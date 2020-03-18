«Мы спокойно и не жили, нам и сейчас не страшно. Купили сала - и ладно». Минчане рассказали, как собираются пережидать эпидемию коронавируса

В магазинах все вроде есть, хоть в соцсетях то и дело появляются фотографии с полупустыми прилавками.

- У нас действительно повышенный спрос на крупы, сахар и туалетную бумагу, - рассказывает кассир продуктового магазина. - Прилавки нам сказали не держать пустыми. Как только что-то разбирают, сразу же восполняем товар, чтобы у людей паники не было. Напрнимер, почти весь сахар, который выставили вечером, скупают еще до обеда. Берут и по пять упаковок гречки, и по несколько упаковок сахара. Мяса в два раза больше уходит. Видимо, люди пополняют запасы, морозилки забивают.

Мы решили сходить на самый популярный в Минске рынок и спросить у минчан, что они покупают во время эпидемии и чем запасаются впрок?

Скажем сразу: ответы нас удивили. Продавцы говорят, что у людей ажиотаж. А вот на камеру журналистам люди говорят другое, хотя потом со словами «не для записи» признавались в обратном. Поразительно…

Итак, почти все нам говорили, что ничего не боятся и не паникуют. Даже те, кто возвращался с рынка с большими сумками и упаковками с десятком рулонов все той же бумаги, выдавали: «Да не, просто закончилась. Я всегда столько покупаю». Только единицы рассказывали, что запаслись и тушеночкой, и кормом для животных и да - туалетной бумагой, «ну каб былО».

- Зачем переживать и чем-то запасаться? Мы что, когда-то жили спокойно? Да нам уже ничего не страшно! Это итальянцы там паникуют, а нам просто гигиену личную подтянуть надо, руки лишний раз мыть, - рассказал нам пенсионер Владимир Владимирович. - Купил, как обычно, сало, мясо, рыбу, крупу. Вон даже маску сегодня первый раз надел на улице!

- А я слышала, что карантин вот-вот введут. Но запасов не делаю. Магазины же все равно не закроют, - призналась Татьяна. - Туалетную бумагу взяла, потому что акция была.

- Мне 76 лет. И я признаюсь: заболеть боюсь, - откровенно говорит Валентина. - Сегодня взяла яиц побольше, ведь Пасха скоро. Мясо не набираю. Пост. Недавно приехали из Германии от дочки. Она медик. И мы с мужем тоже. У них там большая паника, и в магазинах остались только дорогие товары. Для себя решили: если что случится, с голоду не помрем - есть закатки, тушенка, картошка, морковка, свекла. На улицу уже сейчас стараюсь часто не выходить, от людей держусь подальше и всем советую.

Больше о том, что нам рассказали минчане, смотрите в нашем видео.