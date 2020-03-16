Александр Лукашенко: Мы эти вирусы переживали, переживем и этот

16 марта Александр Лукашенко произвел кадровые назначения, а позже провел встречу с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Вновь много говорили о коронавирусе, а также о решении России закрыть границу с Беларусью.

Кремль сообщил о закрытии границы 16 марта:

- Мы приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - цитирует российского премьера Михаила Мишустина агентство ТАСС.

Александр Лукашенко высказался о…

…ВИРУСАХ

«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония».

…АДЕКВАТНОСТИ БЕЛОРУСОВ

По мнению президента, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы: медики принимают точечные меры уже давно. А белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию.

«Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства».

…МАСКАХ

После роста спроса на маски белорусские предприятия увеличили объемы производства. В воскресенье премьер-министр доложил президенту: оказалось, некуда девать выпущенную продукцию.

«Сшили - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос».

…ОТСУТСТВИИ ГРАНИЦЫ

Закрытие границы России с Беларусью из-за коронавируса, по мнению президента, требует внимания.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно». «Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело».

Президент обратил внимание на формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы.

«Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это - открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают».

…ОГРАЖДЕНИИ МОСКВЫ

«Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека».

…ПОМОЩИ

Президент рассказал, что Россия предлагала направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса.

«Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста».

По его словам, в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили «проспонсировать».

«Признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали».

…СИТУАЦИИ В РФ

Президент сравнил масштабы двух стран и заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не «завирусила» ее.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать - нет, закрыли. Что ж, это их дело».

…ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ

«А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они (россияне. - Ред.) что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот чем думали люди, когда принимали такие решение?»

…РАЗГОВОРЕ С ПУТИНЫМ

Президент не понимает, что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны».

К слову, телефонный разговор с российским президентом запланирован.

«Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает».

…ФУРАХ ДО КРЕМЛЯ

Президент поинтересовался, что в этой ситуации предлагают предпринять в Беларуси. И отметил, что если Беларусь пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли».

По информации belta.by

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