Митрополит Павел: «Призываем верующих не осуждать тех, кто воздержится от целования креста, икон»

На сайте Белорусской православной церкви опубликовано письмо митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Он сообщает о введении во всех храмах, обителях и местах общего собрания верующих профилактических мер.

Так, в храмах дежурный обязан протирать иконы антисептическими или спиртосодержащими веществами после каждого целования иконы или святыни прихожанами. Кроме того, целование святыни можно заменить поклоном.

Священнослужителям рекомендуется воздержаться от благословения через целование руки. А в храмах рекомендуется рассмотреть возможность применения одноразовых стаканчиков для запивки после причастия или ограничиться вкушением Антидора или святой просфоры без запивки.

Соблюдение чистоты и санитарных норм, регулярная влажная уборка с использованием антисептических средств - на это все должны обратить особое внимание настоятели приходов и монастырей.

А прихожане, которые чувствуют недомогание или имеют признаки инфекции, должны воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления.

- Также следует призвать верующих людей не осуждать тех, кто, опасаясь заболевания, будет воздерживаться от целования креста, икон, святых мощей и иных святынь, от совместного общения с прихожанами или посещения храмов, - говорит митрополит Павел. - Призываю всех вас, дорогие братия и сёстры, принимать всё вышеизложенное с должным пониманием и христианской любовью, вознося усиленные молитвы о даровании всем нам милости Божией в уповании на Его всесвятую и благую волю.