2020-03-17T17:13:35+03:00
Звезды
КП Беларусь

Группа «Дрозды» нашли музыкальную вакцину от коронавируса. Послушайте!

Известный белорусский музыкант Виталий Карпанов сочинил зажигательную песню про «Карнавала вирус». Получилось весело [видео]
Эвика ОТТО
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Виталий Карпанов написал зажинательную песню про "Карнавала вирус". Фото: кадр из видео.Виталий Карпанов написал зажинательную песню про "Карнавала вирус". Фото: кадр из видео.
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От пандемии коронавируса в мире страдают все, но пока кто-то паникует, скупая туалетную бумагу, продукты и средства дезинфекции, музыканты группы «Дрозды» решили поддержать белорусов позитивной композицией про коронавирус и обнуление. Хотя самим музыкантам пришлось отменить гастрольный тур по города Беларуси к 15-летию группы.

- Пришлось на этой неделе отменить концерты в Речице и Рогачеве. Поэтому мы решили поддержать своих поклонников онлайн. «Карнавала вирус» - продукт вдохновения обстановкой в Беларуси и мире. Везде паника и страх…открываешь новости, а том все о коронавирусе. Мне кажется, нужно относиться ко всему спокойнее, не унывать, быть на позитиве. Индустрия развлечений сейчас рушится и мы должны сами себя поддерживать, а не ударяться в панику, - рассказал «Комсомолке» Виталий Карпанов.

Дрозды - Карнавала Вирус. Всем карантинам придёт обнуление! Музыкальная вакцина от коронавируса.

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