2020-03-17T12:37:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Минске девушки до крови бились за титул. Смотря их Инстаграм, это сложно представить

Фото их схватки смотрятся жутковато, но это смешанные единоборства
Захар ПЛАТОНОВ
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Эпичная схватка до крови между Кирой Чаплинской и Ксенией Новиковой. Фото: vk.com/newfightinggenerationЭпичная схватка до крови между Кирой Чаплинской и Ксенией Новиковой. Фото: vk.com/newfightinggeneration
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14 марта в Минске прошел крупный международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) New Fighting Generation 15 Battlefield.

На ринге были жесткие противостояния бойцов из Европы. Наиболее эпичная схватка получилась у девушек в весе до 54 кг между белорусками Кариной Чаплинской и Ксенией Новиковой. Чаплинская победила техническим нокаутом.

Кира Чаплинская и Ксения Новикова после награждения. Фото: vk.com/newfightinggeneration

Кира Чаплинская и Ксения Новикова после награждения. Фото: vk.com/newfightinggeneration

В историю войдет фото, как она, окровавленная, исполняет технический прием. Смотрится словно она кусает соперницу. Позже в соцсетях в комментариях под фото она пошутит, что делает кусь и добавить соответствующий стикер.

А если посмотреть Инстаграм девушек, то вы бы вряд ли подумали, что они выходят на ринг/октагон и творят такое (может, это все стереотипы).

k_chaplinskayak_chaplinskaya
Мдаушшшш
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k_chaplinskayak_chaplinskaya
Настроение: наблюдать за всем происходящим с вечно недовольным лицом
247 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
k_chaplinskayak_chaplinskaya
С праздником, suchki
249 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ксения Новикова

kseniya_novikavakseniya_novikava
В голове ураган
223 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
kseniya_novikavakseniya_novikava
Я оформлю тебе нападение, на сотрудника при исполнении
245 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«ЧТОБЫ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ»

Карина Чаплинская в интервью для mmastars.ru рассказывала, что даже подумывает о модельном бизнесе. А смешанные единоборства кроме всего прочего помогают быть в хорошей форме.

- Хотя бы для того, чтобы хорошо выглядеть и держать себя в хорошей форме. Потому что занятия ММА дают выносливость, задействуют многие группы мышц. На тренировке можно выплеснуть свои негативные эмоции. Тренировки по ММА помогут уверенно чувствовать себя в экстренной ситуации, - говорила Карина.

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