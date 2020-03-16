2020-03-16T20:19:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» полностью отменила рейсы уже в девять стран. Узнали, что с возвратом денег за билеты

На очереди – отмена авиасообщения с Россией, Грузией и Египтом
Геннадий МОЖЕЙКО
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«Белавиа» полностью отменила рейсы уже в девять стран.«Белавиа» полностью отменила рейсы уже в девять стран.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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О первых отменах рейсов «Белавиа» стало известно еще 10 марта, когда накалилась ситуация в Италии. Сперва «Белавиа» отменила все рейсы в Милан - до 2 апреля включительно. С 16 марта полностью остановили полеты в Рим - до 15 апреля включительно. Запрет полетов в Милан также продлили до 14 апреля. Со временем «Белавиа» полностью остановила полеты в некоторые другие страны (см. «Будь в курсе!»).

Наверняка список закрытых стран будет пополняться. В понедельник, 16 марта, стало официально известно, что российско-белорусскую границу наши восточные соседи совсем скоро закроют. Пока нет конкретики, когда точно и на сколько Россия вводит запрет на въезд иностранцев и как это будет реализовано. Ничего пока не сообщают о полной отмене рейсов в Россию и в «Белавиа».

Грузинские власти уже сообщили о запрете въезда для иностранцев с 18 марта, а египетские – с 19 марта. Правда, информации об отмене этих рейсов «Белавиа» на момент сдачи номера еще не было.

Пассажирам советуют перед покупкой билетов посетить специальный раздел на сайте «Белавиа» (belavia.by/covid_otmena_reisov/), где публикуется самая свежая информация об отмененных рейсах.

Также «Белавиа» уже отменила отдельные рейсы в 18 других стран - Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Казахстан, Литву, Россию, Сербию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию и Эстонию.

Кроме этого, авиакомпания завела отдельный раздел (belavia.by/covid_informatsiya_po_ogranicheniyu/), в котором аккумулируется информация об ограничениях на поездки в те или иные страны. Например, с понедельника Литва закрыла границы для иностранцев. Белорусам дали время до 0.00 часов 19 марта для того, чтобы выехать из Литвы. Но в Вильнюс самолеты «Белавиа» пока летают, хоть и не в полном объеме.

Интересно, что Беларусь пока так и не запретила полеты иностранных авиакомпаний к нам. Поэтому в Минск исправно прилетают самолеты из Риги, Запорожья, Франкфурта, Абу-Даби. Пока, кроме китайской Air China, отменила свой рейс в Минск только Uzbekistan Airways - из Ташкента.

БУДЬ В КУРСЕ!

Куда «Белавиа» отменила все полеты

В Азербайджан (Баку) - до 15 апреля

В Италию (Милан, Рим) - до 14-15 апреля

На Кипр (Ларнака) - до 30 марта

В Латвию (Рига) - до 14 апреля

В Ливан (Бейрут) - с 19 до 29 марта

В Молдову (Кишинев) - до 31 марта

В Польшу (Варшава) - до 27 марта

В Туркменистан (Ашгабад) - до 1 апреля

В Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков) - до 31 марта

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусы массово сдают билеты на рейсы «Белавиа»

Количество желающих в авиакомпании не называют, однако отмечают, что не справляются с потоком. Вернуть деньги за билет на отмененный рейс можно в полном объеме.

- Обратиться в службу поддержки авиакомпании по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета, - говорят в «Белавиа». - Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз.

Напомним, что в случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены, возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.

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