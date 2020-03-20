«После 50-ти мужчина начинает смотреть в сторону леса»: режиссер Николай Пинигин - о себе в театре и в деревне на Ушаччине

- Николай Николаевич, сотый сезон - солидная дата. Это к чему-то обязывает театр?

- Если мы поставим в этом сезоне хорошие спектакли, будет ясно: театр жив и соответствует предшественникам. Пока на 2-3 месяца вперед билеты раскуплены - значит, выбираем правильный репертуар. А событий хватает - от большого пикника в театральном сквере до множества гастролей. Новый гендиректор Павел Латушко (бывший министр культуры, посол Беларуси в Польше, а затем во Франции, Испании, Португалии, Монако. - Ред.) - прекрасный менеджер: он сам ездит по театрам и договаривается - у нас такого никогда не было! За сезон побывали почти во всех областных городах, во многих районах. Латушко включил и международные связи: только «Рэвізор» ездил в Белосток, Вильнюс, Гданьск, Даугавпилс, нас ждут два театра в Варшаве, потом Люблин, Любляна, Киев…

В юбилейном для театра году выйдут "Тутэйшыя", а осенью - "Ідылія".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Людзі на балоце» Мележа - просто «Ромео и Джульетта»

- «Ревизор» востребован, потому что история универсальная для всех стран?

- Спектакль выбирает принимающая сторона. Но мне кажется, что пришло время этой пьесы Гоголя. Ее главный персонаж - по-прежнему страх проворовавшихся чиновников. Например, в Даугавпилсе худрук местного театра тоже поставил «Ревизора». Спрашиваю, а зачем вам-то? И он отвечает: а как же еврочиновники?..

- Спектакль по белорусской классике вряд ли пригласят на гастроли за рубеж? Да и мы свое частенько недооцениваем…

- В Брянск пригласили «Пінскую шляхту» - прекрасный прием. Показывали там и спектакль-концерт «Вельтмайстар-акардэон» о Второй мировой войне по песням известного в мире минского барда Марка Мермана. В зале оказался Константин Райкин, и после спектакля он признался: купаловцы довели его до слез. Так что если есть спектакль как произведение, он будет понятен вне зависимости от языка. Сомневаюсь, что в Китае массово знают Чехова, но мы гастролировали с «Чайкой» в битком набитых залах на 2,5 тысячи зрителей, за кулисы приходили заплаканные девчонки - они ставили себя на место Нины Заречной… Любовь, конфликты, смерть - это работает везде. Другое дело, что у белорусов нежная поэтическая душа, потому и в литературе много «замілавання», «даляглядаў» и «краявідаў». Например, «На ростанях» Коласа. Кстати, театр, может, вернется к этой трилогии. «Паўлінка» Купалы - о любви, а «Людзі на балоце» Мележа - просто «Ромео и Джульетта»! И «Тутэйшыя» - тоже история любви, но в контексте национального возрождения.

"Пінская шляхта" о коррупции в Российской империи пришлась по душе и в нынешней России. Фото: Архив Купаловского театра

А что касается самооценки, то наш директор Павел Латушко говорит: уважать можно культуру всего мира, а любить - свою. А любишь, ценишь, хочешь знать свое, когда самоидентификация совпадает с тем, что называется страной Беларусью, с ее языком. Это закладывается с детского сада, школы, университета.

- Кстати, о культовых в свое время «Тутэйшых» Купалы. Пьеса в июне вернется на сцену…

- Спектакль по ней шел с 1990-го почти 16 лет. Мне показалось, что в год 100-летия театра имени Купалы в нем должна быть не только «Паўлінка» - «Тутэйшыя», на мой взгляд, лучшая пьеса Купалы, она на века. Другое дело, в 1990-м было время этой постановки: люди понимали, что приходит независимость, но не знали, кто мы и откуда. Теперь будет иной спектакль. За 30 лет выросло поколение, которое пьесу не читало. А в театре увидит: есть не только Купала, который написал «Хлопчык і лётчык», а другой. И за то, что он другой, его чуть не убили...

Поставленные 30 лет назад «Тутэйшыя» в этом году вновь появятся на сцене. Фото: Архив Купаловского театра

- А в сентябре планируете восстановить еще один хит Купаловского 1990-х - «Ідылію». Почему?

