«Кто сказал, что грудь должна торчать соском вверх и на нос смотреть?»: профессор Путырский – об имплантах, обследованиях и раке

С Леонидом Алексеевичем Путырским, известным белорусским онкологом-маммологом я встретилась на минской международной книжной ярмарке. Профессор представлял свою книгу «Как сохранить грудь здоровой», написанную вместе с сыном Юрием. Толком пообщаться тогда не удалось – за книгами и автографом к Путырскому выстроилась очередь, а на творческой встрече было много людей, старавшихся задать наболевшие вопросы.

На книжную ярмарку, где Леонид Алексеевич представлял свою книгу, многие специально пришли чтобы встретиться с ним.Фото: Раиса ЮДИНА

Увы, с каждым годом в Беларуси заболеваемость раком молочной железы растет... Разрядила обстановку женщина с простым житейским интересом:

- Такі прыгожы мужчына, выдатны спецыяліст, добрую сям'ю маеце, яшчэ і вершы пішаце (у Леонида Путырского в разные годы вышло несколько сборников стихов – Ред.) і кніжкі. Скажыце, дзе, на якой зямлі нараждаюцца такія хлопцы?

Ничуть не растерявшись, Леонид Алексеевич легко переключился на чистейший белорусский язык:

- На беларускай зямлі нарадзіўся, у горадзе Маладзечна. Там скончыў школу. І кажу моладзі зараз, што не абавязкова вучыцца ў мінскай лепшай гимназіі, каб трапіць у медыцынскі універсітэт. Упэўнены, што звычайны чалавек можа стаць і чэмпіёнам свету па бегу, і выдатным вучоным, калі будзе шмат працаваць над гэтым. Я вось добра гуляў у хакей у юнацтве, выйграў з камандай Маладзечна чэмпіянат республікі “Залатая шайба”, а вальс не умеў танцаваць. І так захацеў навучыцца, што пайшоў у танцавальны калектыў. Праз год прыйшла туды мая будучая жонка. Мяне паставілі ў пару з ёй. Вось так 43 гады мы і танцуем. Можа не так лёгка як раней, але стараемся…

Книга , которую Леонид Путырский написал со своим сыном - это руководство к практическому применению полученных знаний.Фото: Раиса ЮДИНА

«Кто сказал, что грудь должна торчать соском вверх и на нос смотреть?»

Когда мы позже продолжили разговор с профессором, и речь зашла про операциии по увеличению груди, он сказал, что свою жену под нож бы никогда не отправил, потому что это риск.

- Проблема у многих женщин, которые хотят поставить имплант, не в груди, а в голове. Кто сказал, что грудь должна торчать соском вверх и на нос смотреть? Что это красивее, чем если она немножко приспущена? Женщина говорит, что хочет скорректировать грудь для себя, но все равно чаще делает это для кого-то! – говорит Леонид Алексеевич. - Но если вашему мужчине не нравится ваша грудь, лучше сразу разойтись. Потому что нормальный мужчина видит женщину целиком. Он ее видит не просто глазами, а сердцем. Конечно, если женщина великолепно начала себя ощущать, когда поставила импланты, стала более уверенной, наверное, это хорошо для нее и что-то у нее наладится.

Я не призываю всех отказаться от грудных имплантов. Но не забывайте, что это большое инородное тело, и для организма его присутствие не может быть безразлично. Оно создает нагрузку на иммунную систему, что может привести к разным последствиям. И любая операция – это нагрузка на организм: наркоз стресс. К тому же маммограмму с имплантами делать нельзя. Поэтому всегда надо семь раз отмерить, один порезать.

- Как раз про маммографию и хотела с вами поговорить. Женщинам старше 50 ее надо делать раз в два года, но многие боятся этого обследования как огня. Мол, зачем лишний раз себя рентгеновскому облучению подвергать… Может, они и правы?

- Любой рентгеновский метод исследований априори не может быт безопасным. Но надо смотреть, что лучше - получить лишний раз мизерную долю радиации и быть спокойной, что у тебя нет рака молочной железы, или не получать этой дозы, но рисковать, что у тебя растет опухоль, а ты не знаешь.

- Но есть же и другие методы. И нам, женщинам, врачи не всегда объясняют, почему в этот раз отправили на УЗИ, а в другой – на МРТ.

