«А меня не снимут на границе?»: что творится на вокзале с билетами на поезда в Россию и другие страны

- Пока к нам не поступало никакой информации о закрытии границы от российской стороны, у нас есть только данные о принятом решении из СМИ, - комментирует ситуацию официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. - По данным на 16 марта никаких ограничений нет. Мы ожидаем конкретной информации, требуются ли какие-то мероприятия от белорусской стороны.

Россия стала последней страной-соседкой, ограничившей въезд иностранцев на свою территорию. Ранее об этом заявили Украина, Литва, Латвия и Польша.

Международное сообщение с многими странами уже остановлено.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через Литву транзитом, в Украину - только украинцы

С полуночи 16 марта в Литве введен запрет на въезд в страну большинству иностранцев. Исключение сделали для грузоперевозчиков, членов семей литовцев, людей, у которых есть разрешение на проживание и работу в Литве, и дипломатов.

Также пока въехать в Литву могут те, кто возвращаются в свою страну через литовскую территорию. На это дали три дня: с 16 по 18 марта. А уже с полночи 19 марта въезд в страну закроют и для транзитников. Причем въехать можно не через все пропускные пункты, так как в Литве на время сократили их количество.

Большинство стран-соседей закрыли границы с Беларусью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусы на закрытие границ реагируют спокойно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот Украина с полуночи 16 марта закрыла границы и для транзитников. Срок ограничения - две недели. В страну не пускают иностранцев и лиц без гражданства.

С воскресенья, 15 марта, на 10 дней закрыла границы и Польша. Иностранцы в страну въехать не смогут - кроме тех, кто связан с Польшей обязательствами (работа, вид на жительство). Однако всех въезжающих, в том числе и поляков, будут помещать на 14-дневный карантин. На белорусско-польской границе закрыты 5 пунктов пропуска. Белорусы могут въехать в страну через открытые для особого движения погранпереходы.

Латвия закрыла границу с полуночи 17 марта по 14 апреля. Останавливаются все международные пассажирские перевозки (авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам). Въезд для иностранцев в страну закрыт. В прежнем режиме работают лишь грузовые перевозки.

Днём на железнодорожном вокзале спокойно и не многолюдно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поезда идут только в Россию

Все поезда из Беларуси в Литву, Украину, Польшу, Латвию отменены. Транспортное сообщение с Россией пока работает, как прежде.

- На данный момент официальной информации о закрытии границы у нас нет. Может, сообщение об отмене поездов появится позже, - сказали в контакт-центре БелЖД в понедельник, 16 марта. - На данный момент поезда курсируют согласно расписанию.

В контакт-центре подчеркнули, что ситуация может измениться ,и попросили уточнять актуальность информации перед поездкой.

В понедельник пассажиры сдавали билеты преимущественно в России.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кассе рассказали, что из-за наплыва желающих вернуть билеты, денег на возврат иногда не хватает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Лучше на даче пересижу»

На железнодорожном вокзале в Минске спокойно. Никаких диких очередей и других проявлений паники, у касс стоит буквально по паре человек. Многие покупают билеты на поезда местного сообщения. Но есть и те, кто приходит сдавать квитки.

- У меня родственники в России, договаривались встретиться, провести время, - делится с нами Александр, который планировал ехать в Россию 17 марта. - Но из-за вируса я решил никуда не ехать. Границу закрыли, и на рожон лезть не хочется, здоровье и спокойствие дороже. Тем более у меня там мама, ей 83 года, мало ли заразу привезу отсюда какую-нибудь или там подхвачу. Поэтому лучше уже отпуск на даче пересижу.

Молодой человек Виктор планировал вместе с друзьями провести пять дней во Львове.

- Уже все, никуда не поедешь, поэтому билеты и сдали. К этому отношусь спокойно, а к закрытию границ положительно, - говорит он. - Сейчас буду работать, если карантин, конечно, не объявят.

Люди возвращают билеты во всех направлениях - в Россию, Украину, страны Балтии:

- Сегодня больше всего сдающих билеты в Россию, потому что в другие страны уже успели сдать раньше. Те, кто билеты покупает, сомневаются, что поедут. Интересуются, как можно вернуть, если что, - говорит кассир.

Из-за одномоментного наплыва желающих сдать билеты в кассах иногда сложно - заканчиваются деньги, и тогда не все могут вернуть их сразу.

- Люди возмущаются, но что делать, - поясняет собеседница. - Если в кассе не оказалось денег, мы делаем отметку, что пассажир не воспользовался поездкой. И тогда он может в течение полугода обратиться в кассу за возвратом средств. Если он рассчитывался за билет карточкой, то деньги переведут на карту в течение недели. Если за наличные - вернут наличными. Вернуть билеты через интернет нельзя, для этого нужно обращаться в кассы.

«Все спокойно, жизнь продолжается»

- Границу закрывают, я смогу уехать в Москву? - нервничает мужчина.

- А меня на границе не снимут с поезда?- обеспокоено спрашивает женщина.

Кассиры терпеливо поясняют каждому, что пока поезда не отменяли.

Пока мы беседовали с кассиром, подошел мужчина с просьбой поменять билет, чтобы уехать в Москву уже сегодня, в понедельник 16 марта, а не завтра. Вернуться он хочет в пятницу.

- К сожалению, обстоятельства сложились так, что не ехать нельзя, - объяснил он. - Если закроют границу, то буду принимать решение исходя из той ситуации, которая сложится в пятницу. Конечно, немного тревожно. Я созванивался с коллегами в России, сказали, что Питер на карантине. Партнеры присылают письма с просьбой воздержаться от встреч, отменены массовые мероприятия, но тем не менее говорят, что все спокойно и жизнь продолжается.

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