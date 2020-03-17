Группа «Дрозды» нашли музыкальную вакцину от коронавируса. Послушайте!

От пандемии коронавируса в мире страдают все, но пока кто-то паникует, скупая туалетную бумагу, продукты и средства дезинфекции, музыканты группы «Дрозды» решили поддержать белорусов позитивной композицией про коронавирус и обнуление. Хотя самим музыкантам пришлось отменить гастрольный тур по города Беларуси к 15-летию группы.

- Пришлось на этой неделе отменить концерты в Речице и Рогачеве. Поэтому мы решили поддержать своих поклонников онлайн. «Карнавала вирус» - продукт вдохновения обстановкой в Беларуси и мире. Везде паника и страх…открываешь новости, а том все о коронавирусе. Мне кажется, нужно относиться ко всему спокойнее, не унывать, быть на позитиве. Индустрия развлечений сейчас рушится и мы должны сами себя поддерживать, а не ударяться в панику, - рассказал «Комсомолке» Виталий Карпанов.