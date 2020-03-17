2020-03-17T15:43:16+03:00
Общество
КП Беларусь

С 18 марта «Белавиа» останавливает полеты в 6 российских городов

Рейсы в Москву, Питер и Калининград пока будут выполняться
Геннадий МОЖЕЙКО
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С 18 марта Белавиа останавливает полеты в 6 российских городов.С 18 марта Белавиа останавливает полеты в 6 российских городов.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Как известно, с 00:00 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью. Поэтому «Белавиа» вынуждена сократить выполнение полетов в российские города:

- В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов c 18 марта по 1 мая в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи, - сообщили в авиакомпании.

Также останавливаются полеты в московский аэропорт «Жуковский». В другие аэропорты Москвы, как и в Санкт-Петербург, полеты пока выполняются.

Надо отметить, что по объему перевозок Россия для «Белавиа» - самое крупное направление. Только в Москву авиакомпания летает 11 раз в сутки, еще 5 раз в сутки – в Питер, 2 раза в день – в Калининград. А еще летала в Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (по 4 раза в неделю), в Воронеж, Сочи и Краснодар (по 3 раза в неделю).

На втором месте по перевозкам у «Белавиа» - уже закрытая Украина. В Киев авиакомпания летала 5 раз в сутки, по одному разу в сутки – во Львов и Одессу, пять раз в неделю – в Харьков.

Также уже заявили о закрытии своих стран для иностранцев власти Грузии и Египта. Если чартеры «Белавиа» в Египет отменят – это сильно ударит по карману авиакомпании: каждый день авиакомпания туда отправляет 6-7 чартеров с белорусскими туристами. Египет занимает первое место среди стран, куда ездят отдыхать белорусы.

В Грузию «Белавиа» сейчас летает 13 раз в неделю.

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