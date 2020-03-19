Чем коронавирус отличается от гриппа и зачем нужен карантин: объясняет известный врач-инфекционист

- Симптомы гриппа и коронавируса схожи, путь заражения почти одинаковый. Но в организме коронавирус ведет себя не так, как вирус гриппа,- рассказывает доктор. - Грипп распространяется быстрее, его инкубационный период короче. Дети заражают взрослых, особенно стариков. В случае с коронавирусом дети болеют меньше и обычно заражаются от взрослых.

- В клетках заболевших коронавирусом есть белок ACE2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы. Он участвует в регуляции артериального давления, и его много в легких. Именно этот белок считается пропуском вируса в клетку. Оказалось, что активность именно этого белка тесно связана с возрастом человека. Чем старше - тем активность и тем выше у вируса вероятность зацепиться за белок, - рассказал доктор Комаровский.

- Против гриппа есть вакцины и противовирусные препараты. От коронавируса лекарств нет - пациенты просто получают симптоматическое лечение. От новой инфекции уже погибли порядка 3,2% заболевших. От сезонного гриппа умирает менее 1%.

Рассказал Комаровский и о прогнозах:

- 80% заболевших перенесут болезнь легко. 15% потребуют кислорода и тоже исцелятся. 5% потребуют реальной госпитализации, интенсивной терапии, интубации, искусственной вентиляции легких.

- Если не вводить карантин, заболеет огромное количество людей и наступит коллапс системы здравоохранения. Карантин вводят, чтобы выиграть время. Важно, чтобы медицинских ресурсов хватило на всех, - дополнил Комаровский.