Пандемия не страховой случай? 7 вопросов о страховках от коронавируса

Слышал, что пандемия не является страховым случаем. Выходит, если я заразился коронавирусом, то лечение страховка не покроет?

Эти слухи не беспочвенны, еще недавно в договорах некоторых белорусских компаний было прописано: пандемия - не страховой случай.

- У всех 13 компаний, осуществляющих добровольное страхование от внезапных заболеваний и несчастных случаев выезжающих за рубеж, разные правила. Некоторые компании не признают эпидемию и пандемию страховым случаем, но несмотря на исключения, компании единогласно решили: расходы по проведению необходимых клинико-диагностических исследований и медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях при установке диагноза COVID-19 оплатит страховая компания, - говорит начальник отдела личного страхования ЗАСО «Таск» Александр Лозицкий.

Выходит, с приходом той самой пандемии правила изменили?

- Раньше у некоторых страховых компаний пандемия действительно не признавалась страховым случаем, причем у многих это было написано по-разному, - говорит гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова. - Но на нашем общем собрании было принято решение, что будем оплачивать страховки и на случай пандемии. Правда, пока никто не обращался.

Если за границей меня поместят на карантин, страховка покроет расходы?

Страховыми случаями признаются события, произошедшие в период действия договора страхования и повлекшие расходы на оказание застрахованному лицу неотложной медицинской помощи в результате внезапного заболевания или несчастного случая. Это значит, что оказание срочной и неотложной медицинской помощи, срочные исследования, реанимационные мероприятия и хирургические вмешательства страховая оплатит. А вот одного только факта помещения вас в изолятор на карантин недостаточно.

- Единственное, что не будет покрывать договор страхования от внезапных заболеваний и несчастных случаев и выезжающих за рубеж - это помещение на карантин. Страховым случаем по договору является внезапное заболевание, значит, должен быть установлен диагноз, - поясняют в компании «Таск».

Оказаться запертым на карантине в другой стране может быть не только неприятно, но и затратно - платить за двухнедельное заточение турист будет из своего кармана. Страховщики только разводят руками - от этого никто в прямом смысле не застрахован.

- Пока этот вопрос не рассматривается. Сейчас страховка покрывает только вопросы жизни и здоровья - заболевания и несчастные случаи, а не расходы на местонахождение на карантине. На данный момент ни одна страховка не сможет покрыть пребывание на карантине, - говорит Ирина Мерзлякова и дополняет, что иногда расходы по карантину может покрыть государство пребывания.

Я сделал страховку еще в декабре, а в феврале в стране ввели карантин, поездка отменяется. Мне вернут деньги?

Если вы поняли, что оплаченная страховка не пригодится, деньги за нее можно вернуть. Главное - успеть сделать это до дня начала ее действия.

- К нам обращаются страхователи, запланировавшие поездку в страны, которые ввели карантин для прибывающих на 14 дней. Если у людей поездка на неделю, а их в обязательном порядке помещают на карантин, то никакого смысла в поездке нет. Поэтому при обращении страхователей до начала срока действия договора страховой взнос подлежит возврату в полном объеме, - объясняет Александр Лозицкий.

Если у меня диагностируют коронавирус или я вдруг умру от него, страховка покроет все?

Не факт, это зависит от страховой суммы, указанной в вашем договоре. Как правило, чем дешевле страховка - тем меньше размер страховой суммы.

- Все зависит от страховой суммы, - рассказывает Александр Лозицкий. - При наступлении страхового случая страховщик обязуется возместить причиненный ущерб в пределах страховой суммы. В нашей компании она установлена в размере от 30 до 110 тысяч EUR/USD. Покрываются расходы по репатриации тела до предполагаемого места захоронения в стране постоянного места жительства или там, где произошел страховой случай.

Я никуда не собираюсь ехать, боюсь заразиться в Беларуси. Можно застраховаться?

- Можно ли застраховаться от коронавируса - этот вопрос чаще всего задают в последнее время, - говорит Александр Лозицкий. - Но отдельной страховки от коронавируса в нашей компании нет. Можно заключить договор страхования от несчастных случаев и болезней. Страховым случаем по условиям договора признается установление инвалидности или смерть в результате болезни, впервые выявленной и диагностированной в период действия договора страхования.

Под видом обычного паникера звоним в страховую компанию «Белгосстрах» с таким же вопросом. Оказывается, у них уже есть специальная страховка.

- К нам в последнее время часто обращаются с таким вопросом, поэтому мы ввели новый вид страхования - «договор страхования от опасных заболеваний», - рассказывает девушка на инфолинии. - Такой договор действует только на территории Беларуси. Минимальная страховая сумма по нему - 3 тысячи белорусских рублей, взнос составляет 1% от этой страховой суммы, т. е. 30 рублей. Можно заключить и на большую сумму, взнос также будет 1%.

Что сейчас ожидает страховщиков в связи с пандемией?

- Границы закрыты… Естественно, мы ожидаем, что количество заключенных договоров в ближайшее время значительно снизится - комментирует Александр Лозицкий.