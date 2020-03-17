Отправят ли школьников раньше на каникулы из-за коронавируса?

О том, что весенние каникулы начнутся не 30 марта, а на неделю раньше, рассказала читательница.

- В школе, где учится сын, учителя сообщили, что со следующего понедельника, 23 марта, дети уходят на каникулы, - сообщила в редакцию минчанка Наталья. Сообщения в родительских чатах школ Беларуси тоже говорят об этом. Причем пишут, что каникулы продлятся по 3 апреля включительно. Но поскольку 3-го - пятница, то в школу детям надо выйти только 6 апреля.

- Такое предложение поступило, вопрос решается. Точно сможем ответить после обеда, - прокомментировали 17 марта информацию в Минобразования.

По информации на 16 марта, в Беларуси 36 случаев коронавируса. Официальный карантин в стране не введен, но некоторые вузы перешли на другое расписание. Вместо лекций, где собирается много студентов в одной аудитории, Минобразования советует проводить семинарские занятия. А родители школьников хотят оставить детей дома, пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется.

- Рекомендация со стороны министерства может быть одна: если у детей есть конкретные симптомы простудного заболевания, плохое самочувствие, повышенная температура, то, конечно, посещать учебное заведение ребенку не надо, - комментировала такую возможность пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - Тут решение одно: вызывать врача и идти на справку. Но других показаний, чтобы дети сидели дома, а не шли в школу или в детский сад, нет. Они же будут пропускать занятия, нарушится учебный процесс. В особых, исключительных случаях, конечно, можно написать заявление и оставить ребенка дома по семейным обстоятельствам. Но на определенный срок, который подскажут в администрации школ. По большому счету схожие вопросы с посещаемостью уроков возникают ежегодно в связи с сезонной заболеваемостью. И, наверное, общий совет для родителей: не надо паниковать.

Тем временем в родительских чатах некоторых школ их руководители пишут: если решили оставить детей дома, пишите заявление на имя директора. Там надо указать, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка берете на себя. Правда, в некоторых школах уточняют: даже после пары дней, проведенных дома, у родителей попросят справку от врача, что учащийся здоров.

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