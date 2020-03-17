Акция! Квартира будет вашей!

Ни один покупатель, который мечтает приобрести для своей семьи жилье в лучшем месте Минска, разочарованным не останется! Именно такие условия предоставляют сейчас своим будущим жильцам столичные комплексы – престижное жилье в самом сердце города. Горячие продажи – это консультации и подбор квартиры, отвечающей всем требованиям клиента. Не только при личной встрече с менеджерами – можно также позвонить в офис продаж или оставить заявку на сайте застройщика. Выбранную квартиру можно забронировать. Индивидуальный подход к каждому – и никто без покупки не уйдет!

Квартира будет вашей! В столичных комплексах индивидуальный подход к каждому покупателю!.

Что может быть лучше, чем жить в самом центре города, но в атмосфере лесного рая? Когда под окнами шумит море зелени, по утрам не стихает пение птиц, а сосновый воздух врывается в приоткрытое окно, волнуя своими свежестью и ароматом… Именно эти преимущества обещает своим будущим жильцам комплекс «Парк Челюскинцев». В доме №2 –индивидуальный подход к каждому клиенту! Подбор квартиры, бронирование, сопровождение кредитования и покупки – все в ваших интересах!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс «Парк Челюскинцев» подарит своим жителям необычайную близость к природе.

Этот комплекс хорошо известен минчанам и гостям столицы. Он начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. И сразу привлек всеобщее внимание – ведь это жилье, престижное во всех отношениях!

Место уникальное! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Лесопарковая зона – место спокойных прогулок и активного отдыха.

И все эти блага и очарование природы – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке!

Конечно же, и жилье в таком месте строится соответствующего уровня – высокого класса! Но в отличие от запредельных ценников в европейских столицах, в Минске себе позволить такое жилье могут многие!

Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев».

Все квартиры в доме – свободной планировки, площадью от 38 до 78 кв. метров. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.

Панорамное остекление.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж, при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной и приватной, доступной только жителям дома.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением.

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще – место, чтобы помыть лапы домашним животным. Согласитесь, для владельцев собак это очень актуально!

Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле.

А первый этаж – это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа. Машины жильцов будут всегда под надежной крышей!

Гараж-стоянка открытого типа.

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит полную безопасность жителей и их имущества.

Закрытая территория и современная система видеонаблюдения обеспечит полную безопасность жителей и их имущества.

Именно в этом доме в эти весенние дни – горячие продажи. Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки – предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам! Из офиса продаж без покупки те, кто мечтает жить на первой линии комплекса от границ парка, точно не уйдут!

Еще одно лакомое предложение весенних дней – квартиры в комплексе «Маяк Минска», строительство которого находится на завершающем этапе. Квартиры в домах «Гоген», «Рафаэль» и «Микеланджело» – это последняя возможность приобрести престижное жилье в обжитом и уютном комплексе!

Комплекс «Маяк Минска».

«Маяк Минска» прекрасно подойдет тем, кто стремится быть в центре событий и выбирает активный стиль жизни. Жилой комплекс расположен у станции метро «Восток» и проспекта Независимости. Добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также в теплом подземном или наземном паркинге в торгово-развлекательном центре «Дана Молл», который находится на территории комплекса. Здесь же расположен современный бизнес-центр «Дана Центр».

Просторная парковка буквально через дорогу, у Национальной библиотеки.

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Бизнес-центр «Дана Центр».

Принцип «город в городе», по которому строится «Маяк Минска», означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.

Буквально в нескольких шагах расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. Прогулки в парке и у реки станут вашей любимой привычкой!

Лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы расположены в нескольких шагах от комплекса «Маяк Минска».

Активная зона всего комплекса – просторный пешеходный бульвар Пикассо, где круглый регулярно проходят семейные праздники и городские фестивали. А еще здесь же – мультимедийный фонтан «Дана Танец», который уже стал настоящей достопримечательностью столицы. Вот-вот под лучами весеннего солнца он пробудится от зимней спячки и вновь будет радовать и жителей, и многочисленных гостей комплекса!

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Скоро весна и фонтан «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Дома «Гоген» и «Рафаэль» – высотой 25 этажей, объединены стилобатом, составляют единый ансамбль, фасадами выходящий на каналы водной системы. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, «Рафаэль» оказывается слева, а «Гоген» — справа. Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

На первом и втором этажах стилобата откроются кафе и рестораны, магазины и салоны сферы услуг, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми – здесь тоже можно будет приобрести квартиры!