- До 50 лет самый информативный метод – УЗИ, а если плотная молочная железа – МРТ. После 50-ти рекомендуется делать маммографию, но не чаще одного раза в два года. Почему ее не надо делать раньше? До 50 лет молочные железы плотные, и плотность опухоли примерно такая же, поэтому при маммографии бывает много ложно отрицательных и ложно положительных результатов.

Все индивидуально. Если женщина в 50 лет еще менструирует, возможно, достаточно будет пальпации и УЗИ. А кому-то и в 40 по показаниям онколога и подозрении на рак молочной железы можно делать маммографию, если грудь мягкая. Но в целом в молодом возрасте от профилактической маммографии больше вреда, чем пользы.

- Вокруг грудного вскармливания не утихают дискуссии. Много сторонников, считающих, что кормить надо, пока есть молоко. Но есть и противники, которые связывают длительное кормление грудью с риском рака молочной железы. А как на самом деле?

- Если природой заложено, чтобы женщина рожала и кормила, то что можно против природы возразить? Посмотрите, даже у дойных коров рака молочной железы почти нет, в отличие от мясных, которые не телятся и не доятся. У женщин кормление грудью год и более снижает риск рака молочной железы в два раза, три года – еще больше.

- Значит, у нерожавших женщин риск выше?

- Несомненно. Есть статистика и по возрасту: у женщин, родивших первого ребенка около 20 лет, рак молочной железы встречается в полтора раза меньше, чем у тех, кто родил первенца после 30-ти.

- Рожать лучше раньше, несмотря на то, что продолжительность жизни растет?

- Чем дольше человек живет, тем лучше. Но все равно у женщин в среднем около 50 лет прекращается менструальная функция. Кроме того, с рождения в ее организм начинают поступать вредные вещества из косметики, бытовой химии, пластика, пестициды, гормоны в продуктах питания, плюс нервы, стрессы и последствия Чернобыля. Все это с годами накапливается и может привести к патологиям плода во время беременности. Поэтому оптимальный возраст для рождения детей – до 35 лет. А все вышеперечисленное, что вредит здоровью, надо свести к минимуму. Сегодня можно найти натуральные средства и для ухода за собой, и для стирки, и для уборки.

«Удалять для профилактики здоровый орган – это тупиковый путь развития медицины»

- Да, все натуральное постепенно становится модным. Но не все современные тренды однозначны. Вот, например, профилактическое удаление молочных желез, на которое Анджелина Джоли пошла ради профилактики рака. Женщины вдохновились ее примером. А надо ли?

- Когда я был в США вскоре после того как она сделала мастоэктомию, американские коллеги в кулуарах говорили о том, что за полгода до этого в СМИ прошла информация, что у Анджелины Джоли рак молочной железы, и возможно она его удалила под видом профилактической операции. Понимаете, удалять здоровый орган - это тупиковый путь развития медицины. Лучше подумать над тем, почему при наследственной предрасположенности 80% женщин заболеет раком молочной железы, а 20% - нет. Значит, они как-то правильно себя ведут? Второе: при такой же мутации гена вероятность заболеть раком яичников – 60%, раком кишечника – 20%, а по мужской линии передается рак предстательной железы. Так что, все удалять?! Повторяю, это тупиковый метод. Сегодня есть современная аппаратура, которая позволяет найти рак на таком уровне, когда можно красиво его удалить, сохранив грудь.

- Вообще нет оправданных случаев удаления груди для профилактики?

- Не будем так категоричны. Могут быть случаи, когда у женщины такое состояние груди, что ей и правда лучше удалить все. Но таких ситуаций мало. А теперь представьте, что все импланты в мире исчезли. Думаете, было бы такое количество предупреждающих операций?..

- Что именно удаляют, когда обнаружен рак молочной железы? Ведь расхожая фраза «удалили грудь» не всегда означает, что ее отрезали совсем.

- Могут быть разные варианты в зависимости от того, какого размера опухоль, какая стадия. Если новообразование до 2 см и без метастазов в лимфоузлах и расположено не прямо под сосочком, то, в большинстве случаев можно сохранить грудь. Удаляется опухоль в пределах хотя бы 1 см от ее края с частью груди и ближайший к молочной железе уровень лимфоузлов. Грудь после этого может красиво выглядеть, даже не скажешь, что она прооперирована, и никакие импланты не нужны.

