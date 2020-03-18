«Наверное, соседка прятала пенсию от сыновей». В Могилеве, в старом сарае нашли 3 тысячи советских рублей

- Деньги нашли в целлофановом пакете в груде мусора, когда выносили балки, какой-то хлам. Рабочие даже не сразу поняли, что внутри: банкноты были очень грязными. Стало понятно, что это, только когда их высыпали на стол, - говорит Ольга Спичакова, заместитель директора ЖРЭУ Ленинского района Могилева. – Внутри пакета оказалось 9 пачек трехрублевых купюр по 100 штук. Они были в таком плохом состоянии, что нам пришлось утилизировать их вместе с мусором. До того, как сносить сараи, мы предупредили жильцов - они вынесли все ценные вещи, которые там были.

Только в одном районе Могилева уже снесли больше 100 ветхих сараев, которые стали аварийными, но таких находок больше не было.

- Это раньше у нас был случай, когда тоже при сносе сараев по другой улице нашли чемодан, набитый деньгами. Купюры настолько испортились, что подсчитать их было невозможно, но сумма была явно больше, - добавляет Ольга Спичакова.

На фотографии видно, что банкноты сильно пожелтели, а некоторые стали коричневого цвета, по краям они покрыты чем-то, похожим на плесень. Вероятно, в свое время владелец относился к ним бережно: деньги собраны в аккуратные стопки, перетянуты одинаковыми резиночками. В определенное время в СССР за эту сумму можно было купить подержанную машину. Кому могли принадлежать деньги, не знают даже жильцы дома.

- Нам самим интересно, кто такую заначку сделал! - говорит Екатерина, она живет в доме №12 по улице Строителей. - О том, что нашли деньги, я случайно узнала от дворника, который помогал разгружать мусор. Поэтому даже непонятно, в каком именно сарае была эта заначка - тогда можно было бы хотя бы примерно предположить, кто мог это сделать. Сараи принадлежат жителям и нашего дома, и соседнего.

Дома по улице Строителей, о которых идет речь, были построены в 1953 году - примерно в это же время здесь появились сараи. В домах было центральное отопление, а вот еду готовили на дровяных плитах: нужно было где-то хранить дрова и брикет. Позже сараи использовали и для других целей:

- Потом люди держали там свиней, кур, кроликов, - рассказывает Екатерина. - Мы хранили в сарае велосипеды, коляску.

Квартиры в этих домах изначально давали работникам домостроительного комбината - в основном молодоженам, у которых появились дети.

- Дому 65 лет, а мне 63, - рассказывает Светлана Владимировна. - У нас почти все здесь старожилы, мы друг друга знаем. Обсуждали с соседями, кому могли принадлежать эти деньги, и подумали только на бабушку, которая уже умерла. У нее было двое сыновей, которые сильно выпивали - только она могла от них прятать свою пенсию в сарае, чтобы не пропили. Потом или забыла об этих деньгах, или не смогла забрать - но умирала, можно сказать, в голоде, потому что сыновья забирали деньги.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Строитель нашел табакерку с золотом

Коллекционеры сейчас продают такие трехрублевые банкноты по цене от 7 до 12 рублей за штуку. То есть, если бы деньги уцелели, находку можно было оценить минимум в 18 900 рублей.

В Беларуси были случаи, когда строители случайно делали гораздо более ценные находки. Например, в 2018 году в Гродно в одном из перекрытий на последнем этаже дома строитель нашел табакерку почти с полкило золота! В коробочке лежали золотые монеты, цепочки, перстни, серьга, золотые слитки, предположительно, 19 века. Здание, где нашли табакерку, находится на территории бывшего еврейского гетто - строители реконструировали его под медицинский центр. Клад в результате оценили в 20 тысяч долларов. Драгоценности тогда передали в государственную собственность, но по закону человек, который его нашел, может претендовать на 25% стоимости.

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5-рублевки времен Николая II оценили в несколько тысяч долларов. Поскольку нашли монеты на территории города, принадлежат они государству, в данном случае - городу.

- Ничего нам не дали, никакого вознаграждения. Бумажку вручили о том, что монеты прошли экспертизу. В ней написано, что монеты золотые. Сказали спасибо - и все. Могли бы хотя бы хоть что-то дать, хоть мелочь какую, - негодует Александр Метельский. (Читать далее)