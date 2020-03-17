Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад, но калийные контракты с Беларусью все еще не подписаны. Что в итоге?

Белстат опубликовал информацию о том, насколько эффективно сработала экономика страны по итогам января и февраля. Согласно подсчетам статистиков, ВВП страны за два месяца достиг отметки в 19,5 миллиарда рублей. Сумма впечатляет, но если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то выясняется, что экономика Беларуси просела на 0,6%.

ПРОВАЛ НА СТАРТЕ ГОДА - ЭНЕРГЕТИКА

Больше других отраслей сократилась энергетика - здесь минус составил сразу 6,7%. Причины такого снижения понятны - отсутствие долгосрочных нефтяных контрактов с Россией. Несмотря на то, что «Белнефтехим» последовательно диверсифицирует поставки, закупает танкерами азербайджанскую нефть и российскую через трейдеров, а также получает черное золото от компаний группы «Сафмар» и нескольких более мелких поставщиков - всего это объективно недостаточно, чтобы полностью загрузить мощности двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо энергетики, общереспубликанский ВВП потянули вниз такие сферы, как транспортно-складская (валовая добавленная стоимость упала на 4%), горнодобывающая (-2,9%) и обрабатывающая промышленность (-2,6%), оптовая и розничная торговля (-2,2%). Эти цифры также объяснимы: несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Китае, у «Беларуськалия» по-прежнему нет подписанных долгосрочных соглашений на поставку хлоркалия в Поднебесную. Оптовая торговля, транспорт и логистика пострадали, что называется, по касательной - они естественные звенья, обслуживающие и нефтепеработку, и поставки калийных удобрений к конечным покупателям.

Приятные и обнадеживающие новости тоже есть: в плюс сработали сельское, рыбное и лесное хозяйство (+5,4% к январю-февралю 2019 года), в строительстве прирост оставил 6%, а лидером стала телекоммуникационная отрасль (информация и связь), которая выросла сразу на 7,7%. Очевидно, что IT-сектор остается основным драйвером экономики Беларуси.

Статистика по регионам тоже показательна. Валовый региональный продукт вырос только в двух областях страны – в Брестской (+1%) и Гродненской (+0,6%). В столице тоже отмечен рост (+1,9%). А вот в Минской области, где сосредоточено немало крупных промышленных предприятий, самое большое снижение по стране - на 4,5%.