Если опухоль от 2 до 5 см, и уже есть метастазы в подмышечных лимфоузлах, кому-то можно сохранить грудь, а кому-то ее удаляют целиком. Восстановить ее можно с помощью импланта, чем многие пользуются. Но некоторые женщины носят наружный протез в бюстгальтере, и им комфортно с ним. Все зависит от того, как человек себя чувствует. Женщина принимает решение сама в контакте с врачом.

«Некоторые опухоли могут расти 10 лет до одного сантиметра, а другие за год вырастают до 3-х сантиметров»

- Леонид Алексеевич, почему одни живут с опухолью в груди годами, а другие буквально сгорают за несколько месяцев?

- Опухоли бывают разные: одни могут расти 10 лет до одного сантиметра, а другие буквально за год вырастают до 3-х сантиметров. Итог тоже разный. У меня есть пациентки, которые пролечились по поводу рака молочной железы, родили детей и живут, слава Богу. А у кого-то в молодом возрасте обнаруживается агрессивная опухоль и они могут быстро уйти из жизни. Не так давно была 40-летняя пациентка с маленькой опухолью в молочной железе. Сделали сохранную операцию, удалив часть груди с лимфоузлами. Все было хорошо, а через какое-то время на УЗИ что-то подозрительное нашли во второй груди. Оказалось, рак. А позже метастазы в позвонке обнаружили при маленькой опухоли.

В целом молочная железа - неплохой орган для лечения. Она поддается химиотерапии в отличие, например, от рака почки, который удаляется в основном чисто хирургически, или рака поджелудочной железы, легкого, желудка, которые плохо протекают. Понимаете, мы дышим, легкие сжимаются-разжимаются, опухоль эта массируется постоянно, поэтому быстро метастазирует. Так же и с желудком, который постоянно сжимается.

Сравните: при раке желудка или легких одногодичная летальность (процент умерших от момента постановки диагноза в течение года) может достигать 60-65%, а при злокачественных опухолях молочной железы – 5-6%. В 1992 году, когда мы начали активно развивать раннюю диагностику рака молочной железы, этот показатель был около 13,5%.

- А почему не всех женщин, у которых обнаружен рак молочной железы, оперируют?

- Если у нее есть уже метастазы в костях, легких, печени, то эта опухоль уже играет не главную роль. Она свое дело сделала - разбросала эти клетки по организму, и сейчас главное их уничтожить. Потому что именно от них гибнет человек. Удалить всегда можно. Но есть исследования, которые говорят, что первичная опухоль может выделять медиаторы, сдерживающие рост метастазов. И после удаления опухоли они могут начать быстрее расти.

«Рак груди у мужчин очень агрессивен»

- Есть теория, что причина рака молочной железы - боль непрощенных обид. Думаете, есть в этом какая-то закономерность?

- Соглашусь. Мастопатия и рак молочной железы – заболевания, что называется, от нервов. Причем на первом месте среди причин этих стрессов – проблемы на работе (особенно у женщин-руководителей) и смерть близкого человека. На втором - разводы.

Счастливые женщины реже болеют раком молочной железы. Поэтому лучше вычеркнуть из своей жизни человека, который тебя обидел, и жить спокойно, чем мстить и держать обиду. Если этот человек вам очень дорог, постарайтесь простить, наладить контакт и перестать портить друг другу нервы. А если на работе начальник дурак, надо либо уйти с этой работы, либо привыкнуть, что он дурак, не обращать на это внимание и делать хорошо свою работу.

- Отсутствие секса может как-то сказаться на здоровье молочных желез?

- Может. И не только на молочных железах, но и на других органах. Но и здесь все индивидуально. Есть женщины, которым достаточно секса раз в год, а некоторым это надо каждый день, и если она этого не получает, то будет страдать и нервная система, и гормоны. Железной связи между сексом и раком молочной железы нет. Но секс - полезная штука. И в паре важно понимать, что он значит для обоих.

