Три студентки перевели красавцу из интернета больше 4 тысяч долларов

Симпатичный парень с накачанными мускулами и атлетическим телосложением, который на камеру то позирует с гитарой, то держит на руках пушистого котика… Как не влюбиться в такого красавца студентке? На это, видимо, и рассчитывал 22-летний минчанин, который создал фейковую страницу на сайте знакомств, используя фотографии, имя и фамилию другого реального мужчины.

Сейчас молодой человек подозревается в крупном мошенничестве. Как сообщает МВД, он обманул как минимум трех студенток.

Максим Фролов - так называл себя минчанин в интернете - явно нравился девушкам. Максим не только выглядел как мачо, но и был мужчиной с идеальной биографией. Говорил, что окончил престижный университет и работает управляющим на фирме своего дяди.

Максим в переписке с девушками был вежливым, щедрым на комплименты и обещания. Говорил, что любит младшую сестру и собирается создать крепкую семью. Но в какой-то момент минчанин сообщал девушкам, что у него появились проблемы со здоровьем, и ему срочно нужны деньги взаймы. Даже давил на жалость и говорил, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой».

Три студентки 19 - 20 лет перевели ему на банковский счет в общей сумме около 4 тысяч долларов. Одна девушка собирала деньги на покупку авто, другая - на путешествие, а третья студентка взяла в долг у мамы. Когда же потерпевшие просили вернуть деньги, то парень говорил о своих новых проблемах...

Но злоумышленник не заметил, как сам влюбился!

- В августе прошлого года подозреваемый познакомился с очередной девушкой на сайте. Он решил раскрыться перед ней, чтобы создать реальные отношения. Однако на встрече жительница Гродно отказала в дальнейшем общении, разочаровавшись во внешности минчанина и посчитав себя обманутой, - сообщает МВД.

ЛжеМаксим решил не сдаваться и добиться девушку, придумав хитрый план. Он попросил своих виртуальных поклонниц помирить его друга - тоже Максима - со своей любимой. Вот только этой девушкой была та самая неприступная девушка из Гродно, которой стали приходить сотни сообщений и десятки звонков.

По чистой случайности девушка разоблачила афериста: она разговорилась с одной из собеседниц и рассказала, что ее Максим вообще не тот парень, за кого себя выдает. Так в этой беседе приятельница идеального парня с сайта знакомств Максима поняла, что стала жертвой мошенника, которому перевела крупную сумму денег. Девушка обратилась в милицию. Минчанин задержан и находится в ИВС. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Кстати, на оперативном видео, которое опубликовало МВД, видно, что злоумышленник внешне очень далек от накачанного парня, который вскружил голову студенткам.

Куда тратил минчанин чужие деньги? На свои нужды, в том числе на аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей. Любопытно, что раньше он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.