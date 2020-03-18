2020-03-18T15:59:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«В храме даже грязь чистая!» В церквях помазание стали проводить ватными палочками, а прихожане по-прежнему целуют иконы

В костеле освященную воду добавили в дозаторы с антисептиком [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В православных храмах появились бутылки с антисептикамиВ православных храмах появились бутылки с антисептикамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вслед за католической церковью православные тоже ввели профилактические меры в храмах. Митрополит Павел издал специальный циркуляр, в котором прописал меры санитарной безопасности из-за распространения коронавируса.

Глава БПЦ распорядился, чтобы возле икон в храмах дежурили работники, которые должны протирать иконы антисептиком после каждого целования верующими.

- На период эпидемии возможно даже воздержаться от целования святынь, заменив его поклоном, - сказано в циркуляре.

От благословения через целование руки священника тоже воздерживаются, а посуду в храмах заменяют на одноразовую.

Святую воду можно пить по-прежнему, но только из одноразовой посуды Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Святую воду можно пить по-прежнему, но только из одноразовой посудыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы зашли в главный православный храм Гомеля - Свято-Петро-Павловский собор. Бабушка, церковный работник, указывает на одноразовые стаканчики под бочкой со святой водой, на дезинфицирующие средства для уборки пола, на бутылки с антисептиками, которые расставили по подоконникам.

- Но я этого не понимаю. В церкви, святом месте, и так все стерильно! Я даже пол здесь целую - в храме и грязь чистая! - уверяет бабушка.

Некоторые не боятся целовать пол в храмах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые не боятся целовать пол в храмахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Действительно, во время службы многие верующие кланяются, опуская голову до пола, по-прежнему целуют иконы - пока мы были в церкви, их не протирали дезинфицирующим раствором.

- Зато мы моем руки через каждых полчаса, даже если не выходим из комнаты, - говорит батюшка. - На целование руку не подаем. Когда будем делать помазание, то не кисточкой, как раньше, а одноразовыми ватными палочками. Они будут собираться в специальную емкость и сжигаться.

На подоконниках появились бутылки с антисептиком Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На подоконниках появились бутылки с антисептикомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гомельской католической церкви Рождества Божьей Матери, как и во всех костелах страны, из кропильниц при входе в храм убрали освященную воду. Во время службы при обряде передачи мира, который обычно совершается рукопожатием, верующие стали склонять друг перед другом головы. От целования креста тоже пришлось отказаться.

Многие по-прежнему целуют иконы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие по-прежнему целуют иконыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, в Красном костеле Минска нашли хороший способ не избавляться от освященной воды при входе в храм. Там установили дозаторы с антисептиком, в который добавили небольшое количество освященной воды. Таким образом при входе в костел можно обработать руки и перекреститься.

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