- Времена меняются, многое пересматривается и переоценивается. Вот и самообследования молочных желез сегодня уже ставят под сомнение - мол, если ты уже что-то нащупал, то все совсем плохо…

- Отвечу просто: посмотрите статистику, большую часть опухолей молочной железы находят сами женщины. За 10 лет нашей работы по ранней диагностике мы обучили женщин, врачей и снизили запущенность 3-4 стадии с 40 до 20%. Американцы, подсчитали, что если женщина не смотрит за своей грудью и случайно находит опухоль, ее размер 3-3,5 см. При такой могут быть уже метастазы в лимфоузлах. Когда женщину врач обучил, и она начинает более-менее регулярно смотреть за грудью, средний размер опухолей, найденных самостоятельно - около 2 см. Когда женщина грамотно обучена и ходит к грамотному врачу регулярно - размер такой опухоли до 1 см. А это 1-я стадия, при которой результат хороший.

Как правило, маммограмма находит медленно растущие раки. А самые агрессивные, которые могут за несколько месяцев вырасти, находят именно сами женщины или врачи в промежутках между двумя маммограммами.

- Мужчины часто находят опухоли в груди любимой женщины?

- В Беларуси редко. В Италии, например, рак молочной железы 1-й стадии у женщин в 80% нашли мужчины. Поэтому я призываю наших мужчин быть более внимательными и не бояться сказать, если что-то обнаружили.

- А ведь и у самих мужчин бывает рак молочной железы?

- Да. Но у них его проще обнаружить. Как правило, они сами эти опухоли и находят, принимая душ. Но у мужчин такие опухоли могут быть даже более агрессивны, потому что рядом мышца руки, которая активно работает, постоянно массируя эту опухоль.

«Пациенткам читаю стихи, могу и песни спеть, и анекдот рассказать»

- Еще один деликатный вопрос. Ваши коллеги-онкологи официально заявляют, что рак молочной железы все чаще обнаруживается у молодых женщин после ЭКО. Получается, желанная беременность дается очень дорогой ценой?

- Не зря перед этой процедурой женщин обязательно отправляют на обследование к маммологам. ЭКО - это гормональная гиперстимуляция. Она может провоцировать какие-то процессы, в том числе рак, но не обязательно! Поэтому все, что вызывает сомнения, должно тщательно исследоваться до ЭКО, доброкачественные опухоли должны быть удалены, а женщине надо некоторое время после рождения ребенка наблюдаться у маммолога. На сто процентов ничего нельзя предусмотреть. Поэтому врач должен рассказать женщине, какие есть риски и как их уменьшить, как укрепить иммунитет. Контакт доктора с пациенткой – великое дело.

Вместе с сыном, который тоже стал врачом-маммологом, Профессор Путырский создал YouTube-канал, где женщины могут задать свои вопросы, касающиеся здоровья груди. Фото - личный архив Л. Путырского.

- А вы по-прежнему читаете свои стихи пациенткам, чтобы их успокоить?

- Читаю. И песни могу спеть. И анекдот рассказать. Часто приходится выполнять функцию и психолога, и друга, и врача. Понимаете, не бывает мелочей в этой жизни. То, что сегодня кажется малым, завтра может вылиться в серьезную проблему. Все имеет свойство накапливаться - и хорошее и плохое. Пусть у вас копится только хорошее. Создавайте сами солнышко себе и своим семьям. Это только на пользу пойдет. Как я уже говорил, счастливые женщины болеют реже.

- Леонид Алексеевич, вы уже несколько лет работаете за границей. В Беларуси вас по-прежнему вспоминают добрым словом, хотя имя ваше уже не так на слуху, как раньше. Не жалеете?

- Я столько сделал за свою жизнь - пусть другие за три жизни столько сделают. У меня нет цели где-то светиться, быть знаменитым. Я хочу приносить пользу людям там, где могу это сделать. Современные технологии позволяют выйти за рамки кабинета, когда людям надо получить просто какую-то информацию. Мы с сыном создали YouTube-канал Putyrski, где рассказываем много полезного о том, как сохранить здоровье груди, что делать, если операция неизбежна, и как жить после удаления груди. Здесь можно задать свои вопросы врачам-маммологам Путырским.

СПРАВКА «КП»

Леонид Алексеевич Путырский, доктор медицинских наук, профессор, хирург-маммолог, онколог. Член-корреспондент Международной Славянской академии наук. Около 20 лет был главным маммологом Минздрава РБ, руководил отделением опухолей молочной железы РНПЦ онкологии, стажировался в разных странах. Ныне - руководитель частного маммологического центра.