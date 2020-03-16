Коронавирус и спорт: в сборной Беларуси хоккеисты не жмут руки и не выпивают сто граммов

Чемпионат страны по хоккею пока продолжается в штатном режиме. Игроки, не задействованные в клубах, с понедельника собрались на тренинг-кемпе национальной сборной. У нее на 1 и 2 апреля были запланированы гостевые матчи с Венгрией, на 23 и 25 числа - с Германией. Дома команда Захарова должна сыграть с Латвией (10 и 11 апреля) и с Казахстаном (28 и 29 числа). Но проведение этих матчей под вопросов из-за коронавируса. Как известно, многие страны закрыли границы. Например, консульство поможет белорусам выехать из польского карантина.

- Поездка в Венгрию, по крайней мере в данный момент, у нас не отменена, в плане она еще значится. С латышами спарринги под вопросом, потому что граница закрыта. Закон для всех един, мы не имеем права его нарушать, - сказал Михаил Захаров.

О своем отношении к коронавирусу главный тренер сказал так:

- Честно, даже не задумывался. Наверное, не боюсь, чего его бояться? В принципе, надо правильно себя вести, меньше общаться с людьми. Но в магазины хожу, в рестораны хожу, на тренировки хожу - везде хожу. Наверное, не боюсь.

В Казахстане ввели чрезвычайное положение, «Барыс» даже отказался от участия в плей-офф КХЛ, хотя вышел во второй раунд.

- Это Казахстан. У нас в раздевалке все руки моют - до и после тренировки. Это первое. Мы не жмем руки, не обнимаемся, это запрещено в раздевалке. Баня у нас должна быть каждый день, все врачи ее рекомендуют. А также еще один вариант, но он запрещен для хоккеистов, - улыбнулся Захаров. - Слышал, что сто грамм можно выпивать, но мы не стали. В 10 утра и был инструктаж первым делом. И доктор всех проверяет.

Напомним, по стоянию на 16 марта, в Беларуси диагноз коронавирус (COVID-19) официально подтвержден у 36 человек.

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