Стюардесса-блогер: Турбулентность - это меньшее, о чем стоит беспокоиться пассажирам!

Мы расспросили девушку из маленького белорусского города Щучина, как она шла к своей мечте, почему завела блог о полетах и в скольких странах уже побывала

- Марта, ты на самом деле Соло или это псевдоним?

- Моя полная фамилия состоит из 13 букв, и для иностранцев это настоящее испытание, поэтому я оставила всего четыре первых. Ну и как инстаграм-блогеру мне с псевдонимом @martasolo удобно.

martasolo Самолет тоже птица, гордая, железная и дорогая, крылья спроектированы двигаться в турбулентность

- Ты семь лет работаешь в Эмиратах, а в Щучине давно была?

- Давно, потому что родные уже живут в Гродно, а отец в Украине. Родственники предпочитают ко мне летать, так что в Беларуси бываю в основном пролетом.

martasolo Лучше знать правила и никогда их не использовать, чем столкнуться с ситуацией и не знать, как поступить или поступить неправильно

- Твой рост 163 см для стюардессы - не совсем стандартный?

- Для Арабских Эмиратов, где люди в целом пониже, это нормально - там берут стюардесс и с ростом 162 см. А вот в «Белавиа» я бы не прошла. Дело не столько в росте, сколько в твоей способности дотянуться до отметки 212 см - такова высота полки в самолете, где лежит спасательное оборудование. У меня длинные пальцы, так что нет проблем (улыбается).

martasolo Ещё один замечательный день сегодня! Хочу пожелать всем этой зимой приятных полётов, минимальных задержек, максимального уюта на борту, тёплых улыбок экипажа и чистой взлетно-посадочной полосы

«Только если в самолете что-то случается, нас перестают считать официантками в небе»

- Расскажи, а как ты начала летать?

- Так получилось, что несколько лет назад я уехала в Эмираты на заработки. Была консультантом в мебельном магазине, но быстро поняла, что денег на жизнь банально не хватает. Слышала, что стюардессам в местных авиакомпаниях предоставляют жилье и трансфер. Это очень удобно, потому что без машины здесь вообще сложно передвигаться. Ну и, конечно, меня привлекала возможность летать в экзотические страны! В одну авиакомпанию меня не взяли, в другую я сама передумала идти, потому что там в основном разворотные рейсы - то есть без ночевки в стране прилета. А в третью был конкурс из 45 претендентов, а взяли только пятерых, в том числе меня.

martasolo Что общего у СССР и ОАЭ?

- Существует множество стереотипов о вашей работе. Можешь назвать самый популярный?

- Например, многие русскоязычные пользователи интернета считают, что стюардессы - это официантки в небе. Мол, вообще непонятно, почему у них высокая зарплата и почему все так хотят ими стать. Только когда в небе случается что-то экстраординарное, все вдруг вспоминают, что мы не только раздаем еду.

- Как исчисляется рабочее время стюардессы?

- Зависит от авиакомпании. У некоторых с момента брифинга - то есть с момента, когда ты приходишь на работу и подготавливаешь самолет к вылету. В других - когда убрали колодки из-под шасси, и до момента, когда их поставили в другом аэропорту. Это все нюансы - если зарплата в разных компаниях и отличается, то незначительно. За командировку с ночевкой начисляются дополнительные деньги - на питание в стране прилета.

martasolo Одни из лучших!

- Летать страшно или привыкаешь?

- Лично мне никогда не было страшно подниматься в небо. Была другая проблема - уши закладывало. Но с течением времени я как-то их «разлетала». Сейчас даже лишний раз не задумываюсь перед полетом. Нельзя привыкнуть к экстремальным ситуациям с пассажирами - например, когда у кого-то обморок, стюардессе нужно уметь оказать первую медицинскую помощь. Но не всегда получается действовать по инструкции, и тогда решение приходится принимать самой - для меня это самое стрессовое, что может быть во время полета.

Кстати, многие пассажиры боятся турбулентности - хотя на самом деле это самая мелкая из неприятностей, которые могут случиться с самолетом. Турбулентность возникает практически во время каждого полета. На самом деле самые опасные фазы - взлет и посадка. Даже мы не можем заходить в кабину пилотов до того, как разрешат отстегнуть ремни безопасности. Что бы ни происходило в салоне на этом этапе, мы не имеем права их беспокоить.

martasolo Куда судьба может забросить стюардессу?

