Чтобы остановить эпидемии, белорусы обпахивали села на волах-близнецах: народная медицина 150 лет назад

- Для наших предков народная деревенская медицина была строгой и целостной системой. Она базировалась на мифопоэтическом видении мира и себя в нем, - поясняет доктор филологических наук, завотделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Татьяна Володина. - Так, причиной болезней часто видели нарушение правил поведения, общения, отношения к природе, духам и предкам. А восстанавливали нарушенные связи через некую жертву духам, примирение с соседями, отмаливание греха... В ту пору исцеление не сводилось к врачеванию какой-то части тела или органа. Речь шла о восстановлении всей системы в целом. Тот же знахарь заговором лечил человека, убирая лишнее и восстанавливая гармонию. Интересно, что предки почти не жаловались на нервы. Уклад жизни традиционного общества был настолько упорядочен, что многое из приводящего сегодня к депрессии в то время казалось просто необходимым и не стоящим переживаний.

ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОСИЛИ НА МОГИЛАХ

- Сегодня у каждого дома есть аптечка с препаратами, а что белорусы XIX века обязательно держали дома на случай болезни?

- Аптечкой для крестьян - все-таки знать имела доступ к покупным средствам - служила природа. Но использовались лекарства растительного и живостного происхождения в связке с народным мировоззрением. Так, если уж брали зёлки (ромашку, подорожник, кипрей, пижму, тысячеслистник...) - то собранные с молитвой купальском утром, если для лечения пилось молоко - то от коровы-пярвястки, а мед - свой, не покупной. А когда требовалась собачья слюна, то соблюдали целый ряд условий: черная собака вылизывала болячку на пороге хаты. Конечно, все сопровождалось искренним магическим или молитвенным словом, сказанным с верой в средство, лекаря и успех излечения.

На такой покути молились о здоровье. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

- Какие средства дошли до нас с той поры?

- Мед, молоко, зверобой, который, считалось, помогает от ста болезней, все 77 трав, что, по народным представлениям, оставил человеку Бог, возносясь на небо... В до- и послевоенных этнографических записях среди животных продуктов, которые применяли для лечения, лидирует курица - и волшебное, как считалось, яйцо, и все внутренности птицы. В топ продуктов входили части свиной туши. Прежде всего - несоленое сало, которое считали универсальным средством от многих болячек.

- А как лечили тяжелые заболевания - онкологию, проблемы с сердцем, инфаркт, инсульт, туберкулез?..

- Конечно, в случае с тяжелобольными нередко обращались к магии, возили человека по знахарям и знахаркам, отмаливали в церквях и монастырях, несли жертвы в особые места. Если была возможность, искали совета в больницах. При этом первые четыре из названных вами недугов в реестре деревенских болезней белорусов ХIХ века не значатся. Наверняка проблемы не идентифицировались так, как сегодня. Предки страдали от других заболеваний, и у многих из них нет аналогов в сегодняшней официальной медицине. Так, и теперь в деревнях упоминают золотник - боль живота и общее ухудшение состояния, когда человек подрывался в работе, доходил до крайнего истощения. А утин - это вроде радикулита, стень - последствие неизлечимого испуга. Супоры - сильный плач и беспокойность ребенка - возникали, когда мать или отец, держа чадо на руках, ругались друг с другом через него.

Через такой свиной пятак проливали воду, например, от испуга. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

Ну а особенно эффективным от упомянутого туберкулеза считался жир от дикого животного (барсука, лося, медведя). Вариант - собачий жир и вообще собачье мясо. Известен и обычай просить «мяса на косці», то есть здоровья и сил, у придорожных крестов или даже на могилах.

ЖЕНЩИНЫ УМИРАЛИ ВО ВРЕМЯ РОДОВ, А МУЖЧИНЫ - ИЗ-ЗА ТРАВМ

- Кстати, кроме естественной возрастной хватало и других причин смертности белорусов. Был немалый процент детских смертей. Правда, фиксировали относительно здоровые периоды подросткового и юношеского возраста. Женщины преждевременно умирали во время родов или после них из-за осложнений, мужчины - из-за травм и на тяжелой работе. В то время не знали прививок, и людей буквально выкашивали инфекции. Не раз эпидемиями становились лихорадка, тиф, скарлатина. Кстати, в представлениях белорусов даже появилась демонологическая фигура, связанная с эпидемиями, - паморак. В образах старой бабы, тощей как смерть женщины, страшного одноглазого деда с лохматой бородой, нищего он старался проникнуть в незараженные поселения с помощью их жителей: просил подвезти на телеге, переправить через реку...