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада.

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

У дома «Микеланджело» переменная этажность – от 9 до 13 этажей. Это первый слева дом, если смотреть со стороны Национальной библиотеки, в ансамбле зданий с огромной аркой. Особенность дома — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Террасы дома «Микеланджело» с изумительными видами.

В стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Ряд магазинов и салонов уже открыты – владельцам коммерческой недвижимости не терпится предложить свои услуги в столь востребованном месте, с витринами, выходящими на Национальную библиотеку!

Все квартиры в этих домах – свободной планировки.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Дизайнерское лобби, как принято у застройщика, – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Оформление посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев.

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом.

Все подъезды для безопасности будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме – по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Индивидуальный подход ждет и каждого покупателя квартир в жилом комплексе «Минск Мир»! Не случайно комплекс получил награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе. «Город в городе», устремленный в завтрашний день, он придает Минску образ современного европейского мегаполиса.

Жилой комплекс «Минск Мир».

Две новые станции метро и остановки общественного транспорта позволят легко добраться в любую точку столицы. Машин во дворах домов не будет – для них предусмотрены удобные стоянки и паркинги. Первый из них – девятиуровневый, способный принять до 800 автомобилей, уже начал свою работу.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Все необходимое – в шаговой доступности: магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале будет построен детский сад или школа.

Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр — «Мара Молл». И разбит большой современный парк. Все кварталы свяжут удобные велодорожки.

В комплексе «Минск Мир» – самый большой выбор жилой недвижимости: квартиры продаются в нескольких десятках домов девяти кварталов.

Так, недавно поступили в продажу квартиры в последних секциях дома «Эмиратс Волна». Седьмая секция — это 18 этажей. Восьмая секция — 21 этаж. На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. На первом этаже дома – развитая коммерческая инфраструктура: кафе, магазинчики, салоны сферы услуг. Буквально у подъезда – вход на строящуюся станцию метро «Аэродромная». А во дворе – большой торговый центр.

Дом «Эмиратс Волна».

Лобби дома «Эмиратс Волна».

Еще одна новинка – квартиры в доме «Квебек» с панорамным лифтом. На первом этаже – с отдельным входом и террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

Дом «Квебек».

Дизайнерское лобби дома «Квебек».

Очень интересное предложение – квартиры с ремонтом в доме «Хельсинки» с панорамным лифтом. Все жилые помещения этого здания высотой 25 этажей будут полностью готовы к проживанию. Для тех, кто не желает делать ремонт сам и слушать строительные работы в квартирах соседей – наилучший вариант!

Дом «Хельсинки».

Лобби дома «Хельсинки».

В доме «Хельсинки» будут квартиры с ремонтом.

Оценить, как продвигается строительство комплексов «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика.

И помните – этой весной специалисты отдела продаж застройщика всегда сумеет подыскать необходимый именно вам вариант и предоставят наилучшие условия для покупки! В том числе по телефону и через форму заявки на сайте.

Одно из самых привлекательных предложений — беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 4 лет в комплексе «Парк Челюскинцев» и до 5 лет в комплексе «Маяк Минска». Вы делаете первый взнос, а остальную сумму выплачиваете ежемесячно на протяжении выбранного вами срока. При этом первый взнос при недостатке собственных средств можно оплатить и с помощью специального кредита от банка-партнера. Как и рассрочка, этот кредит оформляется прямо в отделе продаж застройщика. Кстати, справка о доходах и поручители для оформления рассрочки и кредита на первый взнос вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Готовы сразу оплатить всю стоимость квартиры с помощью собственных денег или партнерских кредитов? В таком случае вы получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа.

Очень выгодны процентными ставками и кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Отдел по продаже квартир в жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» расположен на 1-м этаже ТРЦ «Дана Молл» у станции метро «Восток», ул. Мстиславца, 11 и работает ежедневно с 9.00 до 22.00. Недвижимость в комплексе «Минск Мир» можно приобрести на 1-м этаже офисного здания «Дана Центр» в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00. Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Горячие продажи – это ваш шанс купить жилье с удовольствием!

ОOO «Эмирейтс Блю Скай». УНП 191061449