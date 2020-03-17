УЕФА из-за коронавируса перенесла чемпионат Европы на 2021 год

Еще в феврале чемпионаты европейских стран по футболу проходили в стандартном формате. Но коронавирус (COVID-19) приближался и Европа стала эпицентром заболевания. Постепенно матчи стали проводить без зрителей, а потом и вовсе ставить на паузу. Сначала Италия, потом Испания, а дальше по цепочке… Под угрозой оказались даже матчи плей-офф Лиги наций, где разыгрываются последние путевки на чемпионат Европы (Евро-2020), который должен пройти с 12 июня по 12 июля. Например, Грузия просила перенести отборочный матч против белорусов из-за коронавируса.

Многие понимают, что на кону большие деньги. Но и каждый говорит слова, что самое важное здоровье людей. Учитывая ситуацию вокруг коронавируса, УЕФА анонсировала на 17 марта заседание в формате видеоконференции. К участию пригласили представителей 55 национальный федераций футбола, а также лиг, профсоюза игроков.

В кулуарах поговаривали, что Евро-2020 перенесут, а национальные чемпионаты и еврокубки доиграют в конце весны и летом.

Так и случилось. Как сообщает твиттер федерации футбола Норвегии, чемпионат Европы теперь запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

(будет дополнено)

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