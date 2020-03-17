2020-03-18T00:00:39+03:00
Общество
КП Беларусь

К мужу, к врачу и на самолет в США: кто и зачем уезжает на последних поездах и автобусах из Беларуси в Россию

С 18 марта автобусы в РФ отменили, а поезда ходить будут, но недолго. Мы проводили последних путешественников из Гомеля
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусы уехали из Гомеля на последнем для них поезде в РоссиюБелорусы уехали из Гомеля на последнем для них поезде в РоссиюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Впервые в истории, с 18 марта из Гомеля в Москву и другие российские города не отправятся автобусы. С полуночи Россия вводит контроль на своей границе и не будет пропускать граждан Беларуси в страну - из-за карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Еще днем во вторник, 17 марта на гомельском автовокзале толком не знали, что будет завтра:

- Автобусы белорусских перевозчиков точно отменяются. Возможно, приедут российские, но они будут брать только пассажиров с российскими паспортами, - ответили «КП» в справочной.

По обновленным данным, 18 марта не приедут в Гомель и российские автобусы - будет только один рейс, чтобы забрать россиян, не успевших выехать до сих пор.

Последний автобус в РФ ушел полным Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Последний автобус в РФ ушел полнымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы провели последний белорусский автобус в Москву из Гомеля. В основном, уезжают белорусы.

- В Москве у меня работа. Хотел ехать позже, побыть дома с семьей, но пришлось подстраиваться и выезжать сегодня, - говорит молодой мужчина.

Девушки провожают в Москву подругу:

- Она должна была через неделю лететь в США из Москвы, а тут пришлось резко все менять! На самолет билет без проблем поменяли, а вот на последний автобус до Москвы чуть успели - взяли самый последний билет!

Отменяют свои рейсы в Россию и частные перевозчики, и даже «бомбилы» - нелегальные таксисты.

Ситуация с поездами пока не такая прозрачная. Только буквально за полчаса до отправления состава «Гомель - Москва» в 18.32 проводникам прояснили картину:

- Наш состав пересекает границу с РФ после нуля часов - значит, пассажиров-белорусов могут снимать с поезда. Как это будет, никто не знает. Поэтому мы советуем всем менять билеты на более поздний поезд, который идет не через Оршу, а по прямой, и успевает пересечь границу до полуночи!

В среду поезда в Москву ходить еще будут Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В среду поезда в Москву ходить еще будутФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Следующий - «последний» для белорусов поезд отправляется полупустым.

- На работу едем в Россию, - говорят двое мужчин с большими чемоданами. - Мы не болеем, чего нам карантина бояться. Ну а заберут, так посидим на карантине. Но то, что Россия границу закрыла с Беларусью - это бред полный.

Елену провожает в Москву супруг - там у гомельчанки прием у врача в клинике:

- Пришлось билет поменять, чтобы успеть пересечь границу до полуночи.

Екатерина едет в столицу РФ к мужу - в Гомеле она была у родных, но постоянно живет в Москве:

- Тоже пришлось менять планы и билеты из-за закрытия границы. Хотелось подольше побыть с родными, но иначе к мужу не попала бы.

В Москву - на работу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москву - на работуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 17 марта Белорусская железная дорога сообщила, что до 19 марта «международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь-Россия, будут следовать в полном объеме». Получается, что везти они будут только россиян. Но возвращаться из РФ белорусы на этих поездах смогут.

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