- Как ты относишься к выпившим пассажирам на рейсе?

- В Эмиратах очень много пересадок - кто-то летит в отпуск, кто-то из отпуска. Так что это обычная ситуация, если человек в ожидании рейса немного выпил. Мы начинаем разбираться, только если пассажир неадекватно реагирует или не понимает, что мы говорим ему на английском. И, исходя из этого, делаем вывод - брать ли его на борт. Бывало и так, что при посадке пассажир был спокоен, но уже когда начинали двигаться по полосе, вдруг закуривал в салоне. Либо начинал смотреть фильмы 18+. Мы делали замечание, а в ответ нам начинали показывать свой буйный нрав... Оба раза самолет возвращался к гейту и мы их высаживали.

martasolo Инстаграм или небо Знаете, кто не станет успешным блогером? Стюардесса дальнего следования

- Ты писала в блоге, что пилоты всегда едят разную еду - на случай отравления. А стюардессы?

- На некоторых рейсах у нас летают инженеры, которые умеют управлять самолетом до того, как переходить в ручной режим. То есть теоретически они могут контактировать с наземными службами и помочь пилоту, который чувствует себя нормально, посадить самолет. Но если плохо обоим пилотам, это большая проблема. Поэтому и установили правило о разной еде - это снижает риск. Что касается стюардесс - они едят то же, что и пассажиры. В самолете 8 аварийных выходов, за каждым закреплено по стюардессе. И если одна стюардесса вдруг заболела во время командировки, получается, что одна дверь не контролируется. Тогда мы перемещаем пассажиров в салоне с таким расчетом, чтобы на каждую стюардессу приходилось до 40 пассажиров.

martasolo Ху из он дьюти тудэй? Эт я, лечу в USA

- Сколько стран ты уже посетила и что привозишь?

- 55 стран. Сувениры уже давно не везу - только снимаю фото и сторис. И еще в каждой новой стране стараюсь попробовать местную еду. Могу взять с собой напитки или специи, чтобы повторить блюдо дома и вспомнить вкус страны.

- А есть ли еще белоруски, работающие у вас?

- Больше всего россиянок и украинок, но и белорусок тоже довольно много - и в Etihad Airways, и в Emirates Airlines, и в Flydubai. Мы, белоруски, даже завели небольшое комьюнити в интернете, где обсуждаем разные насущные вопросы. Ну и вообще, мы все дружим.

martasolo Долгие дни-долгие дни, длинные ночиии

«Мечтаю попутешествовать всеми известными авиакомпаниями мира»

- Давай пройдемся по «страшилкам»: есть ограничения для жизни девушек в Дубае?

- Уже даже в Саудовской Аравии, которая по соседству, нет необходимости носить платок - если ты про это. Выходить одной на улицу тоже не является проблемой. Если в кафе сидит женщина в закрытой одежде, можно совершенно спокойно присесть за соседний столик в коротком облегающем платье - никто слова не скажет. Исключение, пожалуй, составляют только госучреждения, банк или поликлиника, куда принято одеваться более сдержанно. Со временем ты понимаешь, где что уместно - все же другая культура. Единственное, что не одобряется - если парень и девушка живут вместе, не будучи в браке. Многие игнорируют это правило - но если соседи пожалуются, могут быть проблемы.

martasolo Тайланд

- Два года назад ты завела блог, у которого уже 105 тысяч подписчиков. Как ты еще планируешь удивлять своих фолловеров?

- У меня мечта - попутешествовать всеми известными авиакомпаниями мира. Ну или хотя бы слетать по всем необычным маршрутам. Например, самый короткий рейс в мире длится всего две минуты - с одного острова Шотландии на другой. Такой полет можно снять на видео и выложить в блог целиком. Или полетать одним из трех самолетов Hello Kitty компании EVA air - там все стюардессы одеты в униформу бренда, в этой же стилистике раскрашена ливрея самолета, да и еда у них тематическая. Это мило и интересно.

- Марта, у тебя вообще остается время на личную жизнь?

- Времени-то хватает - но это скорее вопрос качества. Допустим, прилетаешь домой в 4 утра, ложишься спать, а твоему парню нужно утром на работу… У меня был молодой человек в Дубае, но про семью я даже думать не хотела. Как только беременеешь, сразу нужно спускаться на землю, а после декрета мало кто возвращается в небо. Я пока не готова с ним распрощаться.