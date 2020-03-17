Димаш, Семен Альтов, «Диско 90-х»: из-за коронавируса переносятся либо отменяются концерты в Минске

Если у вас есть билет на концерт, то в нынешней ситуации это не значит, что он состоится. Сегодня, 17 марта, стало известно, что концерт российского юмориста Семена Альтова, который был анонсирован в Минске 18 марта, перенесен на 27 мая. По словам организаторов, проект «Танцы. Новое поколение», который должен был состояться 20 марта в КЗ «Минск», также будет перенесен. Сборный концерт «Диско 90-х», заявленный на 21 марта во Дворце Спорта, состоится 24 октября. Концерт Президентского оркестра Беларуси «Мировые легенды рока» вместо 31 марта ждем теперь 13 июня. С 29 марта на 21 мая переносится концерт грузинского ансамбля «Арсиани» в КЗ «Минск». Откладывается и концерт Димаша, который должен был состояться в "Минск-Арене" 4 апреля, но дата переноса пока неясна.

В Белгосфилармонии тоже отменены некоторые концерты. 18 марта не приедет польский органист Михал Маркушевски. 21 марта актер и режиссер Белорусского радио Олег Винярский в Малом зале филармонии не даст «Несерьезный концерт». Запланированный на 21 марта в Большом зале филармонии концерт «Страсти по Матфею» к 335-летию Баха, который готовился при поддержке посольства Германии в Беларуси, тоже не состоится. Не приедут на родину и не порадуют своих фанатов молодые перспективные музыканты Артем Шишков и Иван Каризна, которые планировали дать концерт в филармонии 26 марта. Четыре из шести концертов в КЗ Четыре из шести концертов в КЗ «Верхний город», которые были в афише с 25 марта по 2 апреля, перенесены на осень, а два вообще отменены.

Но при этом тур по Беларуси украинской студии «Квартал-95», запланированный с 22 по 25 марта, не отменяется. На вопрос «Комсомолки» организаторы ответили: «пока все в силе».

Все ранее купленные билеты на концерты при их переносе действительны. А если вы все же решите сдать билеты, то деньги вам должны вернуть в полном объеме (это предусмотрено в том случае, если концерт отменяется либо переносится).