Можно ли пить воду из белорусских родников?

Многие белорусы по выходным с канистрами в руках отправляются к родникам, которые славятся чистой водой. А некоторым родникам даже присваивают целебные свойства, и к ним выстраиваются очереди из желающих поправить здоровье.

Но скептики считают, что такая вода может оказаться не только неполезной, но даже опасной для здоровья: разве кто-то ее проверял? Ведь в ней могут быть нитраты и другие вредные вещества, из-за которых такую воду нельзя пить даже после кипячения. Так кто же прав? Давайте проверим!

«Комсомолка» стартует с проектом «Родники Беларуси» и приглашает читателей принять в нем участие.

Заходите на сайт KP.BY, отмечайте свои родники - и мы приедем с проверкой

Как это работает:

- на сайте KP.BY создана интерактивная карта Беларуси;

- каждый из вас может отметить на ней известный вам родник;

- мы составим маршруты автомобильных экспедиций по каждой области и отправимся в дорогу;

- возьмем пробы воды в родниках и отдадим их в лабораторию;

- опубликуем результаты исследований на нашей карте.

Первая на очереди - Минская область. Экипаж из журналистов «Комсомолки», блогеров и специалистов Центра гигиены и эпидемио-логии объедут самые популярные родники столичной области. Также мы поделимся с вами впечатлениями о достопримечательностях, дорогах и самых живописных местах нашей страны.

Участвуйте в нашем проекте «Родники Беларуси» и следите за нашим экспериментом на сайте KP.BY и в социальных сетях!

«Это исследование будет полезно многим белорусам»

Генеральный партнер проекта, белорусский производитель фильтров для воды «Крынi»:

Екатерина Попова, директор по развитию ТМ «Крынi».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Узнав о проекте «Родники Беларуси», мы сразу поняли, что хотим поддержать эту тему, - говорит Екатерина Попова, директор по развитию ТМ «Крынi». - Право на безопасную и чистую питьевую воду - одно из основных прав человека. И мы, как производитель бытовых фильтров для воды «Крынi», заботимся, чтобы в каждой квартире был простой и доступный источник не только безопасной, но и вкусной, полезной воды. А как партнер этого проекта, мы хотим помочь разобраться с водой из открытых источников, которая отличается от водопроводной по составу. Люди издавна привыкли доверять такой воде, но экология, промышленность и сельское хозяйство сегодня оказывают на природные ресурсы негативное воздействие, поэтому наше совместное исследование будет полезно многим белорусам.

«Новые знания о родниках - это важно»

Генеральный автомобильный партнер проекта автоцентр «Geely Атлант-М Боровая»:

Дмитрий Игнатович, управляющий «Geely Атлант-М Боровая».

- Мы сразу откликнулись на идею поучаствовать в проекте и исследовать родники Беларуси. В конце концов исследование - это уже дорога к новым знаниям, в нашем случае, надеемся, полезных для белорусов, - отмечает управляющий «Geely Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. - Мы рады, что эту дорогу «Комсомолка» проедет вместе с нами на автомобиле Geely с белорусской историей.

«У людей должно быть больше информации об экологии»

Партнер проекта ООО «БелВторОтходы»:

Клименок Антон, директор ООО «БелВторОтходы».

- Мы решили поддержать проект «Родники Беларуси», поскольку деятельность нашего предприятия тоже связана с заботой об экологии - мы помогаем людям освободить свое жилье от ненужной или сломанной бытовой техники и правильно ее утилизировать. Мы хотим, чтобы у людей было больше информации о качестве воды в родниках, из которых они берут воду, ведь от этого зависит их здоровье.