2020-03-17T17:04:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Реагируем на любой шорох. Так быть не должно

Президент собрал на совещание все высшее руководство Беларуси
Ирина АВИДОВА
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Президент послушал отчёт правительства за 2019 год. Фото: БелТАПрезидент послушал отчёт правительства за 2019 год. Фото: БелТА
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17 марта Александр Лукашенко провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Во Дворец Независимости приехал практически весь состав правительства, губернаторы, руководство парламента и Администрации президента.

- Хвалиться особо нечем, - так подвел предварительные итоги президент.

Он отметил, что на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и несколько снизить валовой внешний долг.

При этом президент отметил, что рост зарплаты уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда.

- Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики? - задался вопросом президент.

Премьер-министр Сергей Румас доложил, что в 2019 году правительству удалось обеспечить сбалансированное развитие.

- Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил Br1240, - сказал он. - В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в Br993. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции - на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет.

Всего за год улучшены качественные показатели развития.

- Инфляция - на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня - $9,4 млрд, - добавил он.

Премьер-министр уверен, что бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали.

- Это позволило направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой "подушки безопасности". Улучшено большинство показателей безопасности в экономической и денежно-кредитной сферах. Впервые за многие годы ситуация здесь оценивается как стабильная, - подчеркнул премьер-министр.

«Нужно строить гибкую экономику»

- Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям, - сказал Александр Лукашенко.

Как считает президент, в стране слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах.

- Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть ориентиром, главными тенденциями в нашей деятельности, главными критериями наших поступков. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми, - подчеркнул Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

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