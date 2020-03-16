Побочный эффект коронавируса: квартиры подешевеют, а для рынка аренды в Беларуси наступят тяжелые времена

Пандемия коронавируса навела шума во всем мире и затронула практически все сферы жизни, в том числе экономику. Одни эксперты предполагают начало мирового финансового кризиса из-за закрытия границ и падения мировых цен на нефть, а другие успокаивают, что все скоро закончится и обойдется без долгосрочных последствий. Пока глобальные прогнозы строить рано, обойдемся локальными и расскажем, как повлияет на рынок недвижимости в Беларуси закрытые из-за карантина границы соседей.

Аренда жилья: ожидается снижение стоимости на 10%

Специалисты рынка недвижимости на редкость единодушны: такое чрезвычайное положение, как закрытие границ, не может не сказаться на сфере недвижимости. Масла в огонь подливает и резкое подорожание доллара.

- Закрытие границ может повлиять на уровень спроса на рынке недвижимости, - считает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. - В первую очередь это затронет аренду жилья на сутки, но и долгосрочной также коснется. Сейчас некоторые наши клиенты, которые должны были приехать в Беларусь на этой неделе, отложили свои поездки. Ситуация только начала развиваться, возможно, через неделю мы будем видеть ее более четко. Но пока потока отмен и переносов нет, только единичные случаи. Мы ожидаем снижения стоимости из-за уменьшения количества желающих снять жилье, в особенности иностранцев, которые могут позволить себе более дорогие варианты. К тому же подорожал доллар, поэтому собственники будут уступать в цене. Некоторые уже идут на уступки. Это может стать тенденцией, если выставленные в рекламу варианты будут висеть неделями невостребованными. Однако большого снижения цен ждать не стоит - аренда может подешеветь примерно на 10%.

Сейчас стоимость аренды осталась на уровне прошлого года, в начале года даже немного подросла.

- Осенью полупустую однокомнатную квартиру в Минске только с кухней можно было снять за 220 долларов, а сейчас средняя стоимость таких квартир колеблется в районе 250 долларов, - говорит Маргарита Почицкая. - Двушки со слабым ремонтом, без ремонта или вдали от центра сейчас стоят 300 долларов в месяц. А трешки всегда были наименее востребованным сегментом, поэтому цены на них никогда особо не менялись - от 350 долларов и выше.

Эксперты полагают, что те, кто сдает квартиры на сутки по субаренде, точно потеряют в деньгах, а для их владельцев есть два варианта выхода из положения: сдавать свои квартиры на долгий срок или продавать.

- Некоторые из наших клиентов, кто ранее сдавал квартиры, сейчас решили их продавать, потому что бизнес пока остановился. Количество людей, желающих снять квартиру на сутки, значительно уменьшилось, - объясняет риэлтор агентства «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. - Предполагаю, владельцы такой недвижимости скоро переведут ее в долгосрочную аренду или продадут. Если на рынок долгосрочной аренды выйдут новые объекты, то цены также могут снизится, но на сколько - пока сложно прогнозировать. Для рынка аренды в Беларуси, в том числе для отелей, сейчас наступают очень непростые времена.

Продажа жилья: цены будут постепенно снижаться

А вот на рынке купли-продажи жилья сильных потрясений пока нет, но эта сфера всегда более медленно реагирует на любые изменения.

- Учитывая экономическую обстановку, мы ожидаем плавного снижения цен на жилье и количества заключаемых сделок. Сейчас количество просмотров квартир покупателями немного уменьшилось. Однако кредиты все равно берут, квартиры смотрят и заключают сделки. Продавцов эта паника вообще не останавливает, а покупателей - разве что совсем чуть-чуть. Только за прошлую неделю на рынок недвижимости поступило более 300 новых предложений от продавцов, желающих продать свои квартиры, - подытожил Александр Лазарев.

Санатории: на апрель забронировано 90% мест

В популярном у иностранцев белорусском санатории «Радон» ситуация пока стабильная - отдыхающих много, массовых отмен броней нет и раньше никто закончить отдых не захотел.

- Отдыхающих украинцев у нас немного. Около 60% гостей санатория - граждане России, так что пока ситуация с закрытием границ ничего особенно для нас не изменила, - говорит руководитель отдела маркетинга санатория «Радон» Елена Комаровская. - Граждане Германии, Эстонии и Латвии аннулировали визиты из-за закрытия их границ. Но это дало нам возможность забронировать места для граждан Беларуси и России. Пока мы ждем, что будет с российской границей. Если закроют, то будут массовые переносы и аннуляции, но мы надеемся, что границу не закроют полностью. Сейчас у нас отдыхает 400 гостей, на апрель забронировано 90% мест. По марту у нас было всего 10 аннуляций брони, досрочно никто из отдыхающих также не уехал. Сегодня некоторые отдыхающие шутят: «Если по приезде в Россию нас будут размещать на карантин на две недели, то мы лучше продлим путевку и побудем у вас».