- Не люблю повторять старые спектакли, но почему бы в афише национального театра не стоять двум постановкам по Дунину-Марцинкевичу? Тем более у нас поменялось поколение артистов, а еще есть необходимость в легком репертуаре, в том числе и утреннем. Легкий не значит бульварный. Люблю, чтобы на сцене были эмоции. Георгий Товстоногов, в театре имени которого я 12 лет работал в Санкт-Петербурге, говорил: «Юмор - критерий правды». Вопрос в балансе. Можно иметь зрительский успех, играя качественную литературу. У нас идет «Школа падаткаплацельшчыкаў»: написана будто сегодня, а пьеса о сумасшедших налогах во Франции 1930-х. Спектакль «Местачковае кабарэ» в легкой форме говорит о белорусской буржуазной культуре - незнакомой нам части истории. Когда мы ставили «Тэатр Уршулі Радзівіл», где сочетались созданные в XVIII веке в Несвиже балет, опера и комедия дель арте, один критик написал - мол, это забава. А мы ведь тогда впервые за 260 лет восстановили такой репертуар…

Николай Пинигин продолжает свою стратегию просвещения через театр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы часто говорите о последовательном просвещении…

- Советская, а прежде и российская имперская махины нанесли мощный удар по всему белорусскому. Это несколько потерянных поколений интеллигенции, катастрофа, от которой мы еще не оправились. Потому важно, чтобы в театре каждый вечер звучал белорусский язык - это тоже часть процесса создания нации. А когда есть нация, тогда и патриотизм появляется. Не потому, что ты должен. Патриотизм - это флаги, которые висят на домах американцев. Не по приказу исполкома - они благодарны стране. А значение независимости - и в создании страной ценностей для своих людей. В том числе и культурных. Напомню, Купаловский - первый гостеатр, был создан в 1920-м вскоре после образования БССР.

«Кароль Лір» - это и о транзите власти, и о семейной истории»

- Ваша последняя премьера на сцене Купаловского - «Кароль Лір». В центре этой пьесы борьба за власть...

- «Кароль Лір» - не пьеса одной мысли. Да, главное событие - раздел страны ее старым королем, транзит власти, если хотите, после чего начинается гражданская война. Но это и обычная семейная история. Представьте старого минчанина, который накопил денег и купил двум дочерям по квартире, предупредив: буду у каждой жить по очереди. Правда, не уточнил, что с оравой пьяных друзей. Кому такое понравится? Но «Кароль Лір» говорит и о другом: у каждого - своя правда, и все по-своему несчастливы.

«Кароль Лір» - самая новая постановка Пинигина на сцене Купаловского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Там, где идет разговор о власти, есть и опасность проявлений цензуры...

- Сейчас такого нет. Ну, и режиссерская этика подразумевает: на сцене можно все, кроме порнографии и призывов к свержению конституционного строя. Мы этого и не делаем. Да и вообще, театр - это искусство метафоры, а не прямого высказывания. Хотя несколько лет назад была история со спектаклем «Пан Тадэвуш». Бывший министр культуры требовал убрать часть сцен. Он весь трясся, когда увидел, что Адам Мицкевич показан человеком из Новогрудка, литвином. Но ведь «O Litwa, ojczyzna moja…» не зря сказано самим Мицкевичем. Пушкин, русский гений, понимал, что Мицкевич - литвин, и сами поляки говорят, мол, у нас никого нет - все ваши: Мицкевич, Костюшко... В Беларуси такие вещи до сих пор надо объяснять. История закончилась тем, что из министерства прислали девушку, которая следила на репетициях, убираю ли я что-то из спектакля. Я ничего не убрал.

А вот в Минкультуры БССР сидел человек, который просматривал премьеры вслед за худсоветом. Потом приходил завотделом культуры ЦК КПБ Иван Антонович и стучал кулаком по конкретным эпизодам: «Снять! Выбросить!» У худрука Купаловского Валерия Раевского, наверное, полжизни тогда отняли.

Николай Пинигин на репетиции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В роли Лира - Виктор Манаев. Доказываете, что его комедийный образ - лишь одна из сторон таланта?

- Виктор Сергеевич никогда не говорил, что хочет сыграть Лира. Но я подумал, что он может это. Манаев - гениальный комедийный артист. Но сегодня многие и не знают, скажем, о спектакле «Касцюмер», где он играл с Николаем Еременко-старшим. Это одна из лучших ролей Манаева. И мне тогда говорили: «Что ты с ним делаешь? Он же умрет на сцене!». И, признаться, у меня было такое же ощущение - так он изводил себя. Но разве я должен был говорить: «Не делай так!»?

Видя, как, выкладываясь, играет Виктор Манаев в паре с Николаем Еременко-старшим в "Касцюмеры", Пинигина даже упрекали: так с актерами нельзя. Фото: Архив Купаловского театра

- В этом сезоне вы поставили «Палачей» Мартина МакДонаха в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова к 85-летию Олега Басилашвили...

