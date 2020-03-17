«Не выпустят из аэропорта»: запрет России для белорусов начал действовать, но авиарейсы в Москву и Питер не отменили

С 00:00 18 марта был ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Запрет будет действовать как минимум до 1 мая. Исключения сделаны для членов экипажей, сотрудников дипломатических миссий, консульских отделов и международных организаций и членов их семей, а также лиц, следующих транзитом через аэропорты России.

Логичным шагом выглядит отмена авиарейсов между Беларусью и Россией. 17 марта «Белавиа» объявила о временной приостановке всех рейсов в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Также останавливаются полеты в московский аэропорт «Жуковский». В другие города - Москву, Питер и Калининград полеты пока выполняются. Почему? Во-первых, отменять рейсы не выгодно самой авиакомпании: по объему перевозок Россия для «Белавиа» - самое крупное направление. Только в Москву авиакомпания летает 11 раз в сутки, еще 5 раз в сутки – в Питер, 2 раза в день – в Калининград. Для сравнения: в Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону «Белавиа» летала всего по 4 раза в неделю, в Воронеж, Сочи и Краснодар - по 3 раза в неделю.

- Мы связывались с Белорусской железной дорогой и компанией «Белавиа», - цитирует belta.by заведующего консульским отделом посольства Беларуси в России Александра Суворова. - На данный момент, что касается компании «Белавиа», все рейсы из аэропортов Москвы Домодедово и Шереметьево остаются. Железнодорожное сообщение также остается.

Пока не отменяют полеты в Минск и российские авиакомпании. «Аэрофлот» летает к нам 5 раз в сутки, Utair - один раз в сутки.

Кто сможет теперь воспользоваться рейсами в Москву? Выходит, только граждане России и те, для кого сделали исключение (члены экипажей, сотрудники дипмиссий и транзитные пассажиры). Остальных, включая белорусов, из аэропорта Москвы, Питера и Калининграда не выпустят – по крайней мере, так сейчас говорят в справочной службе авиакомпании.

Первый рейс из Минска в Питер прилетел буквально через десять минут после введения запрета. Первый рейс в российскую столицу согласно расписанию прилетает в 7:20 утра, в грузинскую - в 3:05 ночи.

БУДЬ В КУРСЕ

Аналогичная ситуация и с Грузией

- C 18 марта на 14 дней закрыта граница. Въезд запрещен иностранным гражданам за исключением особых случаев, аккредитованных сотрудников дипломатических миссий, членов международных организаций и их семей, а также смешанных семей, в которых один из супругов или ребенок являются гражданами другой страны. В случае приезда иностранных делегаций вопрос об их пропуске будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Рейсы «Белавиа» в Тбилиси и Батуми пока не отменены.

ЕСТЬ ВОПРОС:

Если рейс не отменен, можно ли вернуть деньги за билет?

Вот что по этому поводу сказано на сайте «Белавиа»:

- В случаях официального запрета на въезд на территорию страны иностранных граждан вы можете:

- Однократно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 декабря 2020 без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания;

- Произвести возврат авиабилетов без удержаний;

При этом обязательно соблюдение условий:

- Пассажир является гражданином страны, въезд граждан которой запрещен в страну, указанный в авиабилете;

- Прибытие в пункт назначения по авиабилету попадает под временной срок действия запрета на въезд иностранных граждан.

Напомним, «Белавиа» полностью отменила рейсы уже в 10 стран: в Азербайджан, Италию, на Кипр, в Латвию, Ливан, Молдову, Польшу, Туркменистан, Украину и Египет. Также «Белавиа» уже отменила отдельные рейсы в 18 других стран - Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Казахстан, Литву, Россию, Сербию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию и Эстонию. Белорусы массово сдают билеты на рейсы «Белавиа», но обратиться в службу поддержки авиакомпании можно будет в любое время до конца 2020 года.

В Минск отменили полеты AirBaltic, LOT, Austrian Airlines, Austrian Airlines, China Airlines. Авиасообщение с Веной, Ригой, Варшавой, Ташкентом и Пекином прервалось полностью. В Минск временно не летает Lufthansa (из Франкфурта), но туда по-прежнему можно улететь авиакомпанией «Белавиа». Пока из иностранных компаний (кроме российских) в Минск летает Etihad (из Абу-Даби), Turkish Airlines (из Стамбула), Iraqi Airways (из Багдада).

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