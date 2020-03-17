Закрытие границ, отмена концертов и 2,5 тысячи человек на контроле врачей: как коронавирус меняет жизнь в Беларуси

По данным на 17 марта в Беларуси зафиксировано 36 подтвержденных случаев коронавируса. Из числа новых заболевших – белорусы, которые вернулись из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Всех пациентов изолировали сразу после возвращения из-за границы - так же, как и их контактеров. Среди заболевших - и 5 студентов БГУ, причем в карантин поместили сразу 240 студентов и преподавателей вуза. Оказалось, у одного из студентов (он сын вернувшегося из Италии белоруса, который скрыл об этом информацию) был выявлен РНК коронавируса.

- Человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и, в результате, стал источником последующего распространения коронавируса среди семьи, медицинского центра, который он посетил, а потом еще – и среди студентов, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

По информации телеграмм-канала Студенческого союза БГУ, контактные студенты из общежития №3 переведены на индивидуальное обучение. Остальные продолжают ходить на занятия, но каждая группа - по индивидуальному расписанию и вместе лекционных – лабораторные занятия: в одной аудитории, с одним преподавателем. Многие в БГУ учатся дистанционно. Такая же ситуация и с медуниверсистетом. Известно также, что студенты МИТСО уже обратились к ректору, чтобы тот ввел дистанционное обучение.

На эпидемиологическом и медицинском контроле в Беларуси сейчас более 2,5тыс. человек.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Минздраве сообщают: у 8 заболевших - минимальные признаки инфекционного процесса. Один - в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой: это тот самый пациент, который скрыл факт посещения Италии. Он прилетел рейсом из Мюнхена. Три пациента выписаны, трое готовятся к выписке. На эпидемиологическом и медицинском контроле 2 тыс. 583 человека.

Напомним, первый подтвержденный случай коронавируса в Беларуси был зафиксирован 28 февраля у студента БНТУ из Ирана. Спустя несколько дней число заболевших увеличилось до 3, потом 9. За последнюю неделю – плюс 27 человек. ВОЗ прогнозирует, что число инфицированных коронавирусом, в том числе белорусов, будет расти.

Отмена концертов, выставок и конференций

12 марта на совещании в правительстве было принято решение ограничить проведение всех международных культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий предварительно до 6 апреля.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий выдается после оценки условий для их проведения. В местах общего сбора граждан проверяют соблюдение санитарных норм, наличие антисептиков и работу вентшахт.

Большинство концертов, спектаклей, крупных международных выставок и научных конференций в стране уже отменили. В Могилеве отказались от крупного международного театрального форума «Март-контакт», на который должны были съехаться участники из 11 стран. О приостановке турнира с 13 марта заявила Единая лига ВТБ. В Гродно и Гродненской области власти отменили все детские спортивные соревнования…

Как стало известно, под угрозой сейчас даже проведение Олимпийских игр и Евровидения.

Белорусы же массово сдают туристические путевки, возвращают купленные для путешествий страховки, которыми не смогут воспользоваться, и стараются лишний раз не выходить из дома, хотя маски до сих пор почти никто не носит.

Большинство госпредприятий и общественных заведений продолжают работать в штатном режиме. При этом многие частные организации разрешили своим сотрудникам работать удаленно. Первыми, что ожидаемо, на работу из дома ушли сотрудники IT-компаний.

Минздрав: «Закрывать школы на карантин нужды нет». Но каникулы начальной школе

- Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

16 марта в Минобразования сообщили, что в учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры, рекомендовано ограничение их посещения посторонними, отказ от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничение передвижение в самих учреждениях. Родители тем временем жалуются, что часто в школах нет ни мыла, ни антисептиков. На что в Минобре отвечают: «Наличие антисептиков и средств гигиены – компетенция администрации школы».

Минздрав призывает граждан с пониманием отнестись к ситуации и сообщают, что эпидемиологическая обстановка в стране остается контролируемой.

Тем временем, родителям школьников младших классов в родительских чатах сообщают о том, что каникулы начнутся не 30 марта, а с 23 марта. То есть каникулы продляют. Но официально об этом Минобр еще не сообщает (по состоянию на 12.20 17 марта).

Беларусь не закрыла границы, но оказалась в изоляции

Границы с Беларусью закрыли Литва, Латвия, Польша, Украина, а утром 16 марта стало известно, что границу с нами закрывает и Россия вплоть до 1 мая – у соседей 93 подтвержденных случая коронавируса. Получается, на закрытие границ со странами-соседями не пошла только Беларусь. Но все равно оказалась в изоляции.

- Каким образом закрытие границы способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически, - заявили в Минздраве.

Действительно, в той же Польше в страну по-прежнему впускают дипломатов, иностранцев - супругов или детей граждан Польши, обладателей карты поляка, вида на жительство, разрешения на работу или права на постоянное пребывание в Польше. Всех въезжающих (за исключением водителей грузового транспорта и тех, кто живет в приграничье и работает в соседней стране) будут отправлять на 14-дневный карантин, который можно провести и дома. В анкете на въезде в страну человек должен указать адрес, по которому он обязуется находиться две недели. За нарушение карантина – штраф 5000 злотых, а это 2995 белорусских рублей.

Белорусские пограничники тем временем делают ставку на санитарный контроль в пунктах пропуска. У всех въезжающих измеряют температуру и надеются на их сознательность.

О закрытии границ с Беларусью объявили уже все наши страны-соседки.

«Белавиа» летает все реже, а белорусы активно возвращают деньги за билеты

На прошлой неделе из-за распространения коронавируса и приостановки международных авиационных перевозок в других странах, «Белавиа» отменила рейсы более чем в 20 стран мира. В том числе – рейсы в Литву, Латвию, Россию, Украину, Польшу. Такие популярные направления, как Грузия, Израиль, Италия тоже недоступны. С 19 марта авиасообщение закрывает в том числе и Египет.

Все последние обновления и актуальную информацию об отмене рейсов в связи с эпидемией можно узнать на официальном сайте национального авиперевозчика - belavia.by.

Всем, кто купил билеты на даты невылета, вернут деньги или изменят даты вылета на отмененные рейсы до 31 декабря 2020 года.

- Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменить дату вылета можно только один раз, - сообщили в пресс-службе «Белавиа».

- Я собиралась лететь в конце марта во Львов. Но из-за карантина рейс отменили, - рассказывает минчанка Ирина. - Билеты мы решили пока не сдавать – надеюсь, съездим во Львов до конца года, когда ситуация с эпидемией уляжется.

- А я собиралась путешествовать по Италии,- расстраивается Екатерина. – Когда узнала об отмене рейсов, написала в Ryanair - и лоукостер вернул мне деньги за билеты. А вот с отелем проблемы: в одном деньги вернули, а во втором неделю упорно не замечают моих писем. Сходила в банк за выпиской со своего счета, и уже с этим документом буду разбираться напрямую с администрацией сайта, на котором бронировала гостиницу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как защитить себя от коронавируса

1. Тщательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд либо обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта.

2. Если чихаете или кашляете, закрывайте рот салфеткой, а после сразу ее выбрасывайте.

3. При появлении симптомов заболевания сразу обратитесь к врачу и расскажите обо всех местах, в которых вы побывали накануне.

4. Держитесь на расстоянии метра от людей с кашлем и признаками заболевания.

5. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий, по возможности носите маски.

КСТАТИ

По данным на 17 марта, инфицированных коронавирусом уже более 164 тысяч человек в 158 странах мира. Почти 6500 человек умерли. Главный очаг распространения вируса в Европе – Италия. Всего в Италии почти 25 тысяч больных коронавирусом.