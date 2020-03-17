2020-03-17T13:58:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Вспомним, как это было: Белстат рассказал, в каких странах белорусы чаще всего отдыхали в 2019 году

Кстати, в прошлом году в Беларусь приехало на 40 тысяч больше туристов, чем годом раньше
Виктор ПАЖИТОК
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Что будет с въездным и выездным туризмом в этом году - непонятно.Что будет с въездным и выездным туризмом в этом году - непонятно.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Белстат подвел итоги туристического года-2019. Выяснилось, что в прошлом году за рубеж выезжали 982,9 тысячи туристов и экскурсантов, и это только те, кто воспользовался услугами турфирм. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на 132 тысячи человек меньше (850,7 тысячи человек).

В топ-3 самых популярных у белорусов стран в прошлом году вошли Египет (26,3% всего туристического потока), Турция (15,8%) и Украина (15%).

Путешествовали белорусы также в Россию, Болгарию, Испанию, Грецию, Польшу, Тунис, Литву, Черногорию и Грузию. На все названные страны, включая трех лидеров рейтинга, пришлось 85,5% выездного туризма.

Объем въездного туризма в Беларусь в 2019-м тоже увеличился: организованно к нам приехали 405,5 тысячи человек, годом ранее - 365,5 тысячи, и это плюс 11%. Больше половины - 53,7% - туристов приехали к нам, что предсказуемо, из России. На втором и третьем местах - тоже соседи: Литва (18,8% всех туристов) и Польша (15,1%). Побывали в Беларуси также туристы из Литвы, Польши, Латвии, Китая, Германии, Украины, Эстонии, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, правда, доля туристических потоков из этих стран колеблется в пределах нескольких процентов и десятых долей. Средняя продолжительность пребывания в Беларуси иностранных туристов составила 4 дня (годом раньше было 5).

К слову, вопреки расхожему мнению, что все белорусские санатории забиты россиянами, сообщаем: в прошлом году в 76 санаториях отдохнули в общей сложности 869,4 тысячи человек, из них только 242 тысячи иностранцев (27,8%). А в агроусадьбах (их в стране 2 760) провели отпуска, свадьбы и корпоративы 514,8 тысячи человек. Интересно, что 90,5% из них - белорусы.

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