- Постановку по этой пьесе - «Вешальнікаў» - в 2019-м увидел и минский зритель. Спектакль в БДТ получился совершенно другим, чем у Виталия Кравченко (он, кстати, и принес эту пьесу в Купаловский). И хотя МакДонаха я очень люблю, в Минске сам ставить не стал бы. А в Санкт-Петербурге сделал из пьесы близкий мне жанр трагикомедии. Это четвертая работа с Олегом Валериановичем, ставил по его приглашению. Продюсер говорил: раз юбилей, давайте что-то легкое. Но легкое не увязывалось с таким гениальным артистом, как Басилашвили. В итоге получился неформальный психологический спектакль.

Я очень люблю Олега Валериановича, он ко мне хорошо относится. В свои 85 Басилашвили в прекрасной форме: отвечает за свою работу, как никто, у него три спектакля в репертуаре, а вне сцены он наизусть читает «Евгения Онегина», сидит в интернете, высказывается о политике, знает о постановках по всей России. А какая образованность, юмор, ирония... Глыба! Говорят, билетов на «Палачей» не достать, пусть и стоят они немало (от 95 до 370 рублей в пересчете. - Ред.), ведь играет Басилашвили - бренд России, артист Товстоногова.

«Палачи» - четвертая постановка Пинигина с участием Олега Басилашвили. Фото: Стас ЛЕВШИН, bdt.spb.ru

«В театре я говорю и говорю, а в деревне все время что-то мастерю»

- А у нас в театре возможны такие цены, если там играют актеры - бренды Беларуси?

- В Питере, в Москве на звезд реально ходят. Плюс там много туристов из стран бывшего СССР и российских городов, для которых актеры БДТ - Фрейндлих (а у Алисы Бруновны - шесть спектаклей в афише) и Басилашвили - были героями экрана. И как турист ты готов заплатить, чтобы вживую увидеть человека, которого знаешь по кино. У нас же другой уровень жизни - театр всегда зависит от состояния кошелька зрителя. А во-вторых, театральных артистов знают меньше, чем кинотеатральных. Хотя при всей любви к БДТ скажу: уровень основного костяка труппы Купаловского сегодня не хуже, чем у питерской, а может, и лучше.

"Местачковае кабарэ" - спектакль о буржуазном пласте белорусского прошлого.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В сотом сезоне бренд театра активно развивается. А что будет в 101-м?

- Бренд по-настоящему работает, когда государство уважает свой театр. Нам сделали реконструкцию - мы очень благодарны. Но высота нации - это высота интеллигенции и творцов, наука и культура. И нация должна знать своих артистов, которые играют в «Людях на болоте», в «Пинской шляхте»... Почему бы, скажем, на билбордах не размещать не только спортсменов, но и актеров? Но движение в обществе видно. Выросло поколение, которое жило только в независимой Беларуси. Много молодых людей говорят по-белорусски - от гуманитариев до бизнес-кругов и айтишников. А я себя пару лет назад поймал на мысли, что не смотрю российские каналы - кроме «Культуры». То, что показывают там в новостях, политдебатах, попсовых ток-шоу, - уже не наша история.

«Рэвізор» - спектакль о страхе проворовавшихся чиновников, в котором эпоха и страна значения не имеют, - говорит Пинигин. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧФото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Кстати, а вне театра вы какой? На премьерах в других театрах бываете?

- Нечасто. У меня уже профдеформация - я утратил в себе зрителя: сразу смотрю, что сделано не точно. Говорю это не от высокомерия, но лучше возьму в руки хорошую книгу. К тому же, я читаю по 400-500 пьес в год, чтобы знать, что происходит. Ведь все пропускаю через свою голову, причем, в основном, мусор. Но в театре я человек, который всех любит и уважает. А вне театра, если одним словом, - я мизантроп. Мой любимый гениальный Ошо говорил: «После 50-ти мужчина начинает смотреть в сторону леса». То есть, пытается сосредоточиться на вечном. Потому летом в моей деревне на Ушаччине для меня, как говорят англичане, лучшая новость - отсутствие новостей. Плюс еще Павлов писал: «Если физическая работа совмещается с интеллектуальной, вы здоровый человек». В театре я говорю и говорю, придумываю спектакли. Но это эфемерно: прошел спектакль - и нет его. А в деревне у меня много инструментов, я все время что-то мастерю, занимаюсь газоном, садом. Какую-то скамейку сделаешь, беседку, что-то в бане починишь, бетон зальешь. Это то, что будет при твоей жизни, потому и делаешь «грунтоўныя» вещи. А главное, я никого не вижу.

Пинигин не так часто бывает на спектаклях других театров – говорит, что уже не может быть просто зрителем. Фото: Архив Купаловского театра

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