2020-03-17T16:15:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанка выиграла суд у минской гостиницы, которая взяла с нее полную стоимость суток, хотя она заехала после полуночи

Отель должен вернуть клиентке деньги и заплатить штраф
Павел МИЦКЕВИЧ
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Cуд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы.Cуд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В гомельском суде рассмотрели иск городской организации «Белорусского общества защиты потребителей» к столичной гостинице. Организация защищала права гомельчанки Татьяны, которая останавливалась в Минске в отеле и посчитала, что с нее взяли лишние деньги.

Как уже рассказывала «КП», гомельчанка заселилась в гостиницу в 0.15, а выселилась в 11.45 в те же сутки. Татьяна много ездит по командировкам и знает, что в постановлении Совмина «Об утверждении Правил гостиничного обслуживания в Республике Беларусь» прописано: «Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом с 12 часов текущих суток. При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата взимается за половину суток».

Но в столичном отеле - кстати, государственной структуре - заявили, что гомельчанка неправильно понимает закон, и взяли с нее полную стоимость номера за сутки. Татьяна принципиально решила добиваться справедливости - и в итоге пришлось обращаться в суд.

И вот недавно на основании закона «О защите прав потребителей» суд согласился с исковыми требованиями и постановил расторгнуть договор гостиницы с гомельчанкой - вернуть ей 61 рубль, которые Татьяна заплатила за номер. Также суд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы. Кроме того, гостиница оштрафована на 82 рубля и еще должна уплатить пошлину в доход государства в размере 84 рубля. Решение суда пока не вступило в законную силу.

- Я рада такому решению суда и хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей - ведь некоторые гостиницы обманывают клиентов, пользуясь незнанием закона, - отметила Татьяна.

Напомним, еще до решения суда «КП» обзванивала несколько столичных и гомельских гостиниц, и там нам тоже заявили, что при проживании с 0 до 12 часов придется заплатить полную сумму за сутки. Мы проверим, изменится ли ситуация после прецедента в Гомеле.

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