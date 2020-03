Букмекеры считают, что на «Евровидении-2020» победит Болгария!

Любители «Евровидения» настроены оптимистично и верят, что шоу должно продолжаться, даже если над миром нависла угроза пандемии. Мы заглянули в свежие рейтинги букмекеров и узнали, что там есть перемены.

Неожиданно на первое место взлетела Victoria из Болгарии с композицией Tears Getting Sober, чем-то напоминающая Билли Айлиш, как если бы она вдруг стала более романтичной и женственной. Виктория в 2015 году только с третьего раза попала в Х-фактор и вышла в финал. Накануне Нового года она выпустила кавер на рождественскую песню Билли Айлиш Come Out and Play, чем еще больше подтвердила свои ориентиры в музыке. Да и сама песня Tears Getting Sober, с которой болгарска собирается победить на «Евровидении» - о депрессии и ее преодолении. Это как раз то, о чем нередко поет Билли Айлиш.

Victoria - Tears Getting Sober - Bulgaria. Источник: Eurovision Song Contest

На втором месте у букмекеров Gjon's Tears (что переводится как Слезы Гьона) из Швейцарии – еще одна грустная песня о внутренних терзаниях Répondez-moi – только целиком на французском языке. Артист обладает очень красивым высоким голосом и достаточно экзотической для Швейцарии внешностью.Интересно, что 21-летний Джон Мухарремай имеет косоварско-албанского корни. Он участвует в различных конкурсах с 12 лет, и за это время стал полуфиналистом шоу в Албании, Франции и Швейцарии.

Gjon's Tears - R pondez-moi - Switzerland. Источник: Eurovision Song Contest

В песне идет речь об одиночестве и проблемах эмигрантов, которые оторваны от родины. Наверняка она найдет отклик в сердцах франкоязычных переселенцев, да и балканских народов, поскольку в песне четко прослеживаются этнические мотивы.

Третья строчка у трио нашей соседки Литвы The Roop с песней On Fire. Группа победила в нацотборе со второго раза. У литовцев оригинальная песня и номер, а еще очень харизматичный и артистичный солист Вайдотас Валюкявичюс, чей эпатажный танец уже повторяет пол-Европы. Видео литовцев собрало уже 4,7 миллионов подписчиков!

The Roop - On Fire - Lithuania. Источник: Eurovision Song Contest

Четвертая строчка у Исландии. У группы трудночитаемое название Daði og Gagnamagnið, а вот с названием песни Think About Things попроще, поскольку она на английском. Gagnamagnið – семейный подряд, в составе группы родные братья и сестры, а название переводится как «данные» или «объем данных». Вокалист - Дади Фрейр Петурссон специально объединился с группой для участия в «Евровидении». Наверняка голубоглазый красавчик Дади Фрейр добавил группе популярности. Они играют игривый исландский поп-джаз, и чем-то напоминают «Браво» и Валерия Сюткина.

Da i og Gagnamagni - Think About Things - Iceland. Источник: Eurovision Song Contest

Наконец, на пятом месте сейчас Little Big из России, которые еще неделю назад занимали вторую позицию.

Little Big - Uno - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

Белорусы VAL пока, увы, на предпоследнем 40-м месте.

VAL - Da Vidna - Belarus. Источник: Eurovision Song Contest

КСТАТИ

Если ничего не изменится из-за коронавируса, «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В финале будут петь представители 26 стран, а всего в «Евровидении» примет участие 41 страна. Беларусь выступает в первом полуфинале вместе с лидерами рейтингов букмекеров Россией и Литвой.