- Актуальная в связи с распространением коронавируса тема: а как предки пытались избежать эпидемий?

- Например, подкуривали гниющее мясо хорька вблизи скота утром и вечером: надеялись, что сквозь такой смрад никакая болезнь не проскочит. Эпидемии пытались остановить, обпахивая село на белых волах-близнецах. (Получался, если сравнивать очень условно, своего рода карантин или, по крайней мере, ограничение, предупреждение об опасности. - Ред.) Белорусы верили, что в борьбе с эпидемиями поможет установка видного отовсюду креста на холме. А по краям деревни нередко ставили холерные кресты, куда вешали «абыдзённыя» рушники - такие, которые женщины ткали за день в одной хате. Еще с «абыдзённікам» обходили деревню, замыкая магический круг, а затем относили его в церковь.

При болезнях в деревнях (например, на землях нынешнего Климовичского района) обращались к свече. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

- Это все из разряда профилактики...

- А девиз, что болезнь легче предупредить, всегда был актуален. Правда, у предков профилактика нередко связывалась с магическими действиями. Так, чтобы избавиться от болезней, советовали мыться в Великий Четверг перед Пасхой в бане или лужах талого снега - обязательно до восхода солнца, «пакуль груган сваіх дзяцей станець мыць». Коляды связаны с приметами-оберегами - например, от фурункулов: «На Каляды нельга есці гароху, бо па целе пойдуць скулы». Конечно, запрещалось работать в большие праздники, чтобы усилия не пошли прахом. За такую работу, считалось, получали кару болезнями, увечьями...

ЗАГОВОРЫ БАБУШЕК - В ОСНОВЕ ПСИХОТЕРАПИИ

- А случались проникновения народной медицины в научную и наоборот?

- Не стоит их особо разводить. Отношение к болезни, как и ко всякой кризисной ситуации, ее истолкование, лечение, как правило, заданы культурой, коллективными представлениями и ценностями. И в разные времена научная медицина то отступала, то приближалась к народной. Вспомните хотя бы фитотерапию и лечение животными средствами. А некоторые магические практики воздействия на подсознание человека под научным соусом подаются в психотерапии. Да и времена недавнего максимального доверия чисто химическим препаратам сменяются возвращением к полузабытым народным рецептам: часто фармацевты продают средства, основанные на бабушкиных советах, в красивых обертках и за большие деньги.

Под иконой проходили, чтобы обеспечить себе здоровье. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

- Но кому наши предки все-таки больше доверяли - бабке или доктору?

- Два типажа деревенских врачевателей показаны в рассказе «Мікалай Галубовіч» у белорусского писателя Вацлава Ластовского. Если кузнец дед Трофим лечил зубы и лихорадку, заставляя поваляться в колючем крыжовнике и дунуть в улей с пчелами, то его сын Сымон, обаладая удостоверением врача, большинство проблем со здоровьем сводил к тому, что у человека ноет душа.

Вообще, доверие к врачам у белорусов долго соседствовало с подозрительностью. И все зависело от конкретного доктора. А вот авторитет же знахарки, несмотря на времена советского атеизма, до сих пор фактически неизменен. Другое дело, что современная наука еще не пришла к пониманию механизма воздействия заговоров, «замоваў», на жизнь человека. Психологи видят в них влияние на подсознание, физики говорят о воздействии шума и звуков, биологи о биополе, а с позиции фольклористики заговор - путь к восстановлению утраченной гармонии. Ведь любой сбой в жизни - болезнь, несчастная любовь, ссора с начальником - нарушение исходной целостности, на возвращение которой и направлен заговор.

Так выглядят собранные в особые даты зёлки. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

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