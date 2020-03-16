Биатлонистов и боксеров протестируют на COVID-19 и отправят на карантин

На прошлой неделе в Минспорта сообщили, что все выезды спортивных делегаций за границу будут только с разрешения министра. Есть и еще один нюанс - возвращение спортсменов на родину.

- До сегодняшнего дня была схема, одинаковая для всех. Мы заранее передаем данные о спортсменах в санитарно-эпидемиологические службы. Их берут под особый контроль. На госгранице у них берут анализы и помещают либо в медицинские учреждения, либо на самоизоляцию. Все должны выдержать паузу 14 дней и дождаться результатов анализов. Но, как правило, вне зависимости от результата первого анализа потом через 13 - 14 дней требуются повторные анализы, - сказал нам в понедельник пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович.

Через такую процедуру пройдут, например, сборная по боксу, которая в Лондоне выступала на квалификационном турнире к Олимпиаде-2020, и команда по биатлону, на выходных завершившая сезон в Финляндии. До 5 апреля сбор в Испании запланирован у сборной по академической гребле, до 11 апреля - у байдарочников и каноистов в Турции.

Но есть и другие трудности: как вернуться, учитывая, что соседние с Беларусью страны закрыли границы.

- Трудности уже возникают. И не надо выделять в отдельную категорию спортсменов. Соседние страны закрыли границы. Люди сталкиваются с проблемами, как вернуться на родину. Вместе с коллегами из МИДа занимаемся этими вопросами. Учитывая, что сокращаются пассажирские перевозки, вопросы есть, - сказал Нестерович.

«Ряд спортсменов инфицированы»

Постепенно в Беларуси начинают отменять или переносить турниры. Пока это коснулось баскетбольных и детских команд.

- Рекомендуем переносить на более поздние сроки турниры с участием детей и подростков. Решение принимают организаторы. Гродненская область приняла такое решение. Белорусская федерация баскетбола основывалась в том числе на рекомендациях ФИБА (международной федерации. - Ред.). Ситуация меняется каждый день. К сожалению, в худшую сторону.

Заболевшие есть среди спортсменов.

- К сожалению, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении. Большая часть проводит карантинные мероприятия в соответствии с требованием Минздрава. Надеюсь, до начала апреля мы пройдем пик заболеваемости, пик национальной эпидемии. И потихонечку заболеваемость пойдет вниз, - сказал заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный в эфире «Беларусь 5».

Главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин сообщил, что у нескольких человек с подозрением на коронавирус взяли тесты и изолировали.

В субботу стало известно, что футболист «Слуцка» Юрий Козлов почувствовал себя плохо: высокая температура и рвота.

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В понедельник руководство клуба рассказало «Комсомолке», что игрок находится в больнице, чувствует себя лучше и ждет результат теста, команда тренируется в штатном режиме.

Позже в Минспорта уточнили, что на 16 марта подтвержден лишь один случай заражения COVID-19 у белорусского спортсмена, вернувшегося с международных соревнований (очевидно, речь про акробата из Гомеля).

«Кубок Беларуси прошел со зрителями»

17 марта в формате видеоконференции состоится совет УЕФА с участием 55 представителей национальных федераций, лиг и профсоюза футболистов. На нем будет принято решение, что делать дальше с турнирами, которые были приостановлены из-за коронавируса. В том числе с чемпионатом Европы, который должен пройти с 12 июня по 12 июля. Вероятно, тогда же АБФФ решит, что делать с чемпионатом Беларуси, старт которого запланирован на 19 марта.

Пока же на выходных прошли ответные матчи четвертьфинала Кубка Беларуси, которые были открыты для болельщиков. Борисовский БАТЭ в упорном матче обыграл минское «Динамо» (3:2), «Шахтер» одолел «Торпедо-БелАЗ» (2:0), брестское «Динамо» прошло «Ислочь» лишь по итогам серии 11-метровых ударов. В полуфинале брестчане сыграют с солигорчанами, БАТЭ - со «Славией». Если в итоге кубок выиграют мозыряне, они получат путевку в Лигу Европы, при всех других раскладах вакантное место займет минское «Динамо».

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