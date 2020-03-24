Директор съемочной группы в Минске: «Во время пандемии свиного гриппа в разгар съемок от него умера режиссер. Мы похоронили ее и продолжили...»

Рабочий день в «Комсомолке» начинается с измерения температуры на входе в редакцию. А обрабатывать руки антисептиком - уже привычка. Мы поинтересовались, какие меры предосторожности предприняты на работе у других. И вот что узнали.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, депутат, председатель Либерально-демократической партии:

- И в парламенте, и в моем офисе партии повесили антисептик. Каждый при входе моет руки. У себя в офисе я отменил все конференции, планерки. Можно многое решать дистанционно, общаясь в мессенджерах. Ограничил участие свое и своих сотрудников в массовых мероприятиях. Гражданам, записывающимся на прием, рекомендую пообщаться онлайн, если их это устраивает. Убежден, мы не должны паниковать, но и меры предосторожности должны быть. Надо быть ответственными.

Алексей ХАЦКЕВИЧ, художник:

- Я работаю дома и сам себе устанавливаю меры профилактики. Мыть руки теплой водой с мылом, побольше меда, чеснока, лимонов, много двигаться и часто проветривать помещение. А детей можно было отпустить на каникулы и пораньше.

Владимир УШАКОВ, худрук СХТ:

- У нас работники офиса и дирекции работают на удалении. Идут репетиции спектакля «Тартюф», актеры с температурой не допускаются.

Антон ГЛАВИНСКИЙ, врач-уролог частного медцентра:

- Везде антисептики, все моют руки, девушки в регистратуре сидят в масках, в коридорах работают рециркуляторы - устройства, прогоняющие через себя воздух и обеззараживающие его при помощи ультрафиолета.

Сергей КОСТЕНКО, менеджер проектов:

- С понедельника у нас сотрудники могут работать из дому. Особенно это рекомендовали тем, кто добирается на работу на общественном транспорте. Еще раньше на работе поставили антисептики, посоветовали чаще проветривать помещения и отказаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Наталья ВОЕВОДОВА, специалист по международному праву:

- У нас компания продвинутая. Как только появились сообщения о заболевших коронавирусом, повсюду появились санитайзеры для рук, а приболевших отправляли работать из дома. Потом все, включая высшее руководство, стали здороваться не руками, а ногами. Паники не было, все с пониманием и юмором соблюдали меры предосторожности. А с прошлой недели весь коллектив отправили работать из дому, собираемся только на совещания по скайпу. И знаете, из дому работать как-то проще и продуктивнее!

Диана БАЛЫКО, драматург, поэтесса:

- По-моему, это нагнетание паники. Это старый вирус, который мутирует не больше, чем вирус гриппа ежегодно... Старики умирают от всего. Ибо это естественный ход событий. И от гриппа, и от онкологии, и от старости. Нагнетание ситуации выгодно политикам и определенным людям, которые имеют власть, влияние и могут удачно обогатиться на временном обрушении фондового рынка.

Мария БИДУЛА, директор съемочной группы:

- Выиграли тендер, неделю готовились к съемкам рекламного ролика для крупного заказчика, даже уже режиссер из-за границы прилетел, но заказчик отправил своих сотрудников на работу по удаленке и нашу подготовку к съемкам остановил на неопределенное время. Поэтому мы пока в простое. В Минске кино продолжают снимать (съемочная площадка - это, как правило, около ста человек в одном месте), а многие мировые компании остановили съемки своих кино из-за коронавируса. В фильмах, которые снимаются в Минске, как правило, в главных ролях актеры из России. Не знаю, что будет в связи с закрытием границ. А в 2009 году во время пандемии свиного гриппа в разгар съемок у нас умерла с этим диагнозом режиссер. Мы похоронили ее и продолжили съемки. Перемещались по всему городу, работали на разных площадках. Вся группа переболела с разной степенью тяжести, всех в обязательном порядке под угрозой штрафа и увольнения заставляла носить маски. На масках маркерами народ, веселясь, рисовал улыбки, зубы, поросячьи пятачки. Администратор через определенные промежутки времени отдавала команду о смене масок. Маски и лекарства для профилактики продюсеры закупили ящиками.

Алина ЗАХАРЕВИЧ, повар-сушист в ресторане:

- Мы все - кухня, официанты - постоянно обрабатываем руки антисептиком. Стараемся сейчас не вступать в телесный контакт даже друг с другом. Мы общаемся, но не обнимаемся, избегаем рукопожатий.

Александр ОЧЕРЕТНИЙ, главный редактор газеты «Паляўнічы і рыбалоў»:

- Маім распараджэннем супрацоўнікі павінны наведваць рэдакцыю толькі ў выпадку крайняй неабходнасці. Есць тэлефон і інтэрнэт, так што на якасці газеты такі рэжым не паўплывае. Ну а пішучых супрацоўнікаў адпраўляем у поле - вясновы сезон палявання у разгары. Рэпартажы - наша ўсё.

Ольга ЕРОХИНА, журналист, работает в Варшаве:

- Перевели на удаленку всех, кого только можно. Кто не может работать из дома, приходят на работу, но на минимум часов, только в случае крайней необходимости. Ну, и дезинфекторы на коридорах установили.

Ксения ФЕДОРОВА, бизнесвумен:

- Зачем вы ходите на работу?

Анна АНАКЕР-ШАНТАРОВИЧ, журналист, живет в Берлине:

- В здании берлинской телерадиокомпании поставили дезинфекторы, потом подумали и приковали их к умывальнику цепями, чтобы не увели дефицитный продукт. Просят по возможности монтировать сюжеты дома.

Наталия ШНИТКО, директор школы ораторского искусства:

- Запускаем онлайн-курс ораторского искусства вместо очного. Через камеру вирус не передается.