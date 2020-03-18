2020-03-19T10:59:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бежал, чтобы опередить закрывающиеся границы!: как минчанин возвращался из закрытой на карантин Испании

Вместо отпуска в Европе у Романа получился квест, как в фильмах про апокалипсис. Говорит, никогда так не хотел домой!
Оксана БРОВАЧ
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Минчанину Роману пришлось экстренно эвакуироваться из Испании, потому что страна объявила режим ЧП в связи с коронавирусом. Фото: https://t.me/elloboviajaМинчанину Роману пришлось экстренно эвакуироваться из Испании, потому что страна объявила режим ЧП в связи с коронавирусом. Фото: https://t.me/elloboviaja
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- Обстоятельства менялись очень быстро. Я к ним адаптировался – и снова все менялось! Но в итоге я смог вернуться автобусом в Беларусь. Кажется, впервые в жизни я настолько рад возвращаться домой! – вспоминает про свои приключения 27-летний минчанин Роман.

Он увлечен футболом. В Европу поехал, чтобы посмотреть на стадионе матчи Евролиги и встретиться с друзьями. В маршруте путешествия были Испания, Нидерланды, Германия.

Отпуск шел по плану до 9 марта. А потом как-то не задалось. В Валенсии на матч Лиги Чемпионов Валенсия – Аталанта не пустили ни зрителей, ни журналистов. Рома посмотрел игру на экране на площади вместе с сотнями других болельщиков. Тогда еще про коронавирус мало кто думал, и речи о карантине не было.

Ни о каком режиме ЧП из-за коронавируса речи не идет: болельщиков не пустили на стадион, но матч «Валенсия - Аталанта» они смотрели на площади и в барах.

Ни о каком режиме ЧП из-за коронавируса речи не идет: болельщиков не пустили на стадион, но матч «Валенсия - Аталанта» они смотрели на площади и в барах.

– Когда я вылетал, в Испании было 300 случаев заражения и ноль смертей. Испания даже не входила в топ-3 зараженных стран в Европе. Тогда мне не казалось, что ситуация настолько быстро будет развиваться. Но заболеваемость стала увеличиваться в геометрической прогрессии! – говорит Роман.

Уже через несколько дней стало понятно, что отпуск придется сворачивать.

- Моя знакомая из Мадрида сказала, что, возможно, Мадрид в ближайшее время закроют на карантин по примеру Милана. Я понял, что нужно очень быстро убегать из Мадрида. Если сегодня я еще могу отсюда улететь, то завтра… Мне было важно уехать хоть куда-нибудь!

Уехать из Мадрида удалось в испанскую Севилью. Но коронавирус настиг Романа и там. В пятницу 13 марта днем подруга принесла последние новости - в стране объявили чрезвычайное положение.

Севилья вмиг опустела, когда объявили ЧП из-за коронавируса. Фото: https://t.me/elloboviaja

Севилья вмиг опустела, когда объявили ЧП из-за коронавируса. Фото: https://t.me/elloboviaja

- Испанский премьер почти 20 минут говорил про то, что нужно мыть руки и что карантин и режим ЧП – не отпуск и не каникулы. В Испании еще раньше отправили на карантин школы и университеты, работников на уделенную работу, но испанцы отнеслись к этому максимально несерьезно. Они просто оккупировали все пляжи, сидели на летних террасах, поехали на дачи, детей отвезли к бабушкам и дедушкам, - делится наблюдениями Роман.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ НЕ ПРОПУСКАЛИ

Тянуть с отъездом было больше нельзя – пришлось экстренно продумывать пути отступления. Чтобы не запутаться, каждому своему плану парень присваивал букву латинского алфавита. В итоге реализовать удалось только план К! Все остальные сорвались. О своих приключениях Роман писал в соцсетях и в телеграм-блоге «Волка ноги кормят».

Эвакуироваться из Испании минчанин планировал через соседнюю Португалию. Но и там ввели режим ЧП. А потом появился новый челлендж - успеть в Польшу, потому что 15 марта в 00:00 страна собиралась закрыть границы для иностранцев.

