда: тот сделал замечание, что внук громко слушает музыку
Мужчина на таможне выбросил из машины антикварную саблю
Хотел забрать свою лодку и утонул. В Пинском районе погиб мужчина
Лукашенко о коронавирусе: Белорусы просто молодцы, за исключением одного
В одесский порт прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси
В Витебске гостья украла у именинницы букет, а в Дрогичинском районе именинник угнал машину гостя
Минздрав: в Беларуси 36 пациентов с коронавирусом
В Беларуси новый министр сельского хозяйства и продовольствия - Иван Крупко
«Был раздражен из-за собаки»: 55-летнего минчанина осудили за угрозу взорвать подъезд