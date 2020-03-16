В Новой Боровой построили школу будущего

Безо всякого сомнения, это лучшая деревенская школа в нашей стране. Деревенская - поскольку территориально находится в поселке Копище. Правда, размеры у нее совсем не деревенские - школа рассчитана на 1020 учеников, а посещать ее смогут прежде всего дети, которые живут в районе Новая Боровая. Уже практически все готово для приема первых школьников, но учебный год начнется только с 1 сентября. А пока застройщик «А-100 Девелопмент» провел по школьным коридорам журналистов. И знаете, ее название «Школа будущего» - не просто эпитет. Было ощущение, что мы заглянули в XXII век.

Видеоролик о школе будущего.

В проекте участвовали специалисты разных стран, вместе они создали на площади более 14 000 квадратных метров единое пространство. Архитекторы, кажется, готовы были рассказывать о своей работе бесконечно. Да вот хотя бы о фасаде спортивного комплекса школы, выполненном в голубом цвете при помощи перфорации и напоминающем морскую волну.

Попробуем просто перечислить все, чем отличается эта школа от любого другого учебного заведения Беларуси. Например, у школьной библиотеки есть выход на крышу-террасу, что наверняка существенно повысит интерес детей к чтению. На каждом этаже здания собраны научные экспонаты, которые в игровой форме демонстрируют законы физики - от правила рычага до распространения звуковых волн и оптических иллюзий. Для разгрузки предусмотрены «уголки тишины», где можно будет уединиться и даже поваляться на диванчике на переменке. Для любителей музыки на полу в фойе вмонтировано пианино, на котором можно играть ногами. Все двери в классы и даже в кабинет директора прозрачные для создания атмосферы доверия и открытости. Для безопасности по всей территории установлена система видеонаблюдения.

Школа большая, поэтому младшие и старшие школьники будут заходить через разные входы. Каждый из них оборудован зоной ресепшен и пропускной системой. Более того, специально для малышей создан внутренний двор с игровой площадкой. Само собой, у младшеклашек свои гардеробные комнаты и комнаты для сна. Позаботились и о школьниках с ограниченными возможностями - в школе создана безбарьерная среда с современными лифтами, санузлами и душевыми для людей с инвалидностью.

Это про саму организацию пространства. Ну а теперь о возможностях для школьников. Есть два бассейна - для старших классов и младшеклашек. Тренажерный и спортивный залы, класс для хореографии. На улице - площадки для футбола, баскетбола, тенниса, и даже есть трибуны. Кажется невероятным, но на спортплощадке мы увидели скейтборд-парк! А чтобы подростки могли самовыражаться и никому не мешали, довольно внушительный фрагмент забора выполнен из бетонных плит и предназначен специально для граффити. Рисуй, сколько хочешь!

Дальше вообще роскошь: площадка с музыкальными инструментами - императорскими трубами, трубчатыми колоколами, кахоном и лепестковыми барабанами. Есть площадки под открытым небом для изучения астрономии, физики, основ безопасности и ПДД. А для юных биологов разбиты грядки и парник. Кажется, предусмотрено абсолютно все, чтобы ребенок не вынужден был, а реально хотел проводить в стенах школы как можно больше времени.

Проект обошелся компании «А-100 Девелопмент» в 20 млн долларов. Но дело даже не в деньгах (хотя сумма, конечно, внушительная), а в том, что сделано все с любовью, теплом и фантазией. Креатив ограничивало только белорусское законодательство - надо, чтобы учебное заведение соответствовало всем ГОСТам. И это условие было полностью выполнено.

- Считается, если ты хочешь изменить мир, нужно начинать с себя. Мы сделали наоборот - сначала изменили окружающую среду. Собрали лучшее из мирового опыта и рассчитываем, что в этой комфортной среде мы воспитаем нового современного человека. Школы - это и есть наша инвестиция в будущее. Собственно, так и называется это учебное заведение - «Школа будущего», - отметила директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. - Мы рассчитываем, что нашему примеру последуют другие застройщики и будут строить социальные объекты на качественно новом уровне.

А еще «Школа будущего» наверняка станет весомым аргументом в пользу приобретения молодыми семьями жилья в Новой Боровой. Ведь в первую очередь сюда пойдут учиться дети с местной пропиской. Представители компании «А-100 Девелопмент» говорят, что идей у них еще очень много. И даже в этой «Школе будущего» они были реализованы только на 80%. По соседству нам показали еще одну территорию, на которой скоро вырастет вторая школа - там планируют реализовать экологическую тематику и применить зеленые решения.

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