- Мне нужно было опередить закрывающиеся границы. Мой самолет из Севильи в Краков по расписанию должен был прилететь в 19:40 14 марта. По закону подлости, мой рейс задержали, но я все равно проскочил – в 23:19 выходил из самолета. Теперь нужно было выбраться из Польши. Пока я летел, международные поезда, автобусы и самолеты отменили, - рассказывает про свое путешествие Роман.

В самолете по прилете в Краков из Испании у пассажиров замерили температуру. Фото: https://t.me/elloboviaja

В самолете по прилете в Краков из Испании у пассажиров замерили температуру. Фото: https://t.me/elloboviaja

На ходу рухнул план поехать домой поездом Краков – Гродно: его отменили. Показалось сомнительной идея добраться на перекладных до Белостока, а там как-нибудь до погранперехода Кузница-Брузги. Потом решил ехать до Тересполя, а там возле пункта пропуска сесть в попутку до Бреста.

Билет из Варшавы в Тересполь, который не пригодился. Фото: https://t.me/elloboviaja

Билет из Варшавы в Тересполь, который не пригодился. Фото: https://t.me/elloboviaja

- Я продумывал совершенно фантастические планы! Просить поляков связаться с белорусской границей, умолять белорусов прислать за мной какой-то спецтранспорт… Я смутно представляю себе подобное, но чем-то таким я бы и занимался. А что еще делать?

Все решилось в последний момент. Автобус фирмы «Эколайнс» ВаршаваМинск, как выражается путешественник, «разотменили». Рейс состоялся, и доставил Романа домой.

Тот самый автобус, который сначала отменили, а потом вернули, чтобы забрать белорусов из Варшавы. Фото: https://t.me/elloboviaja

Тот самый автобус, который сначала отменили, а потом вернули, чтобы забрать белорусов из Варшавы. Фото: https://t.me/elloboviaja

- Когда мы проезжали границу автобусом, там возле шлагбаума стояла девушка. И это одно из сильнейших впечатлений за всю поездку! Она хотела перейти границу, но пешком нельзя. Мне кажется, законы, которые действуют так сказать в мирное время, могут немного пересматриваться во время форс-мажорных ситуаций. Белорусы, насколько я знаю, были готовы впускать из Тересполя пешеходов – мои друзья уточняли в погранкомитете. Но там сразу предупредили, что вопрос за поляками. А они, говорят, что у нас для пешеходов нет инфраструктуры, поэтому не пустим. При этом в тот день там проезжало от силы две машины в час – и все забитые, - переживает за незнакомку Роман.

Одинокая девушка на польско-белорусской границе по-видимому ждет попутку: пешком в пункт пропуска нельзя. Фото: https://t.me/elloboviaja

Одинокая девушка на польско-белорусской границе по-видимому ждет попутку: пешком в пункт пропуска нельзя. Фото: https://t.me/elloboviaja

Пустой погранпереход в ночь, когда закрыли границы. Ни машин, ни людей. Фото: https://t.me/elloboviaja

Пустой погранпереход в ночь, когда закрыли границы. Ни машин, ни людей. Фото: https://t.me/elloboviaja

Теперь минчанин сам себе объявил двухнедельный карантин. Симптомов ОРВИ у себя он не наблюдает, в путешествии соблюдал меры предосторожности – мыл и дезинфицировал руки, но все равно переживает, что может передать заразу другим.

- На границе у меня спрашивали, откуда я еду. Я сказал: Польша и Испания. Пограничница спрашивала, как в Испании обстановка. Температуру измерили у всего автобуса. Повышенной ни у кого не было, и мы свободно проехали. Теперь у меня самоизоляция – не хочу случайно стать источником эпидемии в Беларуси. Хотя я бесстрашный, наверное. Вплоть до «без мозгов», - шутит теперь Роман.

На матч «Бетис - Реал Мадрид» повезло попасть. Остальные 9 матчей сорвались. Фото: https://t.me/elloboviaja

На матч «Бетис - Реал Мадрид» повезло попасть. Остальные 9 матчей сорвались. Фото: https://t.me/elloboviaja

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