2020-03-17T21:15:31+03:00
Экономика
КП Беларусь

Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад, но калийные контракты с Беларусью все еще не подписаны. Что в итоге?

Посмотрели, кто тянет экономику страны на дно, а кто выступает ее драйвером
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Объем ВВП в текущих ценах составил 19,5 миллиардов рублей, всопоставимых ценах это 99,4% к уровню января – февраля 2019 г.Объем ВВП в текущих ценах составил 19,5 миллиардов рублей, всопоставимых ценах это 99,4% к уровню января – февраля 2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Белстат опубликовал информацию о том, насколько эффективно сработала экономика страны по итогам января и февраля. Согласно подсчетам статистиков, ВВП страны за два месяца достиг отметки в 19,5 миллиарда рублей. Сумма впечатляет, но если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то выясняется, что экономика Беларуси просела на 0,6%.

ПРОВАЛ НА СТАРТЕ ГОДА - ЭНЕРГЕТИКА

Больше других отраслей сократилась энергетика - здесь минус составил сразу 6,7%. Причины такого снижения понятны - отсутствие долгосрочных нефтяных контрактов с Россией. Несмотря на то, что «Белнефтехим» последовательно диверсифицирует поставки, закупает танкерами азербайджанскую нефть и российскую через трейдеров, а также получает черное золото от компаний группы «Сафмар» и нескольких более мелких поставщиков - всего это объективно недостаточно, чтобы полностью загрузить мощности двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо энергетики, общереспубликанский ВВП потянули вниз такие сферы, как транспортно-складская (валовая добавленная стоимость упала на 4%), горнодобывающая (-2,9%) и обрабатывающая промышленность (-2,6%), оптовая и розничная торговля (-2,2%). Эти цифры также объяснимы: несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Китае, у «Беларуськалия» по-прежнему нет подписанных долгосрочных соглашений на поставку хлоркалия в Поднебесную. Оптовая торговля, транспорт и логистика пострадали, что называется, по касательной - они естественные звенья, обслуживающие и нефтепеработку, и поставки калийных удобрений к конечным покупателям.

Приятные и обнадеживающие новости тоже есть: в плюс сработали сельское, рыбное и лесное хозяйство (+5,4% к январю-февралю 2019 года), в строительстве прирост оставил 6%, а лидером стала телекоммуникационная отрасль (информация и связь), которая выросла сразу на 7,7%. Очевидно, что IT-сектор остается основным драйвером экономики Беларуси.

Статистика по регионам тоже показательна. Валовый региональный продукт вырос только в двух областях страны – в Брестской (+1%) и Гродненской (+0,6%). В столице тоже отмечен рост (+1,9%). А вот в Минской области, где сосредоточено немало крупных промышленных предприятий, самое большое снижение по стране - на 4,5%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?
Видеофакт. Минздрав Беларуси выпустил ролик о том, как защитить от коронавируса себя и своего ребенка?
Миндзрав о ночных вертолетах, проводящих дезинфекцию в Минске: «Это фейк»
Из-за большого спроса МАРТ рекомендовал не рекламировать гречку, сахар и чай и не проводить их розыгрыши
В старом сарае в Могилеве нашли клад советского «миллионщика»
Уже точно! Весенние каникулы в Беларуси не переносятся
Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь
Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом
В Минске на площади Независимости нашли труп
Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум
Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу
МИД Беларуси: Зарегистрировано два случая завоза коронавируса из Москвы
ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Минске не будет митинга с концертом на День Воли
«Поле всех лечит. И водки можно, если не на работе!»: президент рассказал, как защититься от коронавируса
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин