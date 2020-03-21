«У меня ведь коты: вместо обоев - краска, в гостиной - когтеточка под заказ!»: стильный ремонт в большой однушке в Лошице

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем о том, как белорусы обустраивают свое жилье.

Сегодня «Комсомолка» в гостях у специалиста по коммуникациям Оксаны Ванчук. Девушка живет в однокомнатной квартире площадью 49 квадратных метров в микрорайоне Лошица.

- Когда я купила квартиру около трех лет назад, обратилась за помощью к дизайнеру. У меня была пара простых условий: я не хотела делать перепланировку, и нужно было учесть, что у меня живут два кота, Кузя и Сандра. Но когда мне показали три варианта дизайна, все они были с перепланировкой. Этим я была немного шокирована, ведь исполнитель совсем не учел мои требования, а сделал все по своему видению. Кроме перепланировки, мне предложили поклеить обои - и это в квартиру, где есть кошки? В итоге я покрасила стены моющей краской, - рассказывает Оксана.

Уже с порога квартиры вас встречают котики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спальню отделили балками и шторой

Хозяйке пришлось применить смекалку, чтобы обустроить квартиру под себя.

- Дизайнеры создали проекты, которые были ориентированы только на визуальную красоту, а про мое удобство забыли. Но в квартире нужно жить каждый день, поэтому она должна быть, в первую очередь, удобной и практичной, а не просто красивой. Например, вся квартира выдержана в приглушенных и серых тонах. В ней нет акцентных ярких пятен, потому что мне некомфортно было бы жить в этом. Изначально я вообще хотела черно-белый интерьер, но поняла, что жить в такой гамме будет сложно, - говорит Оксана.

В прихожей строгая надпись на английском: «Все гости должны быть одобрены котом».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хоть девушка и не любит ярких цветов, в гостиной все-таки красуется кресло цвета пыльной розы. Оно хорошо сочетается с триптихом на главной стене гостиной, который Оксана заказала из Китая.

Вся мебель сделана под заказ у белорусских компаний. Исключение - небольшой круглый столик на металлической основе в гостиной и комод для обуви в прихожей, который девушка купила в «Икеа».

Девушка живет в однокомнатной квартире площадью 49 квадратных метров в микрорайоне Лошица.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана не стала делать из большой однокомнатной квартиры маленькую двушку. Но спальню визуально отделила от гостиной с помощью деревянных балок от пола до полотка и плотной шторы.

- В спальной зоне много отдельных точек освещения - не поднимаясь с постели, я легко могу регулировать освещение. Светильник над кроватью заказала из Италии. Он из той же серии, что и люстра в гостиной. Но люстра была в наличии в минском салоне, а доставку бра пришлось подождать. Особенность этих светильников в том, что у них гнутся тросы, и можно создавать люстру любой формы под настроение, - улыбается Оксана.

спальню визуально отделила от гостиной с помощью деревянных балок от пола до полотка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На балконе - теплый пол

На кухне хозяйка не экономила: заказала гарнитур из современных материалов с качественной фурнитурой. Установила встроенный холодильник, посудомойку, компактный духовой шкаф с функцией микроволновки. А еще на кухне Оксана воплотила свою давнюю мечту.

Хоть девушка и не любит ярких цветов, в гостиной все-таки красуется кресло цвета пыльной розы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Примерно 5 лет я жила без телевизора и давно мечтала, что, когда у меня будет собственное жилье, я обязательно куплю телевизор не только в гостиную, но и в кухню, где буду пить утренний кофе и узнавать, что нового произошло в мире. В итоге включаю телевизор раз в два месяца, ибо информационных потоков мне достаточно с утра и до ночи из других источников – профессиональных, - смеется Оксана.

Декоративных вещиц в квартире немного, но почти все они указывают на наличие в доме котов. На кухне красуется картина из дерева с изображением кота и кошки, а-ля свадебный портрет из 80-х. В прихожей строгая надпись на английском: «Все гости должны быть одобрены котом». В гостиной стоит огромная когтеточка - такую не купишь в зоомагазине, ее Оксана делала под заказ. Еще одна страсть хозяйки - книги, поэтому для них девушка предусмотрела отдельное место в гостиной.

Квартиру Оксана купила около трех лет назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана не стала делать из большой однокомнатной квартиры маленькую двушку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вся мебель сделана под заказ у белорусских компаний.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двери в квартире финского производства. Правда, ждать их пришлось 5 месяцев, но зато сейчас Оксана в восторге от качества и функциональности – двери не хлопают, закрываются бесшумно.

На лоджии все бытовые принадлежности Оксана спрятала в шкаф, который сливается с цветом декоративной плитки. У окна установлена барная стойка и два крутящихся стула, пол сделали с подогревом. А в боковое окно видна часть Чижовского водохранилища – чем не мечта о домике с видом на море!

Кузя живет с Оксаной уже 8 лет, Сандра появилась в семье 2 года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ремонт обошелся почти как стоимость квартиры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Триптих - идея Оксаны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зеркальный шкаф расширяет пространство прихожей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На кухне хозяйка не экономила: заказала гарнитур из современных материалов с качественной фурнитурой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кухне есть телевизор - давняя мечта хозяйки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именная поставка под тарелки для корма - это так мило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяйка установила встроенный холодильник, посудомойку, компактный духовой шкаф с функцией микроволновки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У окна установлена барная стойка и два крутящихся стула, пол сделали с подогревом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оксана установила душевую кабину, подолгу нежиться в ванной - не для нее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Просто веселый кот.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ:

Ремонт с мебелью и техникой стоил примерно столько же, сколько сама квартира. Вот некоторые расходы:

Кухня - $4240

Бытовая техника - $3200

Итальянская люстра - $400

Итальянские шторы - $1000

Двери - $1200

Мебель - $3200