Коронавирус в верхах: в парламенте повесили антисептик, а депутат Гайдукевич предлагает избирателям общаться онлайн

Из-за распространения в стране коронавируса некоторые офисные сотрудники работают на дому. А коснулись ли перемены белорусских депутатов?

Депутат и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич рассказал, что перешел на общение со своими избирателями в режим "онлайн".

- Гражданам, записывающимся ко мне на приём, предлагаю пообщаться со мной онлайн, если их это устраивает. Можно многое решать дистанционно, общаясь в мессенджерах, - уверен Олег Гайдукевич. - У себя в офисе я отменил все конференции,планёрки. И в парламенте, и в моем офисе партии повесили антисептик. Каждый при входе моет руки. Мы не должны паниковать, но и меры предосторожности должны быть. Надо быть ответственными.

"Из-за коронавируса лишился отдыха"

- У вас две дочки-школьницы. Отпускаете их в школу?

- Отпускаю. Детей заставляю мыть руки, лицо. Единственное, я сторонник того, чтобы родители не приводили кашляющих и сморкающихся детей в школу. У меня такой подход: если сопливый, сиди дома. Работодатель тоже сейчас должен идти на встречу людям. Если есть такая ситуация (человек заболел - Ред.), надо предоставить выходной... И не должно сейчас быть "героев", которые сопливые сидят на работе. Все домой - пить шиповник.

К слову, коронавирус лишил Олега Гайдукевича долгожданного отдыха.

- Думал до Парламентской сессии слетать на Гоа с семьей, но Индия объявила карантин и закрыла въезд для инстранцев. И мы остаемся в Беларуси. Сейча в процессе возвращения денег за отдых. Для себя я решил, что мы больше времени будем проводить на природе. Например, в субботу, воскресенье ходили в лес, гуляли с собакой. В места скопления людей стараемся не ходить.

"Люди спрашивают, готов ли город к коронавирусу"

Депутат от Оршанского городского округа №25 Инна Крачек общается со своими избирателями лично, но и не против общения с ними онлайн:

- В эту среду, 18 марта, у меня совместный с председателем районного Совета депутатов прием граждан. Кроме того, я выступлю в прямом эфире на оршанском телевидении, где отвечу на вопросы местных жителей. Кстати, один из вопросов касается коронавируса. Меня спросили, готова ли Орша и район к нему? Есть ли тесты, дыхательные аппараты для вентиляции легких в рабочем состоянии, хватит ли медработников и обучены они?

Особых мер предосторожности у Инны Юрьевны нет.

- Мою руки, пользуюсь антисептическими салфетками, которые у меня есть в кабинете. Забочусь о своей маме - плачу за нее коммуналку, покупаю ей продукты, готовлю еду. Еще отказалась от большого приема гостей. Считаю, что всем нужно предпринимать меры, чтобы количество зараженных было меньше. Нужно поберечь своих родных, особенно пожилых родителей. И еще я стараюсь не допустить панических состояний.

"От рукопожатий не отказался"

Депутат Андрей Савиных работает в обычном режиме.

- Я не думаю, что мне необходима сейчас ограничивать контакты с избирателями. Я понимаю необходимость от крупных мероприятий на тысячу человек. Но думаю, что все-таки контакты с людьми могут и дальше продолжаться, - говорит Андрей Владимирович. - Я исхожу из того, что если человек, даже заболевший, идет на встречу с депутатом, то ему действительно это нужно и ему нужно помочь.

- Может быть вы отказались от рукопожатий?

- Не отказывался. Я не считаю нужным поддаваться панике, и позволять ей менять мою повседневную жизнь. Я соблюдаю правила личной гигиены, пью витамины для повышения иммунитета, обливаюсь в душе холодной водой каждый день. А вообще, я как депутат, призываю граждан думать и заботиться о своем здоровье: держать себя в форме, заниматься спортом, бывать на свежем воздухе... И тогда никакой коронавирус нам будет не страшен.