Экономия от 5 до 90 тысяч долларов: электромобили в Беларуси подешевеют на 35%

Хорошие новости для людей, интересующихся покупкой электромобиля, продолжаются. Напомним, на прошлой неделе Лукашенко отменил НДС на ввоз электромобилей. Благодаря этому, конечная цена электромобиля снизится на 20%. Еще одного решительного шага ждали уже не от Лукашенко, а от наших восточных партнеров по Таможенному союзу. Речь идет об отмене растаможки на электромобили – а она составляет 15% от стоимости машины. Напомним, ранее именно Беларусь выступала с инициативой отменить в ЕАЭС пошлины на ввоз таких машин. Одним из оппонентов в данном вопросе была Россия.

Теперь стало известно: Совет Евразийского Экономического Союза заявил об обнулении таможенной пошлины при импорте электромобилей. Это значит, что теперь электромобили подешевеют на 35%.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.

СЧИТАЛКА «КП»

На сколько снизятся цены на электромобили?

Пусть подержанный автомобиль со всеми платежами стоит $15 000. Значит, если убрать НДС и растаможку? его цена снизится на $5 700.

Или возьмем популярный нынче в Европе электромобиль Skoda Citigo IV. Цена новой машины со всеми платежами - $29 700. Если убрать НДС, цена снизится до $24 800, а если еще и отнять растаможку - до $21 000. То есть разница составит $8 700.

Ну и возьмем дорогущую Tesla Model S в топовой комплектации за $250 000. Сэкономить можно целых $95 000!

Кстати, по оптимистичным прогнозам, количество электромобилей в Беларуси к 2025 году может вырасти до 100 тысяч, а к 2027-му - до 300 тысяч.

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