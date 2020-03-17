Продюсер Максим Алейников на отдыхе в Египте: «Коронавируса не боюсь, а вот шорты и 50 долларов на пляже украли!»

Максим Алейников прилетел в Египет из Минска прямым чартером и отдыхает в 5-звездочном отеле Шарм-эль-Шейха уже третий день. 10-дневная путевка на двоих обошлась в 730 долларов. Не помешали отдыху ни коронавирус, ни закрытые границы и риск не вернуться домой вовремя.

- Максим, белорусы сдают путевки и отменяют отдых, а ты такой бесстрашный? В Египте ведь тоже выявлены случаи коронавируса. Не побоялся?

- Я не боюсь коронавируса. Чего его бояться? Если посмотреть статистику, группа риска - это старики. Я пока себя стариком не чувствую, более того, по разным исследованиям, курящие болеют меньше (призываем читателей с осторожностью относиться к неподтвержденным исследования. - Ред). Я курю. Говорят, еще и пить надо - ну вот я и поехал в Египет немножко выпивать (улыбается).

Для меня в этой ситуации есть лишь две опасности: либо могут задержать рейс, и я тоже задержусь в Египте, но это меня не сильно пугает, либо улечу раньше. Да, неприятный момент, но и деньги были адекватные.

- Я иначе смотрю на жизнь. Поэтому мы с Олей уехали от паники и решили создать несколько новых прекрасных произведений в солнечном Египте. Фото: личный архив.

- Но наверняка есть и минусы такой поездки?

- Пока не нашел ни одного. Отель прекрасный, людей вокруг мало, еда хорошая, территория огромная, обслуживание замечательное. Поскольку многие отменили отпуск, нигде нет очередей, на пляже всегда свободные лежаки. В общем, одни плюсы. Нет, был момент: вчера на пляже украли шорты и 50 долларов в кармане. Сходили с Олей за пивом, вернулись - пустой лежак… Камер на пляже нет, пришлось махнуть рукой - невелика потеря…

- Кто еще, кроме вас, отдыхает в отеле?

- В основном белорусы и украинцы, немножко слышал польскую речь, есть казахи. У этой сети люди покупали путевки в разные отели, но сейчас всех свозят сюда. И людей все равно очень мало - они и наш отель не могут наполнить. Так что мы тут отдыхаем совсем маленькой кучкой народа. Такой отпуск у меня впервые - и это замечательно!

- Представь: отели рассчитаны на тысячи полторы, а живет всего человек 50. Никаких историй про карантины и прочую панику здесь нет, не видел в маске ни одного человека. Фото: личный архив.

Представь: отели рассчитаны на тысячи полторы, а живет всего человек 50. Никаких историй про карантины и прочую панику здесь нет, не видел в маске ни одного человека. Единственное - везде появились средства дезинфекции: на ресепшене, в ресторане, в санузлах. Но паники ни в отеле, ни в городе нет.

- Пишут, что отменяют рейсы в Египет…

- Пока никакой информации от нашего туроператора не поступало. Рассказывали, что будет два рейса - завтра и 22 марта, но это не наш туроператор.

- Мало того, что ты не боишься коронавируса, так еще и стебешься над ситуацией, выкладывая в фейсбук видео с кашлем и шутками, что раз мокрый - значит, не коронавирус… Нет переживаний накликать беду?

- Я вообще не пугливый человек. Самое главное - я не боюсь самого коронавируса, я не боюсь заболеть. Понимаю, что в конечном итоге, скорее всего, переболеет 80% земного шара. И бояться этого глупо. Я в некотором смысле фаталист и понимаю, что сколько отпущено - столько отпущено. Если суждено умереть от коронавируса - значит, суждено. Что этого бояться?

- В ответ на твои шуточки народ тоже шутит, что Алейников хорошо устроился: продал квартиру в Минске и переехал в Египет.

- Жаль, что коронавирус у белорусов прежде всего в головах, и уже давно. И не так страшен он, как некоторые его немедицинские проявления (улыбается).

Если про страх копать еще глубже - на мой взгляд, прежней модели мира больше не будет. Период глобализации закончился, пошла обратная волна, когда все большое разделится на маленькие.

Уже начался своеобразный распад Европы. Все закрыли свои границы, открыть их будет гораздо сложнее. Закрыв один раз границы - такой свободы, как раньше, уже не будет, коммуникации нарушены. Недаром я написал для «Евровидения» песню без слов, потому что слова уже не нужны.

Сейчас вокруг происходит какой-то сюр. Все смыслы потеряли смыслы, вокруг столько информационного шума, что люди не могут разобраться, где правда, а где вымысел. Отсюда страх и паника.

- Мы решили создать несколько новых прекрасных произведений в солнечном Египте. В том числе для группы CHAKRAS - Юля Яночкина (участница проекта. – Ред.), кстати, сейчас тоже отдыхает на Мальдивах. Фото: личный архив.

А я вообще не по этим делам, я иначе смотрю на жизнь. Поэтому мы с Олей уехали от паники и решили создать несколько новых прекрасных произведений в солнечном Египте. В том числе для группы CHAKRAS - Юля Яночкина (участница проекта. – Ред.), кстати, сейчас тоже отдыхает на Мальдивах.

Юлия Яночкина из группы CHAKRAS тоже не побоялась коронавируса и сейчас отдыхает на Мальдивах.

- Народ шушукается, что ты поехал в Египет с дамой сердца, вдруг - и женишься? Помнишь, как Бритни Спирс, которая ночью в Лас-Вегасе вышла замуж за одноклассника, а утром развелась.

- Я поехал в Египет с Олей Дроздовой, мы дружим 15 лет. У меня друзей-женщин около двадцати, я умею оставаться в рамках дружбы и не портить прекрасные отношения чем-то еще. Но знаю, что зарекаться в этой жизни нельзя. Даже если что-то между нами и случится - это же прекрасно! Но если мы вдруг поженимся - с утра разводиться точно не будем (смеется).

- Сейчас вокруг происходит какой-то сюр. Все смыслы потеряли смыслы, вокруг столько информационного шума, что люди не могут разобраться, где правда, а где вымысел. Отсюда страх и паника. Фото: